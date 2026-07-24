Карту болельщика превратят в цифровую экосистему. Главный приз за прогнозы – электромобиль

Партнерский проект
Минцифры, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) перед началом сезона 2026/27 запустили в приложении «Госуслуги Карта болельщика» новый раздел «Чемпионат болельщиков». Это следует из проекта документа, который оказался в распоряжении «Ведомости Спорт/РБ». Пользователи могут набирать очки за прогнозы на матчи и участие в викторинах, на основе которых формируется рейтинг болельщиков. Победители получат призы от РФС и партнеров футбольных организаций.
Проект может стать первым этапом расширения функциональности приложения: от сервиса, необходимого для посещения матчей, к цифровой платформе для регулярной коммуникации с футбольной аудиторией.
Карту болельщика с 2022 г. оформили около 4 млн человек. Сейчас приложение «Болельщик» используется главным образом для покупки билетов, формирования QR-кода и просмотра расписания матчей. Возможности взаимодействия с владельцами карт в нем до сих пор были ограничены.
Правовые условия для запуска нового функционала создало постановление правительства №689 от 3 июня 2026 г. В приложении уже появились игровые механики: прогнозы на результаты матчей РПЛ и викторины перед каждым туром чемпионата.
Участники «Чемпионата болельщиков» могут получить баллы за прогнозы и выполнение заданий. По итогам туров и сезона лидеры рейтинга смогут претендовать на призы. Среди возможных наград VIP-билеты на матчи, сертификаты в клубные магазины, скидки на билеты и абонементы, а также подарки от партнеров РФС.
Главным сезонным призом будет электроавтомобиль. Также предусмотрены встреча с главным тренером сборной России, видеопоздравления от игроков, бесплатные абонементы на сезон 2027/28 и билеты на Финал Кубка России. В числе партнеров проекта упоминается «Яндекс».
Для участия пользователю необходимо дать согласие в приложении. Для получения призов также требуется регистрация на отдельном лендинге с указанием электронной почты, ФИО, даты рождения, любимого клуба и номера карты болельщика.
Организаторы планируют информировать участников через push-уведомления в приложении и рассылки «Госуслуг». Пользователи смогут получать сообщения о начале проекта, появлении новых матчей для прогнозов и других активностях. В приложении также должны появиться турнирная таблица и статистика матчей РПЛ.
Минцифры и РФС рассматривает «Чемпионат болельщиков» как первый этап формирования более широкой цифровой экосистемы вокруг Карты болельщика. За четыре года действия проекта ее оформили около 4 млн человек. Карта выполняет не только функцию идентификации и обеспечения безопасности, но и может использоваться как инструмент взаимодействия с футбольной аудиторией.
В перспективе Минцифры и РФС планируют вовлекать не только владельцев карты болельщика, но и более широкую аудиторию пользователей «Госуслуг».
Дальнейшее развитие может включать дополнительный контент, расширенную статистику, новые игровые механики, систему скидок и привилегий, сервисы для футбольного туризма и другие цифровые продукты.
Проект рассматривается не как разовая акция, а как долгосрочный механизм вовлечения аудитории. Минцифры и РФС также работают над возможностью добавить в приложение опросы и инструменты обратной связи, через которые болельщики смогут предлагать идеи и участвовать в обсуждении вопросов футбольного сообщества.
Минцифры отвечает за цифровую платформу и техническую реализацию проекта. РФС и РПЛ участвуют в разработке игровых механик, подготовке футбольного контента и формировании призового фонда.