Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026

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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На его счету 18 голов в шести розыгрышах. Можно предположить, что на чемпионате мира 2026 он улучшит свое достижение, поскольку вся команда играет на него.
В целом Аргентина действует на мундиале очень зрело и уверенно, полностью соответствуя статусу действующего чемпиона. Оборона также не дала сбоев, хотя австрийцы и не создали особых проблем.
Аргентина уже гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026, где первые трудности ожидаются не раньше стадии 1/8 финала. За вторую путевку поборются Австрия и Алжир, которые в 3-м туре сойдутся в очном противостоянии.
Сборная Кюрасао, которую тренирует 78-летний Дик Адвокат, пережила разгром от Германии (1:7), но смогла заработать первые очки в истории своих выступлений на чемпионатах мира. В матче с Эквадором была зафиксирована нулевая ничья. Главным героем стал 37-летний голкипер Элой Рум, совершивший 15 сейвов, — новый рекорд чемпионатов мира.
Сборная Турции покидает чемпионат мира-2026, установив печальный исторический антирекорд. За 2 матча группового этапа турки нанесли 62 удара (13 — в створ) по воротам с показателем xG 3.5, но так и не смогли забить ни одного гола. Турки плели кружевные комбинации, били с разных дистанций, но им фатально не везло в завершающей стадии.
Во втором тайме матча с Парагваем турецкие футболисты играли в большинстве, но удача от них отвернулась. Теперь за вторую путевку в плей-офф поспорят Парагвай и Австралия, причем проигравший, скорее всего, все равно пройдет дальше.
Игра Франции и Ирака в Филадельфии запомнится болельщикам весьма затяжной паузой. Едва закончился первый тайм, как из-за проливного дождя и грозы матч прервали. Футболистам и зрителям пришлось ждать целых два часа, пока не будут соблюдены все протоколы безопасности штата Пенсильвания. Долгая остановка не помешала команде Дидье Дешама уверенно дожать соперника — 3:0.
Сборная Швейцарии под руководством Мурата Якина уверенно реабилитировалась после ничьей с Катаром, разгромив Боснию и Герцеговину. Первый тайм прошел без голов, но после 74-й минуты команды устроили голевую феерию: дубль Манзамби, точный удар Варгаса и реализованный пенальти в исполнении Гранита Джаки принесли швейцарцам победу — 4:1. Боснийцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Мухаремовича на 80-й минуте.
Канада во 2-м туре ЧМ-2026 не оставила шансов Катару (6:0), а Джонатан Дэвид, искупив ошибки в матче с Боснией, оформил хет-трик. В заключительном туре канадцев устроит даже ничья, которая гарантированно выведет их в плей-офф с первого места.
Матч омрачился жуткой травмой полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне. В одном из эпизодов футболист Катара ударил его сзади по ноге, что привело к перелому малоберцовой и большеберцовой костей. Нога Коне сразу приняла неестественное положение, а самого игрока унесли на носилках в кислородной маске.
Бундестим с трудом одержал волевую победу над очень атлетичным Кот-д'Ивуаром, который полностью заслуживал минимум ничьей. Ивуарийцы, внесшие 4 изменения в состав по сравнению с матчем против Эквадора (вышли мощные игроки вроде Диалло, Бонни, Коссуну и Сангаре), закономерно забили в первом тайме и спокойно контролировали ситуацию.
Юлиан Нагельсманн переломил ход противостояния при помощи тройной замены. Левелинг, Ундав и Амири, которые вышли на поле, сразу начали плести кружевные комбинации и быстро изменили рисунок игры.
Стоит признать, что и фортуна была на стороне европейцев. При счете 1:1 Симон Адингра мог забивать в касание в контратаке, но замешкался и упустил голевой момент.
Нидерланды, упустившие победу над Японией, реабилитировались разгромом шведов. Первые 3 мяча голландцы забили по одному сценарию: навес с фланга и точный удар в штрафной. Бробби отличился дважды уже к 17-й минуте. Шведы могли отыграться, но их гол отменили из-за офсайда, а голкипер Вербрюгген тащил мертвые мячи.
Во втором тайме Коди Гакпо оформил дубль, Эланга забил гол престижа. Саммервилль, который вышел на замену, довел счет до разгромных 5:1.
Сборная Кабо-Верде продолжает удивлять футбольную общественность. Мать вратаря Возиньи, который подарил первую настоящую сенсацию чемпионата мира по футболу 2026 года, отстояв ничью с испанцами, приехала в США поддержать сына. С трибуны она своими глазами увидела величайшее событие — на 21-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини забил первый мяч своей команды в истории чемпионатов мира.
Футболисты Уругвая быстро пришли в себя после пропущенного мяча и переломили ход матча — голы Максимилиано Араухо и Агустина Каноббио вывели команду вперед еще до перерыва. Однако во втором тайме игроки Кабо-Верде подловили соперников на ошибке и сравняли счет.
В следующем матче африканцы сыграют с Саудовской Аравией. Если игроки Кабо-Верде возьмут 3 очка, то скорее всего пройдут в плей-офф ЧМ.
После первого матча на Криштиану Роналду обрушился шквал критики. Его называли невидимкой, сетуя на то, что лучшие годы остались в прошлом. Но, похоже, что португалец питается критикой. Уже во 2-м туре Криш доказал, что его рано списывать со счетов. Португалец много перемещался, открывался, пасовал и оформил дубль.
На сборную Узбекистана было больно смотреть. Игроки пытались противодействовать сборной Португалии, но та словно катком проехалась по ним. В итоге матч завершился закономерной победой Роналду и компании со счетом 5:0.
Похоже, что проклятие шамана Наны Бонсама, который обещал наложить порчу на Харри Кейна сработало. Капитан сборной Англии был сам на себя не похож, практически не выделялся на поле и упустил прекрасный момент, не попав по пустым воротам.
Подопечные Томаса Тухеля владели мячом 80% времени, но по голевым моментам был паритет. Ганец Семаньо и вовсе помешал собственному партнеру забить. Кто знает, смогли бы англичане вскрыть насыщенный «автобус» Африки, если бы уступали в счете.
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