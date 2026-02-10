Ведомости
10 февраля 10:11
БК ВинлайнАкции
logo

Новая лояльность от БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей и кешбэк до 100% еженедельно

10000 ₽
Бонус
1784 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Двойная выгода для игроков!

Букмекерская контора Winline обновила систему вознаграждений и представила «Новую лояльность». Программа полностью заменяет прежний формат Priority. В рамках предложения клиенты получают фрибеты до 10 000 рублей и кешбэк до 100 %. Присоединение к акции происходит автоматически с первой ставки.

Как получить бонус до 10 000 рублей от Winline в рамках Новой лояльности

Свернуть

Для получения фрибетов и кешбэка нужно действовать в соответствии с правилами акции:

1. Создать аккаунт в БК «Винлайн» и подтвердить личность.

2. Совершать ставки на спортивные и киберспортивные матчи с установленным месячным оборотом.

3. Следить за прогрессом через специальный виджет в мобильном приложении или на сайте.

4. Забирать доступные награды.

Новая программа лояльности Winline активируется с первой ставки без дополнительных условий. Все пари учитываются, но с различными множителями: 

  • Быстрые игры — х0.5.
  • Ординары — х1.
  • Экспрессы — х1.5.

Фрибеты начисляются еженедельно без необходимости подачи заявок. Ранее существовавшая единая многоуровневая система Winline Priority уступила место 2 независимым программ – Бонус-клуб и VIP-клуб. Игроки одновременно могут получать бонусы по обеим системам.

Бонус-клуб Winline рассчитан на игроков с умеренной и высокой активностью. Уровень определяется по сумме ставок за календарный месяц. Минимальный порог для участия — 5000 рублей. Итоговый уровень фиксируется 1 числа следующего месяца. Награды начисляются равными частями каждую пятницу.

Уровень

Минимальный оборот

Фрибет в месяц

Попытки в Минах

1

5000 ₽

0

1

2

50 000 ₽

1000 ₽

1

3

100 000 ₽

2000 ₽

2

4

150 000 ₽

3000 ₽

2

5

250 000 ₽

5000 ₽

3

6

500 000 ₽

10 000 ₽

3

Участники Бонус-клуба получают доступ к мини-игре «Мины». На поле из 16 секторов скрыты 4 мины. Игрок открывает ячейки, постепенно увеличивая потенциальный выигрыш — от 250 рублей за 5 ячеек до 90 000 рублей за 12. Если открыта «мина», попытка заканчивается без начисления бонуса. 

Активные игроки с минимальным оборотом 100 000 рублей в месяц могут присоединиться к VIP-клубу Winline. В нем бетторам предлагаются кешбэк фрибетами от 6 % до 100 %. Начисление возврата происходит еженедельно по пятницам.

Уровень

Месячный оборот

Кешбэк

Дерево

100 000 ₽

6%

Камень

250 000 ₽

7%

Гранит

500 000 ₽

8%

Мрамор

1 000 000 ₽

9%

Кварц

1 500 000 ₽

10%

Малахит

2 500 000 ₽

12.5%

Янтарь

5 000 000 ₽

15%

Медь

7 500 000 ₽

17.5%

Сталь

10 000 000 ₽

20%

Бронза

12 500 000 ₽

25%

Серебро

15 000 000 ₽

35%

Золото

25 000 000 ₽

40%

Платина

50 000 000 ₽

45%

Топаз

75 000 000 ₽

50%

Изумруд

125 000 000 ₽

60%

Сапфир

200 000 000 ₽

70%

Рубин

300 000 000 ₽

80%

Алмаз

500 000 000 ₽

90%

Бриллиант

1 000 000 000 ₽

100%

Как отыграть фрибет до 10 000 рублей от Winline в программе Новая лояльность

Свернуть

Каждый фрибет действует месяц и предназначен для 1 ставки. Тип пари и коэффициент не ограничены. Чистый выигрыш по ставке зачисляется на счет игрока.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Winline

Свернуть

В таблице собрана ключевая информация о действующей акции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

Бессрочно

Уровни и достижения в Бонус- и VIP-клубе обновляются ежемесячно. Предыдущий прогресс полностью аннулируется.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Прогресс начисляется автоматически без лишних заявок➖ Программа требует регулярной активности
➕ Возможность одновременно участвовать в Бонус- и VIP-клубах 
➕ Мини-игра «Мины» служит дополнительным источником вознаграждений 

Заключение

Свернуть

В обновленной программе лояльности игроки получают фрибеты и кешбэк каждую пятницу. Для максимального возврата требуется значительный оборот ставок, однако предусмотрены более доступные варианты для игроков с умеренной активностью. Кешбэк до 100 % демонстрирует невероятную щедрость букмекера.

Валентин Васильев

