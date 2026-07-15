Англия – Аргентина, 15 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча

В среду, 15 июля, пройдет второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 г. На поле сойдутся сборные Англии и Аргентины.

Встреча состоится на арене «Атланта» в одноименном американском городе. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Исмаил Эльфат из США.

Сборная Аргентины – действующий чемпион мира. Всего у нее три таких титула. Команда также побеждала на ЧМ в 1978 и 1986 гг.

Англичане же один раз становились чемпионами мира – на домашнем турнире 1966 г. В Катаре-2022 команда выбыла в четвертьфинале.

Встреча англичан и аргентинцев будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:00 по московскому времени. Также бесплатную легальную онлайн-трансляцию предоставит букмекерская компания Winline.

Аналитики установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода основного времени. Поставить на победу англичан в Winline можно с котировкой 2,75. Ничья оценивается коэффициентом 2,95, а выигрыш аргентинцев – 3,05.