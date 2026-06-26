Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На его счету 18 голов в шести розыгрышах. Можно предположить, что на чемпионате мира 2026 он улучшит свое достижение, поскольку вся команда играет на него.

В целом Аргентина действует на мундиале очень зрело и уверенно, полностью соответствуя статусу действующего чемпиона. Оборона также не дала сбоев, хотя австрийцы и не создали особых проблем.