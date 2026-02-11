Фурнье-Бодри и Сизерон стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду

Олимпийский цикл в танцах на льду прошел при доминировании Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Да, американцы несколько раз уступали на крупных турнирах, но до нынешнего сезона выглядели главными претендентами на золото Игр. А потом всё перевернулось, ведь в пару встали Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Новый французский дуэт, сложенный из двух топовых фигуристов, сразу заявил целью борьбу за победу на Олимпиаде.

По ходу всего сезона Фурнье-Бодри и Сизерон упорно прессинговали Чок и Бейтса. При очном соперничестве в финале Гран-при сильнее оказались американцы. Но уже тогда было понятно, что судьбу олимпийского золота с высокой вероятностью решат считанные баллы (или вовсе их доли). Так и получилось.

Именно Фурнье-Бодри и Сизерон в Милане выиграли ритм-танец. Отрыв – чуть меньше половины балла, но достаточно для того, чтобы уже французов воспринимали главными фаворитами. В произвольном танце американцы вынуждены были догонять и, вероятно, показали свой максимум на данный момент, получив лучшие оценки в сезоне. Чок вновь обновила эффектную юбку – возможно, теперь образ наконец-то выглядел оптимальным, даже чемпионским. Но суета вокруг наряда всё же осталась, а победы так и не случилось.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Фото: ISU

Фурнье-Бодри и Сизерон показали лучший результат и в произвольном танце. Они оказались чуть впереди главных соперников и по технике, и по компонентам. Французы обновили личные рекорды в произвольном танце и по общей сумме. Дебютный сезон оказался для них триумфальным. Причем Сизерон стал первым фигуристом в истории, кто выиграл два золота Олимпиады в танцах на льду с разными партнершами. Ведь в Пекине-2022 тоже победил он, но с Габриэлой Пападакис.

А для Фурнье-Бодри это дебютная олимпийская медаль. Чок и Бейтс, в свою очередь, впервые попали на пьедестал Игр в личном турнире. Но у них есть золотые награды Пекина и Милана-Кортины в командных соревнованиях.