«Реал» выиграет мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании, считают аналитики PARI

8 января в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» встретится с «Реалом». Мадридское дерби пройдет в Эр-Рияде, матч в столице Саудовской Аравии начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом «Реал». Поставить на победу «Королевского клуба» в основное время можно с котировкой 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Триумф «Атлетико» по итогам 90 минут игры оценивается коэффициентом 3.05 (около 31%). На ничейный исход аналитики дают котировку 3.65 (приблизительно 25%).

Итоговый проход «Реала» в финал можно взять за 1.75 (примерно 55% вероятности). Вероятность того, что в решающую стадию попадет «Атлетико», оценивается коэффициентом 2.10 (приблизительно 45%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Реала». В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 98% приходится на «сливочных». На рынке победы с учетом дополнительного времени и серии пенальти распределение пари аналогичное.

Один из клиентов поставил 342 535 рублей на то, что «Реал» забьет один и более мячей, по коэффициенту 1.35. Ставка вошла в экспресс из пяти футбольных матчей с общим коэффициентом 2.34.

Аналитики PARI ждут результативной игры от команд Диего Симеоне и Хаби Алонсо. Поставить на то, что зрители увидят минимум три гола, можно с коэффициентом 1.73. Если же соперники обойдутся максимум двумя мячами в основное время, сыграет ставка за 2.10. Вероятность обмена голами составляет 1.60. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.25.

«Атлетико» пропустил прошлогодний розыгрыш Суперкубка Испании, а «Реал» был разгромлен в финале «Барселоной» (2:5), которая завоевала трофей в рекордный 15-й раз. «Барселона» считается фаворитом нынешнего розыгрыша, коэффициент на ее итоговую победу — 2.40. Следом по шансам идут «Реал» (2.90) и «Атлетико» (4.00), а также «Атлетик» из Бильбао (10.50).

В 2026 году Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии уже шестой раз. Ближневосточное государство принимает турнир в формате «финала четырех» и платит за право принимать лучшие клубы Ла Лиги порядка 40 млн евро в год, примерно половина этой суммы распределяется между участвующими командами.