«В России повысится планка единоборств. Ориентир - чемпионат мира». Каманцев - о новых принципах судейства
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После ЧМ-2026 много говорили о том, что судьи стали заметно реже вмешиваться в борьбу и не реагировали на каждый минимальный контакт. В РФС этот подход внимательно изучили и решили использовать его как ориентир для российского футбола.
Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев рассказал, почему российское судейство постепенно отходит от принципа «есть контакт — есть нарушение», как теперь будут оцениваться единоборства и работа ВАР, а также какие спорные эпизоды прошлого сезона заставили пересмотреть трактовки.
Влияние ЧМ-2026
— Прошедший чемпионат мира в США понравился многим болельщикам высокой планкой единоборств и качеством судейства в целом.
— Высокий уровень судейства удивлять не должен. На чемпионатах мира работают лучшие арбитры, прошедшие очень серьезный отбор и подтвердившие свою квалификацию.
Гораздо интереснее другое — высокая планка единоборств и крайне сдержанное вмешательство ВАР. Это, на мой взгляд, объясняется двумя факторами. Во-первых, спецификой краткосрочных турниров. Во-вторых, поиском оптимального баланса между использованием ВАР, современными телевизионными технологиями и духом игры.
— Можете подробнее объяснить оба аспекта?
— На турнирах такого уровня цена судейской ошибки чрезвычайно высока. Поэтому арбитры традиционно стремятся к более высокой планке единоборств. Если говорить упрощенно, то лучше не применить жесткую санкцию в пограничной ситуации, чем принять решение, которое может оказать определяющее влияние на судьбу всего турнира.
Кроме того, на чемпионате мира выступают футболисты высочайшего уровня. Они максимально мотивированы и хорошо контролируют свои эмоции, поэтому риск эскалации борьбы, массовых конфронтаций или грубости значительно ниже.
В национальных чемпионатах ситуация иная. Здесь более низкая планка единоборств зачастую является инструментом управления матчем. Если ее необоснованно повысить, можно получить рост количества жестких столкновений, конфликтов между игроками и других проблем.
— А в чем заключается поиск баланса при использовании ВАР?
— На самом деле речь не только о ВАР. Футбол оказался в новой реальности, где современные технологии позволяют показать зрителю практически любой контакт.
Сегодня вещатель демонстрирует эпизоды в сверхзамедленной съемке, с крупных планов и под разными углами. Мы можем отчетливо увидеть минимальный контакт, который невозможно было заметить ни арбитру на поле, ни большинству зрителей на стадионе.
Но увидеть контакт и правильно оценить его влияние на развитие эпизода — совершенно разные вещи. Именно здесь возникает главная проблема.
— И какое решение существует?
— Если сильно упростить, можно выделить два подхода.
Первый — формальный. Есть контакт, значит должно быть нарушение. Наступ даже на самый край бутсы, легкий удар по ноге — значит штрафной, пенальти или дисциплинарная санкция. Такой подход прост, понятен и максимально унифицирован.
Однако футбол всегда существовал не только по букве правил, но и по духу игры. Болельщики действительно хотят понятных и простых правил (да или нет без долгих объяснений), но еще больше они хотят справедливых решений и учета всех деталей конкретной игровой ситуации. Получается неразрешимая задача.
Второй подход основан именно на оценке реального влияния контакта. Он предполагает, что далеко не каждый формально зафиксированный контакт должен автоматически приводить к вмешательству ВАР или назначению штрафного удара. Ключевой критерий — влияние этого контакта на развитие игровой ситуации.
Хорошая аналогия — борьба с затяжками времени. Судья не является секундомером. Его задача — не механически отсчитывать секунды, а понимать, где команда действительно затягивает игру, а где нет.
Новая практика судейства
— Какой подход лично вам ближе?
— Для судьи, безусловно, проще формальный подход. Есть факт — есть решение. Насколько оно понравится болельщикам, уже не его задача.
Но если смотреть шире, на футбол как на мировой медиапродукт, который конкурирует с хоккеем, баскетболом, регби и другими видами спорта, чрезмерный формализм может навредить самой игре.
Именно поэтому ФИФА в последние годы последовательно принимает решения, направленные на увеличение чистого игрового времени, борьбу с симуляциями и отказ от наказаний за минимальные, не влияющие на игру контакты.
