Вход в личный кабинет Балтбет - инструкция для сайта и приложения

Все опции личного кабинета станут доступны после перехода в «Меню». Там откроется дополнительный всплывающий виджет, в котором расположены разделы со всей важной информацией.

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В личном кабинете вы также можете ознакомиться с бонусной программой БК. Там можно посмотреть текущие доступные фрибеты «Балтбет» и активировать промокод.