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Три матча 17 июня вошли в топ‑5 самых убыточных для букмекеров на ЧМ‑2026

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Беттор превратил 200 000 рублей в 6 536 000
Руслан Ипполитов
PARI
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17 июня на групповом этапе ЧМ‑2026 прошли пять встреч. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги игрового дня.

День открылся поединком Ирака и Норвегии. Азиатская команда выглядела достойно в первом тайме и забила, но на весь матч сил ей не хватило — Норвегия одержала крупную победу 4:1; дублем отметился Эрлинг Холанд. Аргентина обыграла Алжир 3:0 — хет‑трик на счету Лионеля Месси. В матче Австрия — Иордания голов было немало, победили австрийцы - 3:1.

Наибольший интерес у клиентов PARI вызвала встреча Португалии и ДР Конго. Фаворит открыл счет, но успокоился, за что поплатился: Йоан Висса восстановил равновесие в добавленное время первого тайма, а во втором мяч португальцев был аннулирован из-за офсайда. Итог — ничья 1:1. Этот матч оказался одним из самых крупных по объему ставок в первом туре.

Завершила день встреча Англии и Хорватии. Уже в первом тайме команды по два раза поразили ворота друг друга, а после перерыва англичане забили еще дважды — отличились Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд; Гарри Кейн оформил дубль. Англия уверенно стартовала с победы 4:2.

По объему пари на 17 июня лидировала игра Португалия — ДР Конго: на нее пришлось около 31% от общего оборота ставок за день. По приему ставок этот матч держится на втором месте среди всех игр турнира. На противостояние Англии и Хорватии пришлось примерно 29% оборота, остальные матчи распределились так: Ирак — Норвегия (около 15%), Аргентина — Алжир (около 13%), Австрия — Иордания (приблизительно 12%). Доля прематч‑ставок составила чуть более 61%, лайв‑ставок — около 39%.

Для PARI наиболее прибыльной оказалась встреча Португалия — ДР Конго: фаворит не выиграл, матч получился «низовым» и завершился вничью, что принесло компании вторую по величине прибыль за турнир. Отметим, что около 92% принятых пари на исход этой игры были сделаны в пользу португальцев.

Остальные матчи принесли больше прибыли игрокам. Наибольшие выплаты пришлись по матчу Англия — Хорватия; эта встреча вместе с поединками Ирак — Норвегия и Аргентина — Алжир вошла в топ‑5 игр, по которым PARI выплачивала наибольшие суммы. Клиенты активно ставили на фаворитов, и те оправдали ожидания: в матче Англии и Хорватии примерно 69% ставок на исход пришлись на победу англичан, в поединке Аргентина — Алжир почти 86% пари делались на аргентинцев; схожая картина наблюдалась и в играх Австрия и Норвегия — 87% и 91% соответственно.

Крупные выигрыши и проигрыши

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Один из значительных выигрышей 17 июня пришелся на матч Англия — Хорватия. При счете 1:1 игрок поставил 1 300 000 рублей на то, что команда Томаса Тухеля забьет еще в первом тайме, с коэффициентом 5.00. На 42‑й минуте Гарри Кейн реализовал угловой — выплата составила 6 500 000 рублей.

Еще один клиент превратил 200 000 рублей в 6 536 000, собрав экспресс из двух событий с общим коэффициентом 32.68, включая пари на победу Аргентины над Алжиром с форой минимум в три гола (коэффициент 4.30). Месси оформил хет‑трик, вратарь Эмилиано Мартинес не пропустил — экспресс сыграл.

В поединке Ирак — Норвегия участник поставил 500 000 рублей в лайве на то, что скандинавы забьют минимум дважды в первом тайме (коэффициент 3.05). Холанд оформил второй гол на 43‑й минуте, и ставка принесла ему выигрыш 1 525 000 рублей.

Еще один клиент поставил 500 000 рублей при счете 1:0 в матче Австрия — Иордания на исход «обе забьют» (коэффициент 2.40). На 50‑й минуте после дальнего удара мяч от штанги влетел в ворота — выплата составила 1 200 000 рублей.

В матче Португалия — ДР Конго игрок поставил 550 000 рублей на то, что ударов в створ ворот будет не более десяти (коэффициент 1.83). Команды попали в створ всего три раза — ставка сыграла.

Были и крупные проигрыши. Один из клиентов PARI поставил 8 000 005 рублей на то, что в матче Англия — Хорватия хотя бы одна команда не забьет (коэффициент 1.90), но к 36‑й минуте обе команды уже обменялись голами. Другой беттор поставил 1 790 000 рублей на ничью в том же матче (коэффициент 3.90); первая половина встречи завершилась вничью, но во втором тайме англичане оформили два мяча. В поединке Португалия — ДР Конго пользователь поставил 1 882 823 рубля на победу португальцев при коэффициенте 1.28 — однако португальцы упустили инициативу, и матч завершился вничью.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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