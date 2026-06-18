Три матча 17 июня вошли в топ‑5 самых убыточных для букмекеров на ЧМ‑2026

17 июня на групповом этапе ЧМ‑2026 прошли пять встреч. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги игрового дня.

День открылся поединком Ирака и Норвегии. Азиатская команда выглядела достойно в первом тайме и забила, но на весь матч сил ей не хватило — Норвегия одержала крупную победу 4:1; дублем отметился Эрлинг Холанд. Аргентина обыграла Алжир 3:0 — хет‑трик на счету Лионеля Месси. В матче Австрия — Иордания голов было немало, победили австрийцы - 3:1.

Наибольший интерес у клиентов PARI вызвала встреча Португалии и ДР Конго. Фаворит открыл счет, но успокоился, за что поплатился: Йоан Висса восстановил равновесие в добавленное время первого тайма, а во втором мяч португальцев был аннулирован из-за офсайда. Итог — ничья 1:1. Этот матч оказался одним из самых крупных по объему ставок в первом туре.

Завершила день встреча Англии и Хорватии. Уже в первом тайме команды по два раза поразили ворота друг друга, а после перерыва англичане забили еще дважды — отличились Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд; Гарри Кейн оформил дубль. Англия уверенно стартовала с победы 4:2.

По объему пари на 17 июня лидировала игра Португалия — ДР Конго: на нее пришлось около 31% от общего оборота ставок за день. По приему ставок этот матч держится на втором месте среди всех игр турнира. На противостояние Англии и Хорватии пришлось примерно 29% оборота, остальные матчи распределились так: Ирак — Норвегия (около 15%), Аргентина — Алжир (около 13%), Австрия — Иордания (приблизительно 12%). Доля прематч‑ставок составила чуть более 61%, лайв‑ставок — около 39%.

Для PARI наиболее прибыльной оказалась встреча Португалия — ДР Конго: фаворит не выиграл, матч получился «низовым» и завершился вничью, что принесло компании вторую по величине прибыль за турнир. Отметим, что около 92% принятых пари на исход этой игры были сделаны в пользу португальцев.

Остальные матчи принесли больше прибыли игрокам. Наибольшие выплаты пришлись по матчу Англия — Хорватия; эта встреча вместе с поединками Ирак — Норвегия и Аргентина — Алжир вошла в топ‑5 игр, по которым PARI выплачивала наибольшие суммы. Клиенты активно ставили на фаворитов, и те оправдали ожидания: в матче Англии и Хорватии примерно 69% ставок на исход пришлись на победу англичан, в поединке Аргентина — Алжир почти 86% пари делались на аргентинцев; схожая картина наблюдалась и в играх Австрия и Норвегия — 87% и 91% соответственно.