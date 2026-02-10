Новая лояльность от БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и кешбэк до 100% еженедельно

Партнерский проект
Букмекерская контора Winline обновила систему вознаграждений и представила «Новую лояльность». Программа полностью заменяет прежний формат Priority. В рамках предложения клиенты получают фрибеты до 10 000 рублей и кешбэк до 100 %. Присоединение к акции происходит автоматически с первой ставки.
Для получения фрибетов и кешбэка нужно действовать в соответствии с правилами акции:
1. Создать аккаунт в БК «Винлайн» и подтвердить личность.
2. Совершать ставки на спортивные и киберспортивные матчи с установленным месячным оборотом.
3. Следить за прогрессом через специальный виджет в мобильном приложении или на сайте.
4. Забирать доступные награды.
Новая программа лояльности Winline активируется с первой ставки без дополнительных условий. Все пари учитываются, но с различными множителями:
Фрибеты начисляются еженедельно без необходимости подачи заявок. Ранее существовавшая единая многоуровневая система Winline Priority уступила место 2 независимым программ – Бонус-клуб и VIP-клуб. Игроки одновременно могут получать бонусы по обеим системам.
Бонус-клуб Winline рассчитан на игроков с умеренной и высокой активностью. Уровень определяется по сумме ставок за календарный месяц. Минимальный порог для участия — 5000 рублей. Итоговый уровень фиксируется 1 числа следующего месяца. Награды начисляются равными частями каждую пятницу.
Уровень
Минимальный оборот
Фрибет в месяц
Попытки в Минах
1
5000 ₽
0
1
2
50 000 ₽
1000 ₽
1
3
100 000 ₽
2000 ₽
2
4
150 000 ₽
3000 ₽
2
5
250 000 ₽
5000 ₽
3
6
500 000 ₽
10 000 ₽
3
Участники Бонус-клуба получают доступ к мини-игре «Мины». На поле из 16 секторов скрыты 4 мины. Игрок открывает ячейки, постепенно увеличивая потенциальный выигрыш — от 250 рублей за 5 ячеек до 90 000 рублей за 12. Если открыта «мина», попытка заканчивается без начисления бонуса.
Активные игроки с минимальным оборотом 100 000 рублей в месяц могут присоединиться к VIP-клубу Winline. В нем бетторам предлагаются кешбэк фрибетами от 6 % до 100 %. Начисление возврата происходит еженедельно по пятницам.
Уровень
Месячный оборот
Кешбэк
Дерево
100 000 ₽
6%
Камень
250 000 ₽
7%
Гранит
500 000 ₽
8%
Мрамор
1 000 000 ₽
9%
Кварц
1 500 000 ₽
10%
Малахит
2 500 000 ₽
12.5%
Янтарь
5 000 000 ₽
15%
Медь
7 500 000 ₽
17.5%
Сталь
10 000 000 ₽
20%
Бронза
12 500 000 ₽
25%
Серебро
15 000 000 ₽
35%
Золото
25 000 000 ₽
40%
Платина
50 000 000 ₽
45%
Топаз
75 000 000 ₽
50%
Изумруд
125 000 000 ₽
60%
Сапфир
200 000 000 ₽
70%
Рубин
300 000 000 ₽
80%
Алмаз
500 000 000 ₽
90%
Бриллиант
1 000 000 000 ₽
100%
Каждый фрибет действует месяц и предназначен для 1 ставки. Тип пари и коэффициент не ограничены. Чистый выигрыш по ставке зачисляется на счет игрока.
В таблице собрана ключевая информация о действующей акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
Бессрочно
Уровни и достижения в Бонус- и VIP-клубе обновляются ежемесячно. Предыдущий прогресс полностью аннулируется.
Плюсы
Минусы
|➕ Прогресс начисляется автоматически без лишних заявок
|➖ Программа требует регулярной активности
|➕ Возможность одновременно участвовать в Бонус- и VIP-клубах
|➕ Мини-игра «Мины» служит дополнительным источником вознаграждений
В обновленной программе лояльности игроки получают фрибеты и кешбэк каждую пятницу. Для максимального возврата требуется значительный оборот ставок, однако предусмотрены более доступные варианты для игроков с умеренной активностью. Кешбэк до 100 % демонстрирует невероятную щедрость букмекера.