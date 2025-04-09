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Прогнозы от экспертов и редакции на главные спортивные события в России и мире
Россиянина теперь тренирует Марат Сафин
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Команда Матвея Сафонова - явный фаворит в борьбе за выход в полуфинал
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Дортмундцы никогда не обыгрывали каталонцев в Лиге чемпионов
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Английский гранд - очевидный фаворит пары
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Фаворит ЛЕ едет в Глазго
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Спасут ли «шпоры» провальный сезон?
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Команда Рубена Аморима не блещет в выездных матчах ЛЕ
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«Фиалки» на пути к третьему финалу
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Первая встреча соперников в еврокубках с 1963 года
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Польский клуб дошел до четвертьфинала в дебютном еврокубковом сезоне
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Красно-белые оторвутся от «Зенита»?
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Похоже, нас ждет жесткая дуэль в стойке
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Уроженец Донбасса возвращается после двухлетнего простоя
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Ждём досрочную развязку?
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Дебют легенды Bellator
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Зрелище обеспечено?
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Бывший чемпион вернется на трон?
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