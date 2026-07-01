БЕТСИТИ и «Балтика» завершили сотрудничество

Букмекер и клуб из Калининграда были партнерами с начала 2025 года. За этот период калининградский клуб под руководством Андрея Талалаева одержал победу в Первой лиге сезона-2024/25 и получил право на выход в Российскую Премьер-лигу. В прошлом сезоне калининградцы заняли рекордное для себя шестое место в РПЛ. В рамках сотрудничества БЕТСИТИ и «Балтика» реализовали множество совместных проектов:

- празднование победы в Первой лиге с чемпионским парадом на теплоходе «БЕТСИТИход» и световое шоу на фасаде кафедрального собора в Калининграде;

- проведение БЕТСИТИ Кубка Морского боя с разработкой уникальной игровой формы в стилистике настольной игры и вручением кубка за победу в турнире;

- съемки шоу Cappuccino&Catenaccio с участием главного тренера «Балтики» Талалаева;

- организация турнира по выходам 1х1 с амбассадором БЕТСИТИ Эльханом Салаховым;

- организация матч-дэев, проведение промоакций, розыгрышей призов и подарков для болельщиков, а также производство совместных роликов и многое другое.

Стороны выполнили все обязательства по действующему контракту.

Генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова:

— Для нас сотрудничество с «Балтикой» было по-настоящему важным и плодотворным. За это время мы реализовали множество классных проектов: вместе праздновали чемпионство в Первой лиге, проводили совместные промо-акции, снимали ролики, радовали болельщиков розыгрышами и яркими матч-дэями. И, конечно, вишенкой на торте стала победа команды в БЕТСИТИ Кубке Морского боя — это был уникальный турнир, который добавил интриги в РПЛ, а трофей, который мы с радостью вручили команде, навсегда останется в истории «Балтики». Было приятно ощущать себя частью команды, и мы благодарим клуб и его фанатов за этот незабываемый опыт и желаем «Балтике» новых побед!»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов:

— Футбольный клуб «Балтика» благодарит БЕТСИТИ за совместную работу. Вместе мы прошли интересный путь, который навсегда останется в истории калининградского футбола. Наше партнерство подарило много событий и эмоций болельщикам «Балтики», а БЕТСИТИ, уверены, яркий опыт в рамках работы в Янтарном крае. Благодарим БЕТСИТИ и желаем успехов в дальнейшей работе.