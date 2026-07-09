Никита Крылов – Роберт Уиттакер, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Предварительный кард турнира UFC 329 закроет дебютный поединок австралийца Роберта Уиттакера в полутяжелом весе (до 93 кг). Он побьется с россиянином Никитой Крыловым. Кто окажется сильнее?
Крылов
Уиттакер
|Россия
Страна
Австралия
|34
Возраст
35
|42
Бои
35
|31 (13 / 16 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (10 / 5 / 11)
|11 (3 / 6 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (3 / 2 / 4)
|12
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
–
|190,5
Рост (см)
183
|197
Размах рук (см)
186,5
|113
Размах ног (см)
109
Уроженец Красного Луча Луганской области. В десятилетнем возрасте начал заниматься кекусинкай, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. В UFC дебютировал в 2013-м, но в 2016-м покинул лигу. Вернулся в нее после того, как стал чемпионом Fight Nights Global. Всего в UFC выиграл 12 боев и уступил в девяти. В последнем поединке в январе нокаутировал Модестаса Букаускаса в третьем раунде и прервал серию из двух поражений.
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С семи лет занимается боевыми искусствами, владеет черными поясами по годзю-рю, хапкидо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 г., был чемпионом SFA в полусреднем весе, а в 2012 г. выиграл шоу The Ultimate Fighter в этой категории. С 2014-го бился в среднем весе, в 2017-м забрал временный пояс в этом дивизионе, позднее был признан абсолютным чемпионом. В 2019 г. проиграл титул Исраэлю Адесанье, в 2022 г. уступил ему в реванше и не смог вернуть пояс. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в июле 2025 г. проиграл Ренье де Риддеру раздельным решением судей.
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Подъем в весовой категории – всегда риск потери скорости. А для Уиттакера это очень важно, так как он – очень подвижный боец с качественной ударной техникой, требующей высокой мобильности. Но даже если австралиец окажется более медленной версией себя, у него должно быть преимущество в мастерстве. Его техника разнообразнее и богаче, чем у Крылова.
А вот у россиянина наверняка будет преимущество в чистой физической мощи. На старте карьеры, в том числе в UFC, он был тяжеловесом, и по габаритам превосходит Уиттакера. Плюс Крылов потенциально опаснее в партере, где австралиец с возрастом допускает всё больше ошибок.
Объединяет же соперников накопленный урон. Челюсти обоих всё хуже держат удар, а потому вероятность нокаута весьма высока. Крылов вообще один из главных финишеров дивизиона – за всю карьеру 38 из 42 его боев завершились досрочно.
Резюмируя, ждем, что до судейского решения этот поединок не дойдет. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Бой Крылов – Уиттакер стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
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