Фурнье-Бодри и Сизерон стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду

В среду, 11 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии завершился турнир танцевальных дуэтов. Розыгрыш первого индивидуального комплекта наград в фигурном катании подарил немало интриги. Рассказываем об итогах и результатах бывших россиян.
Олимпийский цикл в танцах на льду прошел при доминировании Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Да, американцы несколько раз уступали на крупных турнирах, но до нынешнего сезона выглядели главными претендентами на золото Игр. А потом всё перевернулось, ведь в пару встали Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Новый французский дуэт, сложенный из двух топовых фигуристов, сразу заявил целью борьбу за победу на Олимпиаде.
По ходу всего сезона Фурнье-Бодри и Сизерон упорно прессинговали Чок и Бейтса. При очном соперничестве в финале Гран-при сильнее оказались американцы. Но уже тогда было понятно, что судьбу олимпийского золота с высокой вероятностью решат считанные баллы (или вовсе их доли). Так и получилось.
Именно Фурнье-Бодри и Сизерон в Милане выиграли ритм-танец. Отрыв – чуть меньше половины балла, но достаточно для того, чтобы уже французов воспринимали главными фаворитами. В произвольном танце американцы вынуждены были догонять и, вероятно, показали свой максимум на данный момент, получив лучшие оценки в сезоне. Чок вновь обновила эффектную юбку – возможно, теперь образ наконец-то выглядел оптимальным, даже чемпионским. Но суета вокруг наряда всё же осталась, а победы так и не случилось.
Фурнье-Бодри и Сизерон показали лучший результат и в произвольном танце. Они оказались чуть впереди главных соперников и по технике, и по компонентам. Французы обновили личные рекорды в произвольном танце и по общей сумме. Дебютный сезон оказался для них триумфальным. Причем Сизерон стал первым фигуристом в истории, кто выиграл два золота Олимпиады в танцах на льду с разными партнершами. Ведь в Пекине-2022 тоже победил он, но с Габриэлой Пападакис.
А для Фурнье-Бодри это дебютная олимпийская медаль. Чок и Бейтс, в свою очередь, впервые попали на пьедестал Игр в личном турнире. Но у них есть золотые награды Пекина и Милана-Кортины в командных соревнованиях.
Не менее напряженной была борьба за бронзу. Математически на нее могли претендовать минимум шесть дуэтов, но реальные расклады говорили в пользу тех, кто расположился с третьей по пятую строчки. Так, четвертыми после ритм-танца шли Лайла Фир и Льюис Гибсон. Но именно они допустили наиболее явные ошибки среди лидирующих пар. В итоге британцы не только остались без медалей, но и опустились на итоговую седьмую позицию.
Бронзу же забрали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они удержали третью позицию и с запасом показали лучший результат сезона и в произвольном танце, и по общей сумме. Опытные канадцы впервые в карьере попали на пьедестал. Но их путь в большом спорте, вполне вероятно, вскоре закончится. Впрочем, официальных заявлений они пока не делали, в отличие от Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – еще одних претендентов на бронзу.
Итальянцы же подтверждали, что домашняя Олимпиада будет для них последней. Гиньяр и Фаббри готовятся завершить карьеру. Перед этим они взяли бронзу в командном турнире, но в личном до пьедестала всё же не добрались. Итоговый результат одной из ведущих европейских пар последних лет – четвертое место. Топ-5 же замкнули американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник, которые дебютировали на Олимпийских играх.
Восьмерку сильнейших в танцевальном турнире закрыли французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. Партнерша из этого дуэта – уроженка Москвы. Другие бывшие россияне, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, остались на 13-й позиции. Причем представители Грузии в произвольном танце показали 11-й результат, но в общей таблице всё же не сдвинулись. А финнам Юлии Турккиле и Маттиасу Верслуйсу они уступили лишь 0,01 балла.
Для Дэвис и Смолкина это вторая Олимпиада и лучший результат на таком турнире. В Пекине-2022 дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина ещё в составе сборной России заняли 14-е место. Ранее в Милане в командном турнире грузины остановились в шаге от пьедестала.
На 11-й строчке в танцевальном турнире расположились американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Партнер из этого дуэта – сын бывших советских фигуристов Марины Климовой и Сергея Пономаренко.
Русские корни есть у экс-одиночника Николая Майорова, который теперь выступает в танцах на льду с Миллой Рууд Рейтан. Шведский дуэт занял итоговое 20-е место. По итогам произвольного танца их опередили уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов и София Валь, представляющие Испанию.
Результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026:
Результаты танцев на льду на Олимпиаде-2026:

В фигурном катании осталось разыграть три комплекта медалей. Полное расписание личных олимпийских соревнований представлено в специальном материале.