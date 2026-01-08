Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 января 7:12ГлавнаяНовости

«Реал» выиграет мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании, считают аналитики PARI

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Эр-Рияде
Валентин Васильев

8 января в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» встретится с «Реалом». Мадридское дерби пройдет в Эр-Рияде, матч в столице Саудовской Аравии начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом «Реал». Поставить на победу «Королевского клуба» в основное время можно с котировкой 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Триумф «Атлетико» по итогам 90 минут игры оценивается коэффициентом 3.05 (около 31%). На ничейный исход аналитики дают котировку 3.65 (приблизительно 25%).

Итоговый проход «Реала» в финал можно взять за 1.75 (примерно 55% вероятности). Вероятность того, что в решающую стадию попадет «Атлетико», оценивается коэффициентом 2.10 (приблизительно 45%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Реала». В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 98% приходится на «сливочных». На рынке победы с учетом дополнительного времени и серии пенальти распределение пари аналогичное.

Один из клиентов поставил 342 535 рублей на то, что «Реал» забьет один и более мячей, по коэффициенту 1.35. Ставка вошла в экспресс из пяти футбольных матчей с общим коэффициентом 2.34.

Аналитики PARI ждут результативной игры от команд Диего Симеоне и Хаби Алонсо. Поставить на то, что зрители увидят минимум три гола, можно с коэффициентом 1.73. Если же соперники обойдутся максимум двумя мячами в основное время, сыграет ставка за 2.10. Вероятность обмена голами составляет 1.60. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.25.

«Атлетико» пропустил прошлогодний розыгрыш Суперкубка Испании, а «Реал» был разгромлен в финале «Барселоной» (2:5), которая завоевала трофей в рекордный 15-й раз. «Барселона» считается фаворитом нынешнего розыгрыша, коэффициент на ее итоговую победу — 2.40. Следом по шансам идут «Реал» (2.90) и «Атлетико» (4.00), а также «Атлетик» из Бильбао (10.50).

В 2026 году Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии уже шестой раз. Ближневосточное государство принимает турнир в формате «финала четырех» и платит за право принимать лучшие клубы Ла Лиги порядка 40 млн евро в год, примерно половина этой суммы распределяется между участвующими командами.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«ПСЖ» — фаворит матча за Суперкубок Франции против «Марселя»
«ПСЖ» — фаворит матча за Суперкубок Франции против «Марселя»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Арсенал» обыграет «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ
Клиенты PARI считают, что «Арсенал» обыграет «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ
Новости
«Реал» выиграет мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании, считают аналитики PARI
«Реал» выиграет мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании, считают аналитики PARI
Новости
Европейская битва на льду Капризова: все о финале молодежного чемпионата мира
Европейская битва на льду Капризова: все о финале молодежного чемпионата мира
Новости
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Не соревнуемся с тем, как показывают спорт в мире»
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Не соревнуемся с тем, как показывают спорт в мире»
Новости
КПРФ обыграл «Синару» в финале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу
КПРФ обыграл «Синару» в финале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу
Новости
БК PARI анонсировала отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
БК PARI анонсировала отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
Новости
БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop
БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop
Новости
Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Новости
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
Новости

Новое