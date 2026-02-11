Кержаков и Игнашевич выбрали лучшего тренера сборной России в XXI веке

Экс-игроки сборной России Александр Кержаков и Сергей Игнашевич ответили, кто является для них лучшим тренером национальной команды в XXI веке.

«Черчесов на первом месте, исходя из того, что он сделал для сборной. Тренерский вклад был очень серьезным на этом турнире [ЧМ-2018]. Хиддинк и Адвокат – разный подход, разные плюсы у одного и другого, но результат несопоставим. С Адвокатом мы не вышли из группы [на Евро-2012], а с Хиддинком – вышли [на Евро-2008]. Потенциально сборная Адвоката сильнее, чем Хиддинка, может быть, поколение было более зрелым.

Черчесов на первом месте? С точки зрения влияния на игру тренерский вклад Черчесова был выше, чем у Адвоката. И Хиддинк, и Адвокат использовали одну схему и никак её не варьировали, в отличие от Черчесова, который подстраивался под каждого соперника и справился с давлением», — сказал Игнашевич.

«Я бы на первое место поставил Хиддинка. Сергей всё правильно говорит. Но если мы говорим о влиянии, о настроении людей – именно благодаря Хиддинку в 2008 году народ сплотился вокруг сборной. В 2008 году, после чемпионата Европы на первый матч в «Лужниках» с Азербайджаном пришло 50-60 тысяч человек. Такого никогда в жизни сборная Россия не собирала в первом таком матче 50-60 тысяч человек. И потом это всё продолжалось и продолжалось. Человека, который стал Гусом Ивановичем, не просто так народ полюбил. Он дал надежду, что российский футбол и сборная России небезнадежны», – сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