— Но оценка влияния — вещь очень субъективная. Ее невозможно полностью унифицировать.
— Совершенно верно. Идеального решения здесь не существует. У каждого подхода есть свои плюсы и свои минусы.
Хороший пример — правило о временном уходе игрока с поля после оказания медицинской помощи, если нарушение не повлекло предупреждения или удаления соперника.
Иногда получается парадоксальная ситуация: футболист действительно получил болезненный удар, ему оказывают помощь, а затем именно он вынужден покинуть поле. В данной конкретной ситуации это обоснованно выглядит несправедливо.
Но альтернативного способа эффективно бороться с симуляциями травм и затягиванием времени пока никто не придумал. Судья не способен определить, насколько сильную боль испытывает игрок, и обязан в первую очередь думать о его здоровье. Поэтому правило должно применяться одинаково ко всем.
На мой взгляд, плюсы этой нормы значительно перевешивают минусы. Мы уже практически перестали видеть привычные концовки матчей, когда игроки по очереди ложились на газон из-за судорог или якобы полученных повреждений.
Новые судейские изменения
— Какое решение в итоге принял РФС?
— Проанализировав прошлый сезон, а также отзывы клубов, игроков, судейского сообщества и болельщиков после чемпионата мира, мы пришли к выводу, что российскому футболу следует двигаться в русле современной международной практики. В России повысится планка единоборств. Ориентир — чемпионат мира.
Поэтому в новом сезоне мы рекомендовали повысить планку оценки единоборств и вмешательства ВАР, постепенно уходя от исключительно формального подхода к оценке реального влияния контакта на игровую ситуацию.
Это непростой путь. Он неизбежно вызовет споры, потому что требует от арбитров гораздо более сложной оценки эпизодов. Но мы убеждены, что именно такой подход лучше соответствует духу футбола и позволяет обеспечить более справедливую спортивную конкуренцию.
— Можете привести примеры из прошлого сезона, которые повлияли на пересмотр планки единоборств?
— Да, таких эпизодов было несколько.
В первую очередь вспоминаются ситуации с контактами ног в воздухе. Например, матч 3-го тура между «Акроном» и «Спартаком», когда уже в компенсированное время был назначен пенальти в ворота гостей. Очень похожий эпизод произошел и в матче 5-го тура между «Спартаком» и «Зенитом».
В обоих случаях контакт действительно присутствовал. Однако его сила и влияние на возможность атакующего игрока продолжить движение были минимальными. Именно подобные ситуации заставили нас задуматься, должен ли сам факт такого контакта автоматически становиться основанием для назначения пенальти.
— Еще есть примеры?
— Можно вспомнить и матч 7-го тура между «Спартаком» и «Сочи». Там защитник лишь самым краем бутсы вскользь задел бутсу атакующего игрока. Контакт был минимальным и сам по себе не выглядел достаточным, чтобы неизбежно привести к падению.
Похожий эпизод произошел с Георгием Мелкадзе в матче против «Пари НН». Защитник действительно попал ему по ноге, однако нападающий «Ахмата» упал не сразу, а после небольшой паузы, явно пытаясь подчеркнуть наличие контакта и обратить на него внимание арбитра.
Именно такие эпизоды стали одной из причин пересмотра подходов. Теперь для назначения пенальти недостаточно самого факта контакта. Он должен быть очевидным, иметь достаточную интенсивность и реально влиять на возможность игрока продолжить естественное игровое действие.
На мой взгляд, именно в такой редакции интервью звучит более профессионально: меньше повторов, сильнее выстроена логика и яснее сформулирован главный тезис — не любой контакт является нарушением, а только тот, который оказывает существенное влияние на игровой эпизод. Это сегодня и является одним из ключевых направлений развития современного судейства.
— А есть ли какие-то еще изменения?
— Да, есть небольшие изменения трактовок по наказуемой игре рукой. Количество ситуаций когда касание руки является наказуемым продолжает сокращаться. О всех изменениях в правилах игры РФС старается информировать всех заинтересованных лиц всеми доступными способами.
Мы опубликовали очередной учебный материал, в котором любой желающий сможет ознакомиться с актуальными судейскими трактовками по широкому кругу игровых эпизодов.