Кержаков – о рекорде Дзюбы: «У Гренады, наверное, в раздевалке было фото: «Должен забить»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос о своих чувствах после того, как форвард «Акрона» Артем Дзюба побил его бомбардирский рекорд в национальной команде.

«Понятно было, что он забьет, когда его только вызвали. Там какая история – мне начинают звонить из РФС и приглашать на матч. Я не понимаю, что происходит, потому что меня никто не приглашал уже последние несколько лет на матч сборной. Потом мне пишут: «Что делаешь, через сколько-то там времени? Не хочешь прийти на матч сборной?» И я говорю: «Ну, почему нет?»

И потом все начинают мне звонить, я думаю: «Что происходит?» Говорят, Дзюбу вызвали в сборную. Уже было понятно. Когда ты приезжаешь на стадион и видишь, что живут тем, что Артем побьет рекорд… У игроков Гренады, наверное, была фотография в раздевалке [c подписью]: «Он должен забить!» И они так – Yes!

Ничего не почувствовал, к этому все и велось. Хорошая медийная история была», – сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

Матч между сборными России и Гренады состоялся в марте 2025 года в Краснодаре и завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:0. Дзюба отличился на 43-й минуте встречи, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голами. Кержаков располагается на второй строчке, имея в активе 30 забитых мячей.