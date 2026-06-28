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Теннис, Уимблдон-2026: полное расписание и результаты

Обновлено:
Действующие чемпионы в одиночном разряде – Янник Синнер и Ига Швентек
Руслан Ипполитов
Трофеи Уимблдона. Источник: wimbledon.com
Трофеи Уимблдона. Источник: wimbledon.com

С 29 июня по 12 июля 2026 г. в Великобритании пройдет третий в сезоне и единственный травяной турнир «Большого шлема» – Уимблдон. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. 

Игровые дни на Уимблдоне стартуют в 13:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира составит рекордные 64,2 млн фунтов стерлингов. Официальные прямые трансляции доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. 

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Полное содержание

  • 29 июня

29 июня

Первый круг

Мужчины

Теннисист 1

Счет

Теннисист 2

Победа 1

Победа 2

Рафаэль Ходар (Испания, 23)

 

Феликс Гилл (Великобритания)

1,20

4,50

Эмилио Нава (США)

 

Игнасио Бусе (Перу, 31)

2,19

1,67

Марко Трунгеллити (Аргентина)

 

Мартин Дамм-младший (США)

3,90

1,26

Денис Шаповалов (Канада)

 

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

1,29

3,60

Александр Ковачевич (США)

 

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

2,45

1,55

Александар Вукич (Австралия)

 

Дженсон Бруксби (США)

2,80

1,43

Люка ван Аш (Франция)

 

Мартон Фучович (Венгрия)

3,60

1,29

Синтаро Мотидзуки (Япония)

 

Макс Бэйсинг (Великобритания)

1,44

2,78

Андрей Рублёв (Россия, 12)

 

Роман Сафиуллин (Россия)

1,54

2,47

Далибор Сврчина (Чехия)

 

Лёрнер Тьен (США, 16)

6,50

1,11

Майкл Чжэн (США)

 

Кэмерон Норри (Великобритания, 26)

2,33

1,59

Артур Риндеркнеш (Франция, 25)

 

Оливер Тарвет (Великобритания)

1,65

2,25

Александр Мюллер (Франция)

 

Томми Пол (США, 21)

16,00

1,01

Каспер Рууд (Норвегия, 11)

 

Хуберт Хуркач (Польша)

2,95

1,40

Квон Сун Ву (Южная Корея)

 

Мартин Ландалусе (Испания)

2,50

1,53

Нуну Боржеш (Португалия)

 

Тристан Бойер (США)

1,30

3,50

Хамад Меджедович (Сербия)

 

Себастьян Офнер (Австрия)

1,47

2,67

Камило Уго Карабелли (Аргентина)

 

Даниэль Мерида (Испания)

1,91

1,89

Юго Гастон (Франция)

 

Стефанос Циципас (Греция)

2,85

1,42

Янник Синнер (Италия, 1)

 

Миомир Кецманович (Сербия)

1,01

20,00

Адам Уолтон (Австралия)

 

Дино Призмич (Хорватия)

2,30

1,60

Итан Куинн (США)

 

Лучано Дардери (Италия, 14)

1,61

2,29

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

 

Себастьян Баэс (Аргентина)

1,37

3,10

Даниэль Вальехо (Парагвай)

 

Николас Мехия (Колумбия)

1,63

2,27

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

 

Фабиан Марожан (Венгрия)

3,05

1,38

Роберто Баутиста Агут (Испания)

 

Жоао Фонсека (Бразилия, 24)

4,70

1,19

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)

 

Александр Шевченко (Казахстан)

1,00

20,00

Марин Чилич (Хорватия)

 

Даниил Медведев (Россия, 8)

3,10

1,37

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22)

 

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

1,27

3,80

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

 

Ринки Хидзиката (Австралия)

3,15

1,36

Брэндон Накашима (США, 28)

 

Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания)

1,24

4,10

У Ибин (Китай)

 

Новак Джокович (Сербия, 7)

11,00

1,04

Женщины

Теннисистка 1

Счет

Теннисистка 2

Победа 1

Победа 2

Джессика Пегула (США, 4)

 

Дарья Видманова (Чехия)

1,06

9,00

Мананчая Савангкаев (Таиланд)

 

Майя Хвалиньская (Польша, 20)

2,01

1,79

Белинда Бенчич (Швейцария, 11)

 

Мика Стойсавлевич (Великобритания)

1,10

7,00

Сара Соррибес-Тормо (Испания)

 

Виктория Хименес-Касинцева  (Андорра)

1,71

2,12

Жаклин Кристиан (Румыния)

 

Ива Йович (США, 16)

4,70

1,19

Ван Синьюй (Китай)

 

Элизабетта Коччаретто (Италия)

1,67

2,19

Энн Ли (США, 28)

 

Зейнеп Сёнмез (Турция)

2,15

1,70

Елена Остапенко (Латвия)

 

Хэрриет Дарт (Великобритания)

1,26

3,90

Бьянка Андрееску (Канада)

 

Чжан Шуай (Китай)

1,60

2,30

Алисия Паркс (США)

 

Алисия Дьюдени (Великобритания)

1,48

2,62

Юлия Путинцева (Казахстан)

 

Татьяна Мария (Германия)

2,90

1,41

Антония Ружич (Хорватия)

 

Эмма Радукану (Великобритания, 30)

2,95

1,40

Эльза Жакемо (Франция)

 

Наоми Осака (Япония, 14)

10,00

1,05

Каролина Мухова (Чехия, 10)

 

Анастасия Захарова (Россия)

1,13

6,00

Александра Олейникова (Украина)

 

Маккартни Кесслер (США)

6,00

1,13

Питон Стирнс (США)

 

Никола Бартунькова (Чехия)

2,90

1,41

Ланлана Тараруди (Таиланд)

 

Лилли Таггер (Австрия)

2,16

1,69

Клэр Лю (США)

 

Ханне Вандевинкель (Бельгия)

1,70

2,15

Мими Сюй (Великобритания)

 

Дарья Касаткина (Австралия)

6,00

1,13

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

 

Теодора Костович (Сербия)

1,04

11,00

Екатерина Александрова (Россия, 18)

 

Панна Удварди (Венгрия)

1,25

4,00

Магда Линетт (Польша)

 

Мирра Андреева (Россия, 5)

4,30

1,22

Тамара Корпач (Германия)

 

Коко Гауфф (США, 7)

15,00

1,02

Барбора Крейчикова (Чехия)

 

Ханна Клагмен (Великобритания)

1,07

8,50

Лейла Фернандес (Канада, 22)

 

Джанис Тьен (Индонезия)

1,39

3,00

Солана Сьерра (Аргентина)

 

Анна Бондарь (Венгрия)

1,57

2,40

Даяна Ястремская (Украина)

 

Аои Ито (Япония)

1,19

4,70

Анастасия Гасанова (Россия)

 

Эмилиана Аранго (Колумбия)

2,10

1,72

Джессика Бузас Манейро (Испания)

 

Анастасия Потапова (Австрия, 27)

2,27

1,63

Катерина Синякова (Чехия, 32)

 

Чжэн Циньвэнь (Китай)

1,77

2,03

Магдалена Фрех (Польша)

 

Анна Калинская (Россия, 19)

3,05

1,38

Франческа Джонс (Великобритания)

 

Диан Парри (Франция)

3,45

1,31

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