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ГлавнаяПрогнозыНикита Крылов – Роберт Уиттакер, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Никита Крылов – Роберт Уиттакер, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Бывший чемпион дебютирует в полутяжелом дивизионе
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Никита Крылов
  • Роберт Уиттакер
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Крылов – Уиттакер

Предварительный кард турнира UFC 329 закроет дебютный поединок австралийца Роберта Уиттакера в полутяжелом весе (до 93 кг). Он побьется с россиянином Никитой Крыловым. Кто окажется сильнее?

Статистика

Крылов

 

Уиттакер

Россия

Страна

Австралия

34

Возраст

35

42

Бои

35

31 (13 / 16 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

26 (10 / 5 / 11)

11 (3 / 6 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (3 / 2 / 4)

12

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

190,5

Рост (см)

183

197

Размах рук (см)

186,5

113

Размах ног (см)

109

Никита Крылов

Уроженец Красного Луча Луганской области. В десятилетнем возрасте начал заниматься кекусинкай, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. В UFC дебютировал в 2013-м, но в 2016-м покинул лигу. Вернулся в нее после того, как стал чемпионом Fight Nights Global. Всего в UFC выиграл 12 боев и уступил в девяти. В последнем поединке в январе нокаутировал Модестаса Букаускаса в третьем раунде и прервал серию из двух поражений.

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Роберт Уиттакер

С семи лет занимается боевыми искусствами, владеет черными поясами по годзю-рю, хапкидо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 г., был чемпионом SFA в полусреднем весе, а в 2012 г. выиграл шоу The Ultimate Fighter в этой категории. С 2014-го бился в среднем весе, в 2017-м забрал временный пояс в этом дивизионе, позднее был признан абсолютным чемпионом. В 2019 г. проиграл титул Исраэлю Адесанье, в 2022 г. уступил ему в реванше и не смог вернуть пояс. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в июле 2025 г. проиграл Ренье де Риддеру раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа КрыловаПобеда УиттакераТМ (1,5)ТБ (1,5)
БЕТСИТИ2,241,672,701,43

Прогноз на бой

Подъем в весовой категории – всегда риск потери скорости. А для Уиттакера это очень важно, так как он – очень подвижный боец с качественной ударной техникой, требующей высокой мобильности. Но даже если австралиец окажется более медленной версией себя, у него должно быть преимущество в мастерстве. Его техника разнообразнее и богаче, чем у Крылова.

А вот у россиянина наверняка будет преимущество в чистой физической мощи. На старте карьеры, в том числе в UFC, он был тяжеловесом, и по габаритам превосходит Уиттакера. Плюс Крылов потенциально опаснее в партере, где австралиец с возрастом допускает всё больше ошибок.

Объединяет же соперников накопленный урон. Челюсти обоих всё хуже держат удар, а потому вероятность нокаута весьма высока. Крылов вообще один из главных финишеров дивизиона – за всю карьеру 38 из 42 его боев завершились досрочно.

Резюмируя, ждем, что до судейского решения этот поединок не дойдет. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Крылов – Уиттакер

Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Бой Крылов – Уиттакер стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Роберт Уиттакер (Австралия) – Никита Крылов (Россия). Полутяжелый вес;
  • Гейбл Стивсон (США) – Элайша Эллисон (США). Тяжелый вес;
  • Коди Гарбрандт (США) – Эдриен Янез (США). Легчайший вес;
  • Люк Райли (Англия) – Кай Камака (США). Полулегкий вес;
  • Трейси Кортес (США) – Ван Конг (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Дамиан Пинес (Аруба) – Сезар Алмейда (Бразилия). Средний вес;
  • Фарид Башарат (Англия) – Джон Гарза (США). Легчайший вес;
  • Райан Гандра (Бразилия) – Закари Рис (США). Средний вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) – Коди Дарден (США). Наилегчайший вес.

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