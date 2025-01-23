Лучшие новые акции и бонусы букмекерских контор в 2025 году

Партнерский проект
Крупнейшие легальные букмекерские конторы Российской Федерации располагают разнообразным маркетинговым инструментарием для привлечения новых клиентов и повышения лояльности постоянных. Приветственные бонусы и фрибеты сегодня предлагают плюс-минус все компании. У более продвинутых программа лояльности включает страховки и кэшбэк. А вот акции с ценными призами на рынке встречаются еще относительно нечасто. В этом материале мы расскажем, какие бывают акции в букмекерских конторах, где их ловить и на что рассчитывать.
Акции в беттинге служат ровно тем же целям, что и в других сферах бизнеса: приумножить пользовательскую базу букмекера и стимулировать пассивную часть клиентуры к повышению своей игровой активности. Зачастую акционные программы имеют ограниченный срок действия и приурочиваются к тем или иным датам или конкретным спортивным событиям. В зависимости от типа акции, участникам предлагают разнообразные поощрения – это могут быть как ценные подарки (смартфоны, сувенирная продукция, автомобили и т.д.), так и бонусы, страховки или бесплатные ставки. Конкретные кейсы – ниже.
В рамках акционной программы «Кибергонка Рио» букмекер разыгрывает компьютеры и фрибеты за ставки на киберспорт. Чтобы гарантированно получить свой приз, беттору необходимо накопить определенное количество бонусных баллов. Последние начисляются автоматически за любые ставки на киберспортивные события с коэффициентом от 1,3.
iPhone 14 Pro, денежные средства и фрибеты разыгрывает между своими пользователями БК «Марафон». Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в конторе, пополнить депозит через мобильное приложение с промокодом IPHONE14 и заключать пари через смартфон на сумму от 500 рублей. 14 победителей будут определены при помощи генератора случайных чисел.
БК «Лига Ставок» приглашает любителей баскетбола принять участие в интерактивной игре на официальном сайте компании. Самые удачливые будут премированы футболкой, бейсболкой или баскетбольным мячом.
Любителей футбола и хоккея наверняка заинтересует специальное промо-предложение букмекерской конторы Winline – повышенные коэффициенты и ценные подарки за ставки на любимые клубы. Помимо этого, БК проводит среди своих друзей розыгрыш билетов на матчи ХК «Автомобилист», «Трактор» и «Ак Барс».
Оригинальную акцию запустила букмекерская компания «Тенниси». В рамках программы «Тачки с теннисирующим эффектом» бетторы могут принять участие в розыгрыше двух автомобилей Porsche Panamera и других призов. «Входным билетом» в игру служит одинарная ставка на сумму от 5000 рублей или экспресс от 2000.
А букмекерская контора «1хСтавка» поощряет клиентов за пополнение счета через платежную систему SberPay. Призы тоже предусмотрены оригинальные: проектор, портативная колонка, наушники и т.д.
Акции в букмекерской конторе дают возможность игроку разбавить ставочную рутину и пощекотать нервы чем-то новеньким. А при определенном везении и настойчивости – приумножить свои средства или выиграть что-нибудь полезное вроде смартфона, ноутбука или даже – а что, а вдруг? – автомобиля. В любом случае внимательно читайте правила проведения акций и трезво оценивайте шансы на успех.
Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, так как у разных людей разные вкусы и предпочтения. Единственное, что можем порекомендовать с уверенностью: если так и подмывает испытать удачу в акции, то делайте это в проверенных, легальных конторах.
Крупные БК, как правило, не ограничиваются одним акционным предложением, ориентируясь на широкий круг любителей спорта. Например, у Winline постоянно действует сразу несколько акций для футбольных и хоккейных болельщиков.
«Винлайн» дает повышенные коэффициенты и ценные призы за ставки на любимые клубы и регулярно разыгрывает среди своих пользователей билеты на спортивные мероприятия.
Чтобы немного облегчить бетторам жизнь, авторитетный ставочный портал «Рейтинг Букмекеров» собрал все актуальные акционные предложения на специальной странице. Информация на ресурсе оперативно обновляется и, что немаловажно, снабжается комментариями экспертов сайта.
Да, такие аттракционы невиданной щедрости тоже бывают! В настоящее время, к примеру, «автомобильную» акцию проводит БК «Тенниси». Но, сами понимаете, чем круче приз, тем сложнее его выиграть. Желаем удачи!
Партнерский проект