Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026

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25 июня на чемпионате мира прошло шесть матчей заключительного тура группового этапа. Определились новые участники плей-офф, а некоторые команды теперь ждут результатов параллельных встреч, чтобы узнать свою судьбу. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев подвел итоги дня.
День открылся встречами в группе С. Сборная Гаити дала бой марокканцам: аутсайдер дважды выходил вперед в первом тайме, но после перерыва африканцы реализовали преимущество в классе и вырвали победу — 4:2.
Бразилия уверенно разобралась с Шотландией. Уже в первом тайме команда Карло Анчелотти воспользовалась грубыми ошибками соперника и забила два мяча, еще один гол был отменен из-за нарушения. После перерыва пентакампеоны добавили третий мяч и обеспечили себе первое место в группе. Шотландцы стали третьими, но их шансы на плей-офф минимальны.
В группе А хозяева из Мексики не оставили шансов Чехии, обыграв 3:0. Европейцам нужна была только победа, но мексиканцы оказались сильнее. Параллельно ЮАР сенсационно переиграла Южную Корею (1:0) — гол в середине второго тайма стал решающим, а корейцы так и не создали опасных моментов. ЮАР заняла второе место и вышла в 1/16 финала, корейцам остается ждать результатов других матчей.
Вечером в группе E Эквадору для выхода в плей-офф нужна была победа над Германией. Несмотря на пропущенный гол уже на второй минуте, латиноамериканцы сумели переломить ход встречи и победить 2:1. Четыре очка позволили им пройти в плей-офф с третьей позиции. Кот-д'Ивуар стал вторым в квартете, обыграв Кюрасао (2:0). Команда Дика Адвоката оставила приятное впечатление смелой игрой, но класс африканцев в итоге сказался.
Наибольший объем ставок 25 июня пришелся в БК PARI на матч Эквадор — Германия (около 26% от общего оборота). Далее следуют Шотландия — Бразилия (20%), Марокко — Гаити (17%), ЮАР — Южная Корея (13%), Чехия — Мексика (12%). Меньше всего игроков заинтересовала встреча Кюрасао и Кот-д'Ивуара — чуть менее 11%. Распределение по типам пари: 67% — прематч, 33% — лайв.
Самым прибыльным для PARI стал матч ЮАР — Южная Корея. Африканцы считались явными аутсайдерами, но одержали минимальную победу. Около 87% всех ставок на исход пришлось на корейцев, к тому же в матче был забит всего один гол.
Прибыльной оказалась и встреча Эквадора с Германией, где латиноамериканцы победили 2:1. На победу Эквадора пришлось всего около 3% ставок, тогда как на Германию — примерно 91%.
Матч Чехия — Мексика также стал удачным для букмекера: большинство клиентов верили в ничью (около 52%), а на мексиканцев пришлось примерно 37%. В игре Кюрасао — Кот-д'Ивуар около 92% ставок пришлось на африканцев, которые и выиграли, но матч оказался «низовым», и забила только одна команда.
Остальные встречи оказались удачными для игроков. Больше всего выигрышей принес матч Марокко — Гаити, где фаворит победил в результативной игре (на марокканцев пришлось около 32% ставок). Удачно для бетторов сложилась и встреча Шотландии — Бразилии: более 97% ставок на исход пришлось на латиноамериканцев, и они уверенно победили.
Один из самых крупных выигрышей дня пришелся на матч Эквадор — Германия. При счете 0:1 клиент поставил 1 000 000 рублей на то, что второй гол случится до окончания 20-й минуты (коэф. 2.70). Так и произошло — на девятой минуте Нильсон Ангуло сравнял счет ударом из-за штрафной. Выплата составила 2 700 000 рублей.
Другой клиент поставил 1 000 000 рублей на матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар, выбрав перед вторым таймом тотал меньше 2.5 голов (коэф. 2.20). Итоговый счет 0:2 принес ему 2 200 000 рублей.
Были и крупные проигрыши. Один из клиентов заключил два пари на общую сумму 10 000 058 рублей в матче Эквадор — Германия. Сначала он поставил 9 000 000 рублей на то, что в матче не забьют обе команды (коэф. 2.25), но уже к девятой минуте случился обмен голами. Вторая ставка была на победу Германии с форой (-1) за 2.15, однако победил Эквадор.
Еще один беттор поставил 5 400 000 рублей на ничью в матче Чехия — Мексика (коэф. 4.00), но во втором тайме чехи пропустили три мяча.
3 000 000 рублей проиграл клиент, собравший экспресс из трех матчей с общим коэффициентом 2.01. Первое же событие не сыграло — он поставил на то, что Южная Корея забьет больше одного гола ЮАР, но азиаты так и не отличились.
950 000 рублей потерял игрок, поставивший на то, что в матче Шотландия — Бразилия будет меньше 8.5 ударов в створ (коэф. 1.90). В итоге команды суммарно нанесли 14 ударов.