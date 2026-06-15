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Клиент букмекеров поставил 225 000 рублей на Испанию против Кабо-Верде на ЧМ-2026

Обновлено:
Чемпионы Европы начинают поход за Кубком мира
Валентин Васильев
PARI
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15 июня в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Испании встретится с командой Кабо-Верде. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и поделились данными о ставках клиентов.

По мнению букмекеров, явным фаворитом является Испания. Коэффициент на ее победу — 1.09 (вероятность около 89%). Ничья оценивается в 12.50 (примерно 8%), а успех Кабо-Верде — в 34.00 (почти 3%).

Клиенты PARI практически не сомневаются в победе «красной фурии»: на испанцев приходится более 99% от общего оборота ставок на исход встречи.

Аналитики ожидают результативной игры. Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.37. Если команды забьют более 3.5 голов, сыграет ставка за 1.90. Обратный исход (тотал меньше 3.5) доступен за 1.92. На то, что обе сборные отметятся голом, дают коэффициент 2.70, на противоположный вариант — 1.43.

Наиболее вероятные авторы голов — испанские футболисты. Гол Микеля Оярсабаля оценивается в 1.55, Ламина Ямаля — в 1.75. Также высокие шансы забить, по версии аналитиков, у Борхи Иглесиаса и Феррана Торреса — коэффициент 1.80 на каждого.

Крупнейшая ставка на игру — 225 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил эту сумму на победу Испании за 1.09, включив пари в экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 5.25.

Другой игрок заключил пари на 100 000 рублей — тотал голов Испании больше 2.5 за 1.57. Эта ставка также вошла в экспресс из пяти матчей с итоговым коэффициентом 9.68.

Испания и Кабо-Верде выступают в группе H вместе с Уругваем и Саудовской Аравией. Выход «красной фурии» в 1/8 финала котируется за 1.25, в четвертьфинал — за 1.65. Победа испанцев на турнире оценивается коэффициентом 5.70. Сборная Кабо-Верде считается одним из аутсайдеров: ее выход в 1/8 финала идет за 13.00, противоположный вариант — за 1.03.

К чемпионату мира 2026 PARI подготовила специальное предложение для игроков: возврат 10% за экспрессы из матчей мундиаля. Учитываются как выигрышные, так и проигравшие ставки.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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