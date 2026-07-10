Клиент букмекеров поставил 200 000 рублей на победу Холлоуэя над Макгрегором на UFC 329

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 329. В главном событии вечера Макс Холлоуэй попытается взять реванш у Конора Макгрегора за поражение тринадцатилетней давности. Букмекеры PARI оценили шансы ирландца после долгого простоя и изучили ставки клиентов.

Аналитики скептичны: после пяти лет вечеринок и киносъемок Конор вряд ли одолеет одного из лучших ударников дивизиона. Победа ирландца идет за 2.60 (вероятность — 34%). Холлоуэй — фаворит с коэффициентом 1.52 (около 65%), ничья котируется за 55.00 (около 1%).

Клиенты PARI верят в Макгрегора сильнее букмекеров: 59% от общего объема ставок на исход приходится на ирландца, 41% — на гавайца.

Крупнейшая ставка на момент публикации сделана на Холлоуэя: один из клиентов зарядил 200 000 рублей на победу гавайца за 1.52.

Букмекеры не ждут судейского решения — такой исход идет за 4.05. Досрочная победа котируется за 1.22.

Наиболее вероятный сценарий — нокаут от Холлоуэя. Перевод в полусредний вес явно добавит его ударной мощи. На победу гавайца нокаутом можно поставить за 1.99. Если Холлоуэй выиграет решением — сыграет коэффициент 5.70.

При этом в челюсть гавайца уже не верят так слепо: два года назад он впервые проиграл нокаутом Илии Топурии. Если Макгрегор отправит его в нокаут, зайдет ставка за 3.50. Победа ирландца по очкам оценена в 10.50.

13 лет назад Конор взял верх во многом благодаря борьбе — в концовке он несколько раз переводил Холлоуэя в партер и успешно контролировал. Но сейчас букмекеры не ждут возни на земле. Победа Макгрегора сабмишеном идет за 20.00, аналогичный исход в пользу Холлоуэя — за 15.00.

В линии PARI доступны и экзотические варианты. Например, нокаут от Холлоуэя хай-киком оценивается в 50.00. Если Конор победит ударом колена в прыжке — сыграет котировка 105.00.