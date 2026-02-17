Российская фигуристка Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026

Партнерский проект
Во вторник, 17 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии начался индивидуальный турнир в женском одиночном катании. На лед вышла единственная представительница России в этой дисциплине – Аделия Петросян. Рассказываем о ее выступлении и промежуточных результатах соревнований.
Ввиду долгого отсутствия на международных стартах и низкого рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) короткую программу открывали две нейтральные спортсменки. Первой выступила уроженка Москвы Виктория Сафонова, представляющая Беларусь. Ученица российского тренера Олега Васильева получила меньше, чем на квалификационном олимпийском турнире в сентябре, и в итоге не попала в произвольную.
Следом на лед вышла Петросян со своей программой под попурри из песен Майкла Джексона. Действующую чемпионку России сопровождал Даниил Глейхенгауз – хореограф группы Этери Тутберидзе, также аккредитованный как нейтральный тренер. 18-летняя спортсменка, как и ожидалось, не стала рисковать с тройным акселем и выполнила двойной. Также она продемонстрировала тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Все непрыжковые элементы были оценены на максимальный четвертый уровень сложности.
Чистый прокат позволил Петросян набрать 72,89 балла – это её личный рекорд в произвольной программе на международной арене. К примеру, в сентябрьской квалификации в Пекине фигуристка получила 68,72 балла, допустив помарку на прыжке. В этот раз за технику спортсменка набрала 40,44 балла, за компоненты – 32,45.
Россиянка довольно долго лидировала, но в итоге ее обогнали четыре конкурентки. Петросян замкнула топ-5 после короткой программы, что позволит ей в произвольной выступить в сильнейшей разминке. Как подчеркнул Глейхенгауз в комментарии для «Okko», в следующем прокате они будут готовить четверной тулуп. Максимальный расклад – два таких прыжка (сольный и в каскаде). Но в итоге команда фигуристки может остановиться на одном.
В короткой программе у женщин четверные прыжки запрещены, поэтому единственная опция ультра-си – тройной аксель. Его чисто выполнила японка Ами Накаи, которая и возглавила таблицу. В активе фигуристки также каскад из тройных лутца и тулупа и сольный тройной риттбергер. Она с запасом получила лучшую оценку за технику и обновила личный рекорд.
Накаи проводит дебютный сезон на взрослом уровне, а вот Каори Сакамото – одна из наиболее опытных и титулованных участниц женского турнира. Трехкратная чемпионка мира в короткой программе получила лучшую оценку за компоненты, что помогло ей занять промежуточную вторую позицию вслед за соотечественницей. При этом в технике у трехкратной медалистки Олимпиады не обошлось без проблем – неясное ребро на тройном лутце и недокрут в четверть на тройном тулупе, который шел в каскаде с тройным флипом.
Тройку лидеров замкнула американка Алиса Лью – действующая чемпионка мира и победительница командного турнира Игр-2026. Сбавку она получила лишь за недокрут в четверть на сложном каскаде из тройных лутца и риттбергера. Следом расположилась японка Монэ Тиба, которая опередила Петросян чуть больше, чем на балл.
В сильнейшую разминку на произвольную программу также попала Анастасия Губанова. Бывшая россиянка, представляющая Грузию, уже в третий раз вышла на олимпийский лед Милана. Ранее она выступила в командном турнире, где со своей национальной сборной остановилась в шаге от пьедестала.
В личных соревнованиях ученица российского тренера Евгения Рукавицына показала каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель и тройной лутц. Впервые в карьере она набрала более 70 баллов (причем с запасом) и сохранила высокие шансы на олимпийскую медаль.
Следом в таблице расположилась опытная Луна Хендрикс. Именитая бельгийка не обошлась без помарок в короткой программе, но плотность в таблице оставляет и ей солидные шансы на пьедестал. Более 70 баллов набрали также американка Изабо Левито и Ли Хэ Ин из Южной Кореи.
А вот еще одна представительница США Эмбер Гленн откатала так, что не сдержала слез разочарования. Спортсменка начала с чистого тройного акселя, затем сделала каскад из тройных флипа и тулупа (с недокрутом в четверть), но сорвала риттбергер, который был обнулен. В итоге американка заняла 13-е место и не попала даже во вторую по силе разминку.
Строчкой выше Гленн расположилась бывшая россиянка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан. Она чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа, но все непрыжковые элементы были отмечены третьим из четырех уровней сложности. Спортсменка обновила личный рекорд в короткой программе, хотя и не добралась до отметки в 70 баллов.
Всего в произвольную квалифицировались обладательницы 24 лучших результатов. В это число попала бывшие россиянки Екатерина Куракова и Мария Сенюк, представляющие Польшу и Израиль соответственно.
Произвольные программы женщины продемонстрируют в четверг, 19 февраля. Полное расписание личных олимпийских соревнований по фигурному катанию представлено в специальном материале. Прямые трансляции доступны на стриминговом сервисе «Okko».