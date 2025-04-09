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Прогнозы от экспертов и редакции на главные спортивные события в России и мире

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Чемпионат России по футболу

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Футбол

Спартак - Динамо Махачкала, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

1.78

Валентин Васильев

Футбол

Зенит - Краснодар, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

1.71

Валентин Васильев
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Лига чемпионов УЕФА

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Футбол

ПСЖ - Астон Вилла, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

2.85

Руслан Ипполитов

Футбол

Барселона - Боруссия Д, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

2.45

Руслан Ипполитов
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Лига Европы

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Футбол

Буде-Глимт - Лацио, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

4.1

Руслан Ипполитов

Футбол

Глазго Рейнджерс - Атлетик Бильбао, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

3.5

Руслан Ипполитов

Футбол

Тоттенхэм - Айнтрахт, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

2.9

Руслан Ипполитов

Футбол

Лион - Манчестер Юнайтед, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

3.4

Руслан Ипполитов
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Лига конференций УЕФА

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Футбол

Легия - Челси, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

3.55

Руслан Ипполитов

Футбол

Целе - Фиорентина, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

2.7

Руслан Ипполитов

Футбол

Юргорден - Рапид, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

2.6

Руслан Ипполитов

Футбол

Бетис - Ягеллония, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

1.8

Руслан Ипполитов
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

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Спортивные единоборства

Дэн Иге — Шон Вудсон, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

1.35

Александр Бокулёв

Спортивные единоборства

Никита Крылов — Доминик Рейес, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

1.63

Александр Бокулёв

Спортивные единоборства

Брайс Митчелл — Джин Силва, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

1.83

Александр Бокулёв

Спортивные единоборства

Яир Родригес — Патрисио Фрейре, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

1.39

Александр Бокулёв

Спортивные единоборства

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт, 13 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

2.17

Александр Бокулёв

Спортивные единоборства

Александр Волкановски — Диего Лопес, 13 апреля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

1.51

Александр Бокулёв
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Турниры ATP

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Теннис

Андрей Рублев — Гаэль Монфис, 9 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

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