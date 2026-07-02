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БК «Бет-М» объявила о старте сотрудничества с тремя популярными стримерами

Букмекер идет в Twitch
Руслан Ипполитов

Букмекерская компания «Бет-М» продолжает расширять свое присутствие в цифровом пространстве и осваивает новую для бренда площадку — Twitch. В рамках развития этого направления компания подписала партнерские соглашения с тремя стримерами: Adm1tripov, Tadzheek и Sayfergoat.

Партнерство предполагает реализацию совместных маркетинговых проектов, эксклюзивного контента и специальных активностей для зрителей и подписчиков. Каждый из авторов станет частью экосистемы «Бет-М», создавая уникальные форматы взаимодействия со своей аудиторией.

Первым из партнеров стал Sayfergoat — IRL-стример, проживающий в США. В ближайшее время он проведет совместную с «Бет-М» серию эксклюзивных трансляций с матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, показывая русскоязычной аудитории атмосферу главного футбольного турнира изнутри — со стадионов, фан-зон и других ключевых локаций. Помимо этого, зрителей ждут специальные совместные проекты от «Бет-М» и Sayfergoat.

К команде также присоединяется Adm1tripov — игровой стример, наиболее известный трансляциями по Counter-Strike 2. В рамках сотрудничества «Бет-М» планирует интегрировать автора в проекты, связанные с киберспортом, включая совместные активности с киберспортивной командой Bet-M 33.

Завершает список новых партнеров Tadzheek — участник стримерского объединения «Стая», известный своей любовью к спорту и активному образу жизни. В рамках партнерства запланированы тематические проекты, ориентированные на спортивную аудиторию и вовлечение сообщества в совместные активности.

Компания намерена активно развивать сотрудничество с ведущими авторами платформы, создавая качественный развлекательный контент и предлагая аудитории новые форматы взаимодействия со спортивным и киберспортивным сообществом.

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