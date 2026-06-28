Теннис, Уимблдон-2026: полное расписание и результаты

С 29 июня по 12 июля 2026 г. в Великобритании пройдет третий в сезоне и единственный травяной турнир «Большого шлема» – Уимблдон. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований.

Игровые дни на Уимблдоне стартуют в 13:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира составит рекордные 64,2 млн фунтов стерлингов. Официальные прямые трансляции доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player.