Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026

День открылся встречами в группе С. Сборная Гаити дала бой марокканцам: аутсайдер дважды выходил вперед в первом тайме, но после перерыва африканцы реализовали преимущество в классе и вырвали победу — 4:2.

Бразилия уверенно разобралась с Шотландией. Уже в первом тайме команда Карло Анчелотти воспользовалась грубыми ошибками соперника и забила два мяча, еще один гол был отменен из-за нарушения. После перерыва пентакампеоны добавили третий мяч и обеспечили себе первое место в группе. Шотландцы стали третьими, но их шансы на плей-офф минимальны.

В группе А хозяева из Мексики не оставили шансов Чехии, обыграв 3:0. Европейцам нужна была только победа, но мексиканцы оказались сильнее. Параллельно ЮАР сенсационно переиграла Южную Корею (1:0) — гол в середине второго тайма стал решающим, а корейцы так и не создали опасных моментов. ЮАР заняла второе место и вышла в 1/16 финала, корейцам остается ждать результатов других матчей.

Вечером в группе E Эквадору для выхода в плей-офф нужна была победа над Германией. Несмотря на пропущенный гол уже на второй минуте, латиноамериканцы сумели переломить ход встречи и победить 2:1. Четыре очка позволили им пройти в плей-офф с третьей позиции. Кот-д'Ивуар стал вторым в квартете, обыграв Кюрасао (2:0). Команда Дика Адвоката оставила приятное впечатление смелой игрой, но класс африканцев в итоге сказался.