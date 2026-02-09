Олимпиада-2026, фигурное катание: итоги ритм-танца

Партнерский проект
В понедельник, 9 февраля, открылась соревновательная программа Олимпиады-2026 в индивидуальных дисциплинах фигурного катания. Первыми в борьбу за медали вступили танцевальные дуэты. Подводим итоги ритм-танца и рассказываем о результатах бывших россиян.
Предварительно главными претендентами на золото выглядели две пары – Мэдисон Чок / Эван Бейтс и Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон. Они подтвердили это и в командном турнире, где вновь показали топовые результаты. Вот только Фурнье-Бодри и Сизерон выступили лишь в ритм-танце, а дальше сборная Франции не прошла. Чок и Бейтс же выдали два проката и помогли команде США одержать победу.
Едва ли у американцев можно было заметить усталость в личном турнире, но себе же образца трехдневной давности они уступили почти полтора балла. В этот раз заветная планка 90+ не покорилась Чок и Бейтсу. А вот Фурнье-Бодри и Сизерон её преодолели – впервые в совместной карьере.
Французы проводят дебютный сезон в паре. Недостаток общего рейтинга вынудил их стартовать в ритм-танце довольно рано. Но спортсмены справились и задали тот стандарт, который далее никому не покорился. Ключевых соперников они на считанные доли опередили и по технике, и по компонентам. В итоге Чок и Бейтс отстали от конкурентов почти на полбалла. Казалось бы, крошечный разрыв, но и он может иметь решающее значение, особенно когда на кону олимпийское золото. И как минимум такой расклад доводит интригу до пика.
К слову, именно Сизерон – действующий олимпийский чемпион в танцах на льду. Но золото Пекина-2022 он взял еще в паре с Габриэлой Пападакис. У Фурнье-Бодри медалей Игр нет. Чок и Бейтс пока довольствуются двумя золотыми наградами командных турниров.
Не менее интригует борьба за третье место. Конечно, несколько следующих дуэтов теоретически могут вклиниться в разборки лидеров, но с большей вероятностью всё же разыграют бронзовые медали. После ритм-танца топ-3 замыкают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – четырехкратные призеры чемпионатов мира.
Менее балла им проигрывают британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. В сильнейшую разминку на произвольный танец также попали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые завершат карьеру после домашней Олимпиады, а накануне взяли бронзу командного турнира.
Более 82 баллов набрали еще три дуэта. Плотно к упомянутым дуэтам расположились американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник. Чуть уступают им литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, а также французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. К слову, партнерша из последнего дуэта – уроженка Москвы.
Фигуристы, которые заняли места вне топ-8, с высокой вероятностью будут вести разборки между собой. Всего в произвольный танец квалифицировались 20 сильнейших дуэтов из 23.
Еще одни бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин в командном турнире остановились в шаге от пьедестала со сборной Грузии. Они откатали обе программы и получили весьма высокие оценки. Но в ритм-танце личного турнира результат спортсменов просел почти на два балла – 78,97 до 77,15. Дочь российского тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина заняли промежуточное 13-е место.
На 11-й строчке расположились американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (78,15). Партнер из этого дуэта – сын бывших советских фигуристов Марины Климовой и Сергея Пономаренко.
Русские корни есть у экс-одиночника Николая Майорова, который теперь выступает в танцах на льду с Миллой Рууд Рейтан. Шведский дуэт занял промежуточное 19-е место (67,31). Еще один спортсмен с российским прошлым – уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов. В паре с Софией Валь он представляет Испанию, дуэт замкнул топ-20 (64,98).
Результаты ритм-танца на Олимпиаде-2026:
Полное расписание индивидуальных турниров Олимпиады-2026 по фигурному катанию представлено в специальном материале. Прямые трансляции зимних Игр в России доступны на стриминговом сервисе «Okko».