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Мостовой признался, что никогда не пробовал виагру

Обновлено:
Новый эпизод шоу «Кто здесь Царь?»
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
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В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» во время обсуждения матча Мексика - Англия экс-игрок сборной России рассказал, что никогда не принимал подобные лекарства.

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира в СМИ прошла информация, что игроки сборной Англии перед игрой с Мексикой примут виагру для того, чтобы справиться с последствиями игры в высокогорье. Сама встреча прошла в Мехико на стадионе «Ацтека» на высоте около 2240 метров над уровнем моря.

— Виагра помогает?, — удивился Мостовой. — Я не пробовал никогда. Да не, ну как так, она же от другого помогает. Сына я сделал, кстати, без виагры!

Также он рассказал, что считает Джуда Беллингема главным героем матча с Мексикой, а роли главного тренера Томаса Тухеля в этом нет.

— Джуд — центральная фигура матча. И я всегда буду отстаивать точку зрения, что футболисты — основные актеры на поле. Множество было примеров в моей карьере, когда тренер что только не говорил, как только не кричал и какие замены не делал, на поле все равно все решали игроки. Когда Беллингем забивал, он даже не думал, что на бровке стоит Тухель, Клопп или Анчелотти, — отметил Мостовой.

В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» главными героями выступают Мостовой и Игнашевич. Каждую неделю эксперты обсуждают пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решит приглашенный гость. Во пятом выпуске гостем выступил основатель «Амкала», медиафутболист Герман Эль Классико.

Полный выпуск можно посмотреть на VKВидео и на YouTube.

Ранее по теме:Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»

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