Теннис, Уимблдон-2026: полное расписание и результаты

Партнерский проект
Мужчины
|Теннисист 1
Счет
Теннисист 2
Победа 1
Победа 2
|Рафаэль Ходар (Испания, 23)
Феликс Гилл (Великобритания)
|Эмилио Нава (США)
Игнасио Бусе (Перу, 31)
|Марко Трунгеллити (Аргентина)
Мартин Дамм-младший (США)
|Денис Шаповалов (Канада)
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
|Александр Ковачевич (США)
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
|Александар Вукич (Австралия)
Дженсон Бруксби (США)
|Люка ван Аш (Франция)
Мартон Фучович (Венгрия)
|Синтаро Мотидзуки (Япония)
Макс Бэйсинг (Великобритания)
|Андрей Рублёв (Россия, 12)
Роман Сафиуллин (Россия)
|Далибор Сврчина (Чехия)
Лёрнер Тьен (США, 16)
|Майкл Чжэн (США)
Кэмерон Норри (Великобритания, 26)
|Артур Риндеркнеш (Франция, 25)
Оливер Тарвет (Великобритания)
|Александр Мюллер (Франция)
Томми Пол (США, 21)
|Каспер Рууд (Норвегия, 11)
Хуберт Хуркач (Польша)
|Квон Сун Ву (Южная Корея)
Мартин Ландалусе (Испания)
|Нуну Боржеш (Португалия)
Тристан Бойер (США)
|Хамад Меджедович (Сербия)
Себастьян Офнер (Австрия)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
Даниэль Мерида (Испания)
|Юго Гастон (Франция)
Стефанос Циципас (Греция)
|Янник Синнер (Италия, 1)
Миомир Кецманович (Сербия)
|Адам Уолтон (Австралия)
Дино Призмич (Хорватия)
|Итан Куинн (США)
Лучано Дардери (Италия, 14)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Себастьян Баэс (Аргентина)
|Даниэль Вальехо (Парагвай)
Николас Мехия (Колумбия)
|Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)
Фабиан Марожан (Венгрия)
|Роберто Баутиста Агут (Испания)
Жоао Фонсека (Бразилия, 24)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)
Александр Шевченко (Казахстан)
|Марин Чилич (Хорватия)
Даниил Медведев (Россия, 8)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22)
Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)
|Йеспер де Йонг (Нидерланды)
Ринки Хидзиката (Австралия)
|Брэндон Накашима (США, 28)
Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания)
|У Ибин (Китай)
Новак Джокович (Сербия, 7)
Женщины
|Теннисистка 1
Счет
Теннисистка 2
Победа 1
Победа 2
|Джессика Пегула (США, 4)
Дарья Видманова (Чехия)
|Мананчая Савангкаев (Таиланд)
Майя Хвалиньская (Польша, 20)
|Белинда Бенчич (Швейцария, 11)
Мика Стойсавлевич (Великобритания)
|Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Виктория Хименес-Касинцева (Андорра)
|Жаклин Кристиан (Румыния)
Ива Йович (США, 16)
|Ван Синьюй (Китай)
Элизабетта Коччаретто (Италия)
|Энн Ли (США, 28)
Зейнеп Сёнмез (Турция)
|Елена Остапенко (Латвия)
Хэрриет Дарт (Великобритания)
|Бьянка Андрееску (Канада)
Чжан Шуай (Китай)
|Алисия Паркс (США)
Алисия Дьюдени (Великобритания)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
Татьяна Мария (Германия)
|Антония Ружич (Хорватия)
Эмма Радукану (Великобритания, 30)
|Эльза Жакемо (Франция)
Наоми Осака (Япония, 14)
|Каролина Мухова (Чехия, 10)
Анастасия Захарова (Россия)
|Александра Олейникова (Украина)
Маккартни Кесслер (США)
|Питон Стирнс (США)
Никола Бартунькова (Чехия)
|Ланлана Тараруди (Таиланд)
Лилли Таггер (Австрия)
|Клэр Лю (США)
Ханне Вандевинкель (Бельгия)
|Мими Сюй (Великобритания)
Дарья Касаткина (Австралия)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
Теодора Костович (Сербия)
|Екатерина Александрова (Россия, 18)
Панна Удварди (Венгрия)
|Магда Линетт (Польша)
Мирра Андреева (Россия, 5)
|Тамара Корпач (Германия)
Коко Гауфф (США, 7)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
Ханна Клагмен (Великобритания)
|Лейла Фернандес (Канада, 22)
Джанис Тьен (Индонезия)
|Солана Сьерра (Аргентина)
Анна Бондарь (Венгрия)
|Даяна Ястремская (Украина)
Аои Ито (Япония)
|Анастасия Гасанова (Россия)
Эмилиана Аранго (Колумбия)
|Джессика Бузас Манейро (Испания)
Анастасия Потапова (Австрия, 27)
|Катерина Синякова (Чехия, 32)
Чжэн Циньвэнь (Китай)
|Магдалена Фрех (Польша)
Анна Калинская (Россия, 19)
|Франческа Джонс (Великобритания)
Диан Парри (Франция)