Новая лояльность от БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и кешбэк до 100% еженедельно

Для получения фрибетов и кешбэка нужно действовать в соответствии с правилами акции:

1. Создать аккаунт в БК «Винлайн» и подтвердить личность.

2. Совершать ставки на спортивные и киберспортивные матчи с установленным месячным оборотом.

3. Следить за прогрессом через специальный виджет в мобильном приложении или на сайте.

4. Забирать доступные награды.

Новая программа лояльности Winline активируется с первой ставки без дополнительных условий. Все пари учитываются, но с различными множителями:

Быстрые игры — х0.5.

Ординары — х1.

Экспрессы — х1.5.

Фрибеты начисляются еженедельно без необходимости подачи заявок. Ранее существовавшая единая многоуровневая система Winline Priority уступила место 2 независимым программ – Бонус-клуб и VIP-клуб. Игроки одновременно могут получать бонусы по обеим системам.

Бонус-клуб Winline рассчитан на игроков с умеренной и высокой активностью. Уровень определяется по сумме ставок за календарный месяц. Минимальный порог для участия — 5000 рублей. Итоговый уровень фиксируется 1 числа следующего месяца. Награды начисляются равными частями каждую пятницу.

Уровень Минимальный оборот Фрибет в месяц Попытки в Минах 1 5000 ₽ 0 1 2 50 000 ₽ 1000 ₽ 1 3 100 000 ₽ 2000 ₽ 2 4 150 000 ₽ 3000 ₽ 2 5 250 000 ₽ 5000 ₽ 3 6 500 000 ₽ 10 000 ₽ 3

Участники Бонус-клуба получают доступ к мини-игре «Мины». На поле из 16 секторов скрыты 4 мины. Игрок открывает ячейки, постепенно увеличивая потенциальный выигрыш — от 250 рублей за 5 ячеек до 90 000 рублей за 12. Если открыта «мина», попытка заканчивается без начисления бонуса.

Активные игроки с минимальным оборотом 100 000 рублей в месяц могут присоединиться к VIP-клубу Winline. В нем бетторам предлагаются кешбэк фрибетами от 6 % до 100 %. Начисление возврата происходит еженедельно по пятницам.