Карту болельщика превратят в цифровую экосистему. Главный приз за прогнозы – электромобиль

Минцифры, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) перед началом сезона 2026/27 запустили в приложении «Госуслуги Карта болельщика» новый раздел «Чемпионат болельщиков». Это следует из проекта документа, который оказался в распоряжении «Ведомости Спорт/РБ». Пользователи могут набирать очки за прогнозы на матчи и участие в викторинах, на основе которых формируется рейтинг болельщиков. Победители получат призы от РФС и партнеров футбольных организаций.

Проект может стать первым этапом расширения функциональности приложения: от сервиса, необходимого для посещения матчей, к цифровой платформе для регулярной коммуникации с футбольной аудиторией.

Карту болельщика с 2022 г. оформили около 4 млн человек. Сейчас приложение «Болельщик» используется главным образом для покупки билетов, формирования QR-кода и просмотра расписания матчей. Возможности взаимодействия с владельцами карт в нем до сих пор были ограничены.

Правовые условия для запуска нового функционала создало постановление правительства №689 от 3 июня 2026 г. В приложении уже появились игровые механики: прогнозы на результаты матчей РПЛ и викторины перед каждым туром чемпионата.