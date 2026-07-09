Никита Крылов – Роберт Уиттакер, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Подъем в весовой категории – всегда риск потери скорости. А для Уиттакера это очень важно, так как он – очень подвижный боец с качественной ударной техникой, требующей высокой мобильности. Но даже если австралиец окажется более медленной версией себя, у него должно быть преимущество в мастерстве. Его техника разнообразнее и богаче, чем у Крылова.

А вот у россиянина наверняка будет преимущество в чистой физической мощи. На старте карьеры, в том числе в UFC, он был тяжеловесом, и по габаритам превосходит Уиттакера. Плюс Крылов потенциально опаснее в партере, где австралиец с возрастом допускает всё больше ошибок.

Объединяет же соперников накопленный урон. Челюсти обоих всё хуже держат удар, а потому вероятность нокаута весьма высока. Крылов вообще один из главных финишеров дивизиона – за всю карьеру 38 из 42 его боев завершились досрочно.

Резюмируя, ждем, что до судейского решения этот поединок не дойдет. Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.