Лыжные гонки, чемпионат России – 2026: расписание, прямые трансляции

С Большуновым, но без олимпийцев Коростелева и Непряевой
Руслан Ипполитов
Александр Большунов. Фото: Федерация лыжных гонок России
Александр Большунов. Фото: Федерация лыжных гонок России

С 25 февраля по 8 марта состоится чемпионат России по лыжным гонкам. Впервые турнир примет Сахалинская область. Соревнования пройдут на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске. Участники разыграют 13 комплектов медалей – по шесть у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.

Полное расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2026 г. по московскому времени:

25 февраля (среда)

  • 06:30. Индивидуальная гонка с раздельным стартом классическим стилем – 10 км (женщины)
  • 08:30. Индивидуальная гонка с раздельным стартом классическим стилем – 10 км (мужчины)

26 февраля (четверг)

  • 07:00. Скиатлон – 10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем (женщины)
  • 09:00. Скиатлон – 10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем (мужчины)

28 февраля (суббота)

  • 08:30. Смешанная эстафета – 4х5 км

1 марта (воскресенье)

  • 06:00. Индивидуальный спринт свободным стилем – квалификация (женщины и мужчины)
  • 08:00. Индивидуальный спринт свободным стилем – забеги на выбывание (женщины и мужчины)

3 марта (вторник)

  • 06:00. Командный спринт классическим стилем – квалификация (женщины и мужчины)
  • 08:00. Командный спринт классическим стилем – финалы (женщины и мужчины)

4 марта (среда)

  • 08:00. Женская эстафета – 4х7,5 км

5 марта (четверг)

  • 08:00. Мужская эстафета – 4х7,5 км

7 марта (суббота)

  • 07:30. Масс-старт классическим стилем – 50 км (женщины)

8 марта (воскресенье)

  • 07:30. Масс-старт классическим стилем – 50 км (мужчины)

В число участников войдут многие титулованные лыжники, в том числе олимпийские чемпионы Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Стартовавшие на Играх-2026 Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят на чемпионате России.

Смотреть онлайн чемпионат России по лыжным гонкам можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», его официальном сайте и кабельном канале «Матч! Арена».

Новое