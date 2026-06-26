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ГлавнаяЧМ-26Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026

Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026

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Вот и закончился 2-й тур чемпионата мира по футболу 2026 года. Любители ставок с нетерпением ждут начала финального аккорда группового этапа. Именно для них ведущие букмекеры подготовили целую россыпь бонусов специально под ЧМ-2026.
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Лео Месси — король чемпионатов мира

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На его счету 18 голов в шести розыгрышах. Можно предположить, что на чемпионате мира 2026 он улучшит свое достижение, поскольку вся команда играет на него.

В целом Аргентина действует на мундиале очень зрело и уверенно, полностью соответствуя статусу действующего чемпиона. Оборона также не дала сбоев, хотя австрийцы и не создали особых проблем.

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Аргентина уже гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026, где первые трудности ожидаются не раньше стадии 1/8 финала. За вторую путевку поборются Австрия и Алжир, которые в 3-м туре сойдутся в очном противостоянии.

Рекорд Элоя Рума и историческая поступь Кюрасао

Сборная Кюрасао, которую тренирует 78-летний Дик Адвокат, пережила разгром от Германии (1:7), но смогла заработать первые очки в истории своих выступлений на чемпионатах мира. В матче с Эквадором была зафиксирована нулевая ничья. Главным героем стал 37-летний голкипер Элой Рум, совершивший 15 сейвов, — новый рекорд чемпионатов мира.

Турция возвращается домой

Сборная Турции покидает чемпионат мира-2026, установив печальный исторический антирекорд. За 2 матча группового этапа турки нанесли 62 удара (13 — в створ) по воротам с показателем xG 3.5, но так и не смогли забить ни одного гола. Турки плели кружевные комбинации, били с разных дистанций, но им фатально не везло в завершающей стадии.

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Во втором тайме матча с Парагваем турецкие футболисты играли в большинстве, но удача от них отвернулась. Теперь за вторую путевку в плей-офф поспорят Парагвай и Австралия, причем проигравший, скорее всего, все равно пройдет дальше.

Франция уверенно набирает очки

Игра Франции и Ирака в Филадельфии запомнится болельщикам весьма затяжной паузой. Едва закончился первый тайм, как из-за проливного дождя и грозы матч прервали. Футболистам и зрителям пришлось ждать целых два часа, пока не будут соблюдены все протоколы безопасности штата Пенсильвания. Долгая остановка не помешала команде Дидье Дешама уверенно дожать соперника — 3:0. 

Швейцария и Канада определили фаворитов группы

Сборная Швейцарии под руководством Мурата Якина уверенно реабилитировалась после ничьей с Катаром, разгромив Боснию и Герцеговину. Первый тайм прошел без голов, но после 74-й минуты команды устроили голевую феерию: дубль Манзамби, точный удар Варгаса и реализованный пенальти в исполнении Гранита Джаки принесли швейцарцам победу — 4:1. Боснийцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Мухаремовича на 80-й минуте.

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Канада во 2-м туре ЧМ-2026 не оставила шансов Катару (6:0), а Джонатан Дэвид, искупив ошибки в матче с Боснией, оформил хет-трик. В заключительном туре канадцев устроит даже ничья, которая гарантированно выведет их в плей-офф с первого места.

Матч омрачился жуткой травмой полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне. В одном из эпизодов футболист Катара ударил его сзади по ноге, что привело к перелому малоберцовой и большеберцовой костей. Нога Коне сразу приняла неестественное положение, а самого игрока унесли на носилках в кислородной маске.

Натужная победа Германии

Бундестим с трудом одержал волевую победу над очень атлетичным Кот-д'Ивуаром, который полностью заслуживал минимум ничьей. Ивуарийцы, внесшие 4 изменения в состав по сравнению с матчем против Эквадора (вышли мощные игроки вроде Диалло, Бонни, Коссуну и Сангаре), закономерно забили в первом тайме и спокойно контролировали ситуацию.

Юлиан Нагельсманн переломил ход противостояния при помощи тройной замены. Левелинг, Ундав и Амири, которые вышли на поле, сразу начали плести кружевные комбинации и быстро изменили рисунок игры.

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Стоит признать, что и фортуна была на стороне европейцев. При счете 1:1 Симон Адингра мог забивать в касание в контратаке, но замешкался и упустил голевой момент.

Пять голов Нидерландов

Нидерланды, упустившие победу над Японией, реабилитировались разгромом шведов. Первые 3 мяча голландцы забили по одному сценарию: навес с фланга и точный удар в штрафной. Бробби отличился дважды уже к 17-й минуте. Шведы могли отыграться, но их гол отменили из-за офсайда, а голкипер Вербрюгген тащил мертвые мячи. 

Во втором тайме Коди Гакпо оформил дубль, Эланга забил гол престижа. Саммервилль, который вышел на замену, довел счет до разгромных 5:1.

Кабо-Верде: дебютант ЧМ-2026 продолжает набирать очки

Сборная Кабо-Верде продолжает удивлять футбольную общественность. Мать вратаря Возиньи, который подарил первую настоящую сенсацию чемпионата мира по футболу 2026 года, отстояв ничью с испанцами, приехала в США поддержать сына. С трибуны она своими глазами увидела величайшее событие — на 21-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини забил первый мяч своей команды в истории чемпионатов мира

Футболисты Уругвая быстро пришли в себя после пропущенного мяча и переломили ход матча — голы Максимилиано Араухо и Агустина Каноббио вывели команду вперед еще до перерыва. Однако во втором тайме игроки Кабо-Верде подловили соперников на ошибке и сравняли счет.

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В следующем матче африканцы сыграют с Саудовской Аравией. Если игроки Кабо-Верде возьмут 3 очка, то скорее всего пройдут в плей-офф ЧМ.

Дубль Роналду и провал Узбекистана

После первого матча на Криштиану Роналду обрушился шквал критики. Его называли невидимкой, сетуя на то, что лучшие годы остались в прошлом. Но, похоже, что португалец питается критикой. Уже во 2-м туре Криш доказал, что его рано списывать со счетов. Португалец много перемещался, открывался, пасовал и оформил дубль.

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На сборную Узбекистана было больно смотреть. Игроки пытались противодействовать сборной Португалии, но та словно катком проехалась по ним. В итоге матч завершился закономерной победой Роналду и компании со счетом 5:0.

Проклятие шамана помешало Англии выиграть?

Похоже, что проклятие шамана Наны Бонсама, который обещал наложить порчу на Харри Кейна сработало. Капитан сборной Англии был сам на себя не похож, практически не выделялся на поле и упустил прекрасный момент, не попав по пустым воротам.

Подопечные Томаса Тухеля владели мячом 80% времени, но по голевым моментам был паритет. Ганец Семаньо и вовсе помешал собственному партнеру забить. Кто знает, смогли бы англичане вскрыть насыщенный «автобус» Африки, если бы уступали в счете.

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