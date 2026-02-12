PARI вернет 20% от каждой проигранной ставки на матчи DreamLeague Season 28 по Dota 2

Букмекерская компания PARI вновь запускает специальную акцию для фанатов киберспорта — «ПАРИ РЕГЕНКА». Во время чемпионата DreamLeague Season 28 по Dota 2 клиенты смогут вернуть 20% от каждой проигранной ставки. Акция будет действовать на протяжении всего турнира — с 16 февраля по 1 марта.

«ПАРИ РЕГЕНКА» позволит пользователям возвращать 20% от суммы каждой проигранной ставки в виде фрибетов. Для получения фрибета клиенту после неудачной ставки необходимо будет заключить пари на сумму не меньше 50% от проигранной.

Под условия акции попадают все ординары и экспрессы заключенные на матчи турнира DreamLeague Season 28 на сумму от 2 000 рублей с коэффициентом от 1.5. С каждой ставки можно будет вернуть до 5 000 рублей фрибетами. Использовать «ПАРИ РЕГЕНКУ» можно неограниченное количество раз на протяжении всего чемпионата.

DreamLeague Season 28 пройдет с 16 февраля по 1 марта в онлайне. На чемпионате выступят 16 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн. Сам турнир будет разделен на три стадии: два групповых этапа и плей-офф.