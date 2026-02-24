Лыжные гонки, чемпионат России – 2026: расписание, прямые трансляции

Партнерский проект
С 25 февраля по 8 марта состоится чемпионат России по лыжным гонкам. Впервые турнир примет Сахалинская область. Соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске. Участники разыграют 13 комплектов медалей – по шесть у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.
Полное расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2026 г. по московскому времени:
25 февраля (среда)
26 февраля (четверг)
28 февраля (суббота)
1 марта (воскресенье)
3 марта (вторник)
4 марта (среда)
5 марта (четверг)
7 марта (суббота)
8 марта (воскресенье)
В число участников войдут многие титулованные лыжники, в том числе олимпийские чемпионы Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Стартовавшие на Играх-2026 Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят на чемпионате России.
Смотреть онлайн чемпионат России по лыжным гонкам можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», его официальном сайте и кабельном канале «Матч! Арена».