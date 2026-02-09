Олимпиада-2026, фигурное катание: итоги ритм-танца

Предварительно главными претендентами на золото выглядели две пары – Мэдисон Чок / Эван Бейтс и Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон. Они подтвердили это и в командном турнире, где вновь показали топовые результаты. Вот только Фурнье-Бодри и Сизерон выступили лишь в ритм-танце, а дальше сборная Франции не прошла. Чок и Бейтс же выдали два проката и помогли команде США одержать победу.

Едва ли у американцев можно было заметить усталость в личном турнире, но себе же образца трехдневной давности они уступили почти полтора балла. В этот раз заветная планка 90+ не покорилась Чок и Бейтсу. А вот Фурнье-Бодри и Сизерон её преодолели – впервые в совместной карьере.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Фото: ISU

Французы проводят дебютный сезон в паре. Недостаток общего рейтинга вынудил их стартовать в ритм-танце довольно рано. Но спортсмены справились и задали тот стандарт, который далее никому не покорился. Ключевых соперников они на считанные доли опередили и по технике, и по компонентам. В итоге Чок и Бейтс отстали от конкурентов почти на полбалла. Казалось бы, крошечный разрыв, но и он может иметь решающее значение, особенно когда на кону олимпийское золото. И как минимум такой расклад доводит интригу до пика.

К слову, именно Сизерон – действующий олимпийский чемпион в танцах на льду. Но золото Пекина-2022 он взял еще в паре с Габриэлой Пападакис. У Фурнье-Бодри медалей Игр нет. Чок и Бейтс пока довольствуются двумя золотыми наградами командных турниров.