Лучшие новые акции и бонусы букмекерских контор в 2025 году

Акции в беттинге служат ровно тем же целям, что и в других сферах бизнеса: приумножить пользовательскую базу букмекера и стимулировать пассивную часть клиентуры к повышению своей игровой активности. Зачастую акционные программы имеют ограниченный срок действия и приурочиваются к тем или иным датам или конкретным спортивным событиям. В зависимости от типа акции, участникам предлагают разнообразные поощрения – это могут быть как ценные подарки (смартфоны, сувенирная продукция, автомобили и т.д.), так и бонусы, страховки или бесплатные ставки. Конкретные кейсы – ниже.