Российская фигуристка Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026

Ввиду долгого отсутствия на международных стартах и низкого рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) короткую программу открывали две нейтральные спортсменки. Первой выступила уроженка Москвы Виктория Сафонова, представляющая Беларусь. Ученица российского тренера Олега Васильева получила меньше, чем на квалификационном олимпийском турнире в сентябре, и в итоге не попала в произвольную.

Следом на лед вышла Петросян со своей программой под попурри из песен Майкла Джексона. Действующую чемпионку России сопровождал Даниил Глейхенгауз – хореограф группы Этери Тутберидзе, также аккредитованный как нейтральный тренер. 18-летняя спортсменка, как и ожидалось, не стала рисковать с тройным акселем и выполнила двойной. Также она продемонстрировала тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Все непрыжковые элементы были оценены на максимальный четвертый уровень сложности.

Чистый прокат позволил Петросян набрать 72,89 балла – это её личный рекорд в произвольной программе на международной арене. К примеру, в сентябрьской квалификации в Пекине фигуристка получила 68,72 балла, допустив помарку на прыжке. В этот раз за технику спортсменка набрала 40,44 балла, за компоненты – 32,45.

Россиянка довольно долго лидировала, но в итоге ее обогнали четыре конкурентки. Петросян замкнула топ-5 после короткой программы, что позволит ей в произвольной выступить в сильнейшей разминке. Как подчеркнул Глейхенгауз в комментарии для «Okko», в следующем прокате они будут готовить четверной тулуп. Максимальный расклад – два таких прыжка (сольный и в каскаде). Но в итоге команда фигуристки может остановиться на одном.