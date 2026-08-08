«В России повысится планка единоборств. Ориентир - чемпионат мира». Каманцев - о новых принципах судейства

— Прошедший чемпионат мира в США понравился многим болельщикам высокой планкой единоборств и качеством судейства в целом.

— Высокий уровень судейства удивлять не должен. На чемпионатах мира работают лучшие арбитры, прошедшие очень серьезный отбор и подтвердившие свою квалификацию.

Гораздо интереснее другое — высокая планка единоборств и крайне сдержанное вмешательство ВАР. Это, на мой взгляд, объясняется двумя факторами. Во-первых, спецификой краткосрочных турниров. Во-вторых, поиском оптимального баланса между использованием ВАР, современными телевизионными технологиями и духом игры.

— Можете подробнее объяснить оба аспекта?

— На турнирах такого уровня цена судейской ошибки чрезвычайно высока. Поэтому арбитры традиционно стремятся к более высокой планке единоборств. Если говорить упрощенно, то лучше не применить жесткую санкцию в пограничной ситуации, чем принять решение, которое может оказать определяющее влияние на судьбу всего турнира.

Кроме того, на чемпионате мира выступают футболисты высочайшего уровня. Они максимально мотивированы и хорошо контролируют свои эмоции, поэтому риск эскалации борьбы, массовых конфронтаций или грубости значительно ниже.

В национальных чемпионатах ситуация иная. Здесь более низкая планка единоборств зачастую является инструментом управления матчем. Если ее необоснованно повысить, можно получить рост количества жестких столкновений, конфликтов между игроками и других проблем.

— А в чем заключается поиск баланса при использовании ВАР?

— На самом деле речь не только о ВАР. Футбол оказался в новой реальности, где современные технологии позволяют показать зрителю практически любой контакт.

Сегодня вещатель демонстрирует эпизоды в сверхзамедленной съемке, с крупных планов и под разными углами. Мы можем отчетливо увидеть минимальный контакт, который невозможно было заметить ни арбитру на поле, ни большинству зрителей на стадионе.

Но увидеть контакт и правильно оценить его влияние на развитие эпизода — совершенно разные вещи. Именно здесь возникает главная проблема.

— И какое решение существует?

— Если сильно упростить, можно выделить два подхода.

Первый — формальный. Есть контакт, значит должно быть нарушение. Наступ даже на самый край бутсы, легкий удар по ноге — значит штрафной, пенальти или дисциплинарная санкция. Такой подход прост, понятен и максимально унифицирован.

Однако футбол всегда существовал не только по букве правил, но и по духу игры. Болельщики действительно хотят понятных и простых правил (да или нет без долгих объяснений), но еще больше они хотят справедливых решений и учета всех деталей конкретной игровой ситуации. Получается неразрешимая задача.

Второй подход основан именно на оценке реального влияния контакта. Он предполагает, что далеко не каждый формально зафиксированный контакт должен автоматически приводить к вмешательству ВАР или назначению штрафного удара. Ключевой критерий — влияние этого контакта на развитие игровой ситуации.

Хорошая аналогия — борьба с затяжками времени. Судья не является секундомером. Его задача — не механически отсчитывать секунды, а понимать, где команда действительно затягивает игру, а где нет.