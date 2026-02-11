Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 февраля 21:57ГлавнаяНовости

Фурнье-Бодри и Сизерон стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду

Историческая победа
Александр Бокулёв
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Фото: ISU
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Фото: ISU

В среду, 11 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии завершился турнир танцевальных дуэтов. Розыгрыш первого индивидуального комплекта наград в фигурном катании подарил немало интриги. Рассказываем об итогах и результатах бывших россиян.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Историческая победа Фурнье-Бодри и Сизерона

Свернуть

Олимпийский цикл в танцах на льду прошел при доминировании Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Да, американцы несколько раз уступали на крупных турнирах, но до нынешнего сезона выглядели главными претендентами на золото Игр. А потом всё перевернулось, ведь в пару встали Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Новый французский дуэт, сложенный из двух топовых фигуристов, сразу заявил целью борьбу за победу на Олимпиаде.

По ходу всего сезона Фурнье-Бодри и Сизерон упорно прессинговали Чок и Бейтса. При очном соперничестве в финале Гран-при сильнее оказались американцы. Но уже тогда было понятно, что судьбу олимпийского золота с высокой вероятностью решат считанные баллы (или вовсе их доли). Так и получилось.

Именно Фурнье-Бодри и Сизерон в Милане выиграли ритм-танец. Отрыв – чуть меньше половины балла, но достаточно для того, чтобы уже французов воспринимали главными фаворитами. В произвольном танце американцы вынуждены были догонять и, вероятно, показали свой максимум на данный момент, получив лучшие оценки в сезоне. Чок вновь обновила эффектную юбку – возможно, теперь образ наконец-то выглядел оптимальным, даже чемпионским. Но суета вокруг наряда всё же осталась, а победы так и не случилось.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс
Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Фото: ISU

Фурнье-Бодри и Сизерон показали лучший результат и в произвольном танце. Они оказались чуть впереди главных соперников и по технике, и по компонентам. Французы обновили личные рекорды в произвольном танце и по общей сумме. Дебютный сезон оказался для них триумфальным. Причем Сизерон стал первым фигуристом в истории, кто выиграл два золота Олимпиады в танцах на льду с разными партнершами. Ведь в Пекине-2022 тоже победил он, но с Габриэлой Пападакис.

А для Фурнье-Бодри это дебютная олимпийская медаль. Чок и Бейтс, в свою очередь, впервые попали на пьедестал Игр в личном турнире. Но у них есть золотые награды Пекина и Милана-Кортины в командных соревнованиях.

Прощание Гиньяр и Фаббри

Свернуть

Не менее напряженной была борьба за бронзу. Математически на нее могли претендовать минимум шесть дуэтов, но реальные расклады говорили в пользу тех, кто расположился с третьей по пятую строчки. Так, четвертыми после ритм-танца шли Лайла Фир и Льюис Гибсон. Но именно они допустили наиболее явные ошибки среди лидирующих пар. В итоге британцы не только остались без медалей, но и опустились на итоговую седьмую позицию.

Бронзу же забрали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они удержали третью позицию и с запасом показали лучший результат сезона и в произвольном танце, и по общей сумме. Опытные канадцы впервые в карьере попали на пьедестал. Но их путь в большом спорте, вполне вероятно, вскоре закончится. Впрочем, официальных заявлений они пока не делали, в отличие от Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – еще одних претендентов на бронзу.

Итальянцы же подтверждали, что домашняя Олимпиада будет для них последней. Гиньяр и Фаббри готовятся завершить карьеру. Перед этим они взяли бронзу в командном турнире, но в личном до пьедестала всё же не добрались. Итоговый результат одной из ведущих европейских пар последних лет – четвертое место. Топ-5 же замкнули американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник, которые дебютировали на Олимпийских играх.

Лучший результат Дэвис и Смолкина на Олимпиаде

Свернуть

Восьмерку сильнейших в танцевальном турнире закрыли французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. Партнерша из этого дуэта – уроженка Москвы. Другие бывшие россияне, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, остались на 13-й позиции. Причем представители Грузии в произвольном танце показали 11-й результат, но в общей таблице всё же не сдвинулись. А финнам Юлии Турккиле и Маттиасу Верслуйсу они уступили лишь 0,01 балла.

Для Дэвис и Смолкина это вторая Олимпиада и лучший результат на таком турнире. В Пекине-2022 дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина ещё в составе сборной России заняли 14-е место. Ранее в Милане в командном турнире грузины остановились в шаге от пьедестала.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: iSkating

На 11-й строчке в танцевальном турнире расположились американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Партнер из этого дуэта – сын бывших советских фигуристов Марины Климовой и Сергея Пономаренко. 

Русские корни есть у экс-одиночника Николая Майорова, который теперь выступает в танцах на льду с Миллой Рууд Рейтан. Шведский дуэт занял итоговое 20-е место. По итогам произвольного танца их опередили уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов и София Валь, представляющие Испанию.

Турнирная таблица

Свернуть

Результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026:

  1. Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон (Франция) – 225,82 (90,18 + 135,64)
  2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 224,39 (89,72 + 134,67)
  3. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) – 217,74 (86,18 + 131,56)
  4. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 209,58 (84,28 + 125,30)
  5. Эмилия Зингас / Вадим Колесник (США) – 206,72 (83,53 + 123,19)
  6. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 204,66 (82,95 + 121,71)
  7. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) – 204,32 (85,47 + 118,85)
  8. Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо (Франция) – 203,68 (82,25 + 121,43)
  9. Оливия Смарт / Тим Дик (Испания) – 201,49 (78,53 + 122,96)
  10. Маржори Лажуа / Закари Лага (Канада) – 199,80 (79,66 + 120,14)
  11. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) – 197,62 (78,15 + 119,47)
  12. Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 196,03 (77,96 + 118,07)
  13. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) – 196,02 (77,15 + 118,87)
  14. Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак (Канада) – 187,18 (74,35 + 112,83)
  15. Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) – 185,00 (75,33 + 109,67)
  16. Катерина Мразкова / Даниэль Мразек (Чехия) – 181,44 (72,09 + 109,35)
  17. Фиби Беккер / Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 179,45 (72,46 + 106,99)
  18. Холли Харрис / Джейсон Чан (Австралия) – 176,39 (67,75 + 108,64)
  19. София Валь / Асаф Казимов (Испания) – 165,23 (64,98 + 100,25)
  20. Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров (Швеция) – 165,05 (67,31 + 97,74)

Расписание

Свернуть

В фигурном катании осталось разыграть три комплекта медалей. Полное расписание личных олимпийских соревнований представлено в специальном материале. Прямые трансляции доступны  на стриминговом сервисе «Okko».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Новости
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Новости
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Новости
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Новости
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
Новости
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
Новости
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Новости

Новое