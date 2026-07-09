Любители ставок уверены в победе Франции над Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026

9 июля в матче 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют сборные Франции и Марокко. Встреча состоится на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов.

Лучшие БК считают фаворитами французов. Пари на победу вице-чемпионов мира в основное время принимают с коэффициентом 1.61, что соответствует примерно 50% вероятности. Сделать ставку на ничью можно за 3.90 (около 27%). Вероятность успеха Марокко котируется в 6.60 (приблизительно 23%).

Шансы Франции на проход в полуфинал с учетом дополнительного времени и/или серии пенальти оценены коэффициентом 1.25 (около 76%). Котировки на итоговую победу Марокко составляют 3.90 (примерно 24%).

Клиенты PARI прогнозируют триумф фаворита. Почти 66% от общего объема ставок на исход матча по итогам 90 минут игры приходится на победу Франции, на успех Марокко сделано 33%, на ничью — 1%. Распределение общего оборота пари на проход — 98% на 2% в пользу французов.



Аналитики PARI ждут «низовой» игры. Если команды Дидье Дешама и Мохамеда Уахби забьют как минимум три гола, сыграет коэффициент 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) доступен за 1.87.

Ставки на обмен голами принимают за 1.90. На то, что хотя бы одна из команд не сможет забить, предлагают тот же коэффициент 1.90. Стоит отметить, что сборная Марокко забивала в десяти последних матчах подряд. Сделать ставку на индивидуальный тотал марокканцев больше 0.5 можно по коэффициенту 1.75. При этом французы в плей-офф ЧМ-2026 еще не пропускали. Если они и в этот раз сохранят свои ворота в неприкосновенности, сыграет пари за 2.13.

Наиболее вероятные варианты на рынке «точный счет» — 1:0 и 2:0 в пользу Франции, а также ничья 1:1 за 7.00. Авторами голов могут стать французские игроки группы атаки Килиан Мбаппе (1.80), Усман Дембеле (2.90) и Жан-Филипп Матета (2.90). На счету Мбаппе уже три дубля на ЧМ-2026. Если он снова забьет два мяча, сыграет коэффициент 5.00.

В 1/8 финала Франция прошла Парагвай (1:0), а марокканцы разгромили сборную Канады (3:0). Аналитики оценивают шансы Франции на Кубок мира выше всех на турнире (коэффициент 2.80), а Марокко — ниже всех (32.00). Выход французов в финал котируется за 1.78, а лучшей африканской сборной на этом мундиале — за 14.00.

PARI подготовила к ЧМ-2026 специальное предложение для своих игроков — кэшбек 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Учитываются все ставки — как выигрышные, так и проигравшие.