Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 февраля 18:05ГлавнаяНовости

Российская фигуристка Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026

Ученица Тутберидзе дебютировала на зимних Играх
Александр Бокулёв
Источник: ФФККР
Источник: ФФККР

Во вторник, 17 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии начался индивидуальный турнир в женском одиночном катании. На лед вышла единственная представительница России в этой дисциплине – Аделия Петросян. Рассказываем о ее выступлении и промежуточных результатах соревнований.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Петросян без ошибок и с рекордом

Свернуть

Ввиду долгого отсутствия на международных стартах и низкого рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) короткую программу открывали две нейтральные спортсменки. Первой выступила уроженка Москвы Виктория Сафонова, представляющая Беларусь. Ученица российского тренера Олега Васильева получила меньше, чем на квалификационном олимпийском турнире в сентябре, и в итоге не попала в произвольную.

Следом на лед вышла Петросян со своей программой под попурри из песен Майкла Джексона. Действующую чемпионку России сопровождал Даниил Глейхенгауз – хореограф группы Этери Тутберидзе, также аккредитованный как нейтральный тренер. 18-летняя спортсменка, как и ожидалось, не стала рисковать с тройным акселем и выполнила двойной. Также она продемонстрировала тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Все непрыжковые элементы были оценены на максимальный четвертый уровень сложности. 

Чистый прокат позволил Петросян набрать 72,89 балла – это её личный рекорд в произвольной программе на международной арене. К примеру, в сентябрьской квалификации в Пекине фигуристка получила 68,72 балла, допустив помарку на прыжке. В этот раз за технику спортсменка набрала 40,44 балла, за компоненты – 32,45.

Россиянка довольно долго лидировала, но в итоге ее обогнали четыре конкурентки. Петросян замкнула топ-5 после короткой программы, что позволит ей в произвольной выступить в сильнейшей разминке. Как подчеркнул Глейхенгауз в комментарии для «Okko», в следующем прокате они будут готовить четверной тулуп. Максимальный расклад – два таких прыжка (сольный и в каскаде). Но в итоге команда фигуристки может остановиться на одном. 

Тройной аксель принес лидерство

Свернуть

В короткой программе у женщин четверные прыжки запрещены, поэтому единственная опция ультра-си – тройной аксель. Его чисто выполнила японка Ами Накаи, которая и возглавила таблицу. В активе фигуристки также каскад из тройных лутца и тулупа и сольный тройной риттбергер. Она с запасом получила лучшую оценку за технику и обновила личный рекорд.

Накаи проводит дебютный сезон на взрослом уровне, а вот Каори Сакамото – одна из наиболее опытных и титулованных участниц женского турнира. Трехкратная чемпионка мира в короткой программе получила лучшую оценку за компоненты, что помогло ей занять промежуточную вторую позицию вслед за соотечественницей. При этом в технике у трехкратной медалистки Олимпиады не обошлось без проблем – неясное ребро на тройном лутце и недокрут в четверть на тройном тулупе, который шел в каскаде с тройным флипом.

Каори Сакамото
Каори Сакамото. Фото: ISU

Тройку лидеров замкнула американка Алиса Лью – действующая чемпионка мира и победительница командного турнира Игр-2026. Сбавку она получила лишь за недокрут в четверть на сложном каскаде из тройных лутца и риттбергера. Следом расположилась японка Монэ Тиба, которая опередила Петросян чуть больше, чем на балл.

Губанова в борьбе за медаль

Свернуть

В сильнейшую разминку на произвольную программу также попала Анастасия Губанова. Бывшая россиянка, представляющая Грузию, уже в третий раз вышла на олимпийский лед Милана. Ранее она выступила в командном турнире, где со своей национальной сборной остановилась в шаге от пьедестала.

В личных соревнованиях ученица российского тренера Евгения Рукавицына показала каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель и тройной лутц. Впервые в карьере она набрала более 70 баллов (причем с запасом) и сохранила высокие шансы на олимпийскую медаль.

Анастасия Губанова
Анастасия Губанова. Источник: ISU

Следом в таблице расположилась опытная Луна Хендрикс. Именитая бельгийка не обошлась без помарок в короткой программе, но плотность в таблице оставляет и ей солидные шансы на пьедестал. Более 70 баллов набрали также американка Изабо Левито и Ли Хэ Ин из Южной Кореи.

Другой тройной аксель не помог

Свернуть

А вот еще одна представительница США Эмбер Гленн откатала так, что не сдержала слез разочарования. Спортсменка начала с чистого тройного акселя, затем сделала каскад из тройных флипа и тулупа (с недокрутом в четверть), но сорвала риттбергер, который был обнулен. В итоге американка заняла 13-е место и не попала даже во вторую по силе разминку.

Строчкой выше Гленн расположилась бывшая россиянка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан. Она чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа, но все непрыжковые элементы были отмечены третьим из четырех уровней сложности. Спортсменка обновила личный рекорд в короткой программе, хотя и не добралась до отметки в 70 баллов.

Всего в произвольную квалифицировались обладательницы 24 лучших результатов. В это число попала бывшие россиянки Екатерина Куракова и Мария Сенюк, представляющие Польшу и Израиль соответственно. 

Турнирная таблица

Свернуть

Результаты короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026:

  1. Ами Накаи (Япония) – 78,71
  2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23
  3. Алиса Лью (США) – 76,59
  4. Монэ Тиба (Япония) – 74,00
  5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89
  6. Анастасия Губанова (Грузия) – 71,77
  7. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,93
  8. Изабо Левито (США) – 70,84
  9. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 70,07
  10. Нина Петрыкина (Эстония) – 69,63
  11. Нина Пиндзарроне (Бельгия) – 68,97
  12. Софья Самоделкина (Казахстан) – 68,47
  13. Эмбер Гленн (США) – 67,39
  14. Джиа Шин (Южная Корея) – 65,66
  15. Иида Кархунен (Финляндия) – 65,06
  16. Юлия Саутер (Румыния) – 63,13
  17. Ольга Микутина (Австрия) – 61,72
  18. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,56
  19. Екатерина Куракова (Польша) – 60,14
  20. Чжан Жуйян (Китай) – 59,38
  21. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,20
  22. Мария Сенюк (Израиль) – 58,61
  23. Ливия Кайзер (Швейцария) – 55,69
  24. Лорин Шильд (Франция) – 55,63
  25. Мадлен Скизас (Канада) – 55,38
  26. Виктория Сафонова (Беларусь) – 54,57
  27. Меда Вариакойте (Литва) – 53,86
  28. Александра Фейгин (Болгария) – 53,42
  29. Кристен Спурс (Великобритания) – 45,54

Расписание

Свернуть

Произвольные программы женщины продемонстрируют в четверг, 19 февраля. Полное расписание личных олимпийских соревнований по фигурному катанию представлено в специальном материале. Прямые трансляции доступны  на стриминговом сервисе «Okko».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Новости
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Новости
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Новости
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Новости
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
Новости
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
Новости
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Новости

Новое