Клиенты букмекеров уверены, что Франция обыграет Англию в матче за бронзу ЧМ-2026

19 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами встретятся сборные Франции и Англии. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и изучила ставки клиентов на малый финал ЧМ-2026.

Франция — фаворит. Победа в основное время идет за 1.90 (около 51% вероятности), Англии — за 3.90 (25%), ничья — за 3.95 (24%). С учетом овертайма и пенальти на французов можно поставить за 1.50, на англичан — за 2.60.

Клиенты PARI отдают предпочтение Франции: 76% ставок на исход основного времени — на победу «трехцветных», 19% — на Англию, 5% — на ничью.

Аналитики ожидают результативной игры. Тотал больше 2.5 идет за 1.48, меньше — за 2.65. На обмен голами можно поставить за 1.45.

Среди спецставок: гол головой — за 2.20, удар из-за штрафной — 2.75, гол пяткой — 25.00. Лучшие шансы забить у Мбаппе (1.90), у Англии — у Кейна (2.30).

В борьбе за «Золотую бутсу» у Мбаппе и Месси по восемь голов, у Кейна и Беллингема — по шесть. На победу в гонке бомбардиров француза дают 1.50, аргентинца — 2.50.

Спецпредложение PARI: возврат 10% за экспрессы из матчей мундиаля (учитываются все ставки).