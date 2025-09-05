Валентин Васильев

С детства увлекался футболом, но сильно в спорте не преуспел. Вместо того чтобы играть, начал писать о том, как это делают другие. В журналистике с 2007 года. Работал корреспондентом на Чемпионат.ру / championat.com. Фрилансером сотрудничал с другими интернет-изданиями страны. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.