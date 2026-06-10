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PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality

Обновлено:
Оригинальная акция для любителей киберспорта
Руслан Ипполитов
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Букмекерская компания PARI запустила необычную акцию для поклонников киберспорта в преддверии третьей стадии IEM Cologne Major 2026. Клиенты компании смогут получать фрибеты до 10 000 рублей за ставки против французского клуба Team Vitality. Причем в зачет идут даже пари, оформленные на предыдущих турнирах сезона.

Почему именно против Vitality

Team Vitality — доминирующая сила года. Коллектив с ZywOo в составе выиграл шесть чемпионатов в 2026-м, включая два последних мейджора. Именно французов считают главным претендентом на победу в IEM Cologne. Однако, как отмечают в PARI, такая гегемония утомила многих зрителей, поэтому компания решила поддержать тех, кто устал от побед Vitality и готов играть против фаворита.

Как работает механика

Участники акции получают 10% от суммы ставок против Team Vitality обратно в виде фрибета. Накопленный бонус растет по ходу турнира, и забрать его можно в любой момент. Единственное ограничение: если игрок поставит на победу самой Vitality, весь накопленный банк обнуляется.

Что важно знать

  • Акция распространяется не только на IEM Cologne Major 2026, но и на все турниры года — включая уже прошедшие.
  • Для каждого чемпионата формируется отдельный бонусный банк, поэтому можно получить несколько фрибетов.
  • Максимальный фрибет за один турнир — 10 000 рублей.
  • Учитываются только предматчевые ставки против Team Vitality от 1 000 рублей.
  • Ставка идет в зачет даже в случае поражения французского клуба.

Когда стартует

Третья стадия IEM Cologne Major 2026 начнется 11 июня. В этой стадии сыграют 16 команд, а первым соперником Team Vitality станет FUT. Именно с этого матча можно начинать копить фрибет.

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