PARI проведет PARI GALAXY: СТРИМНИЦА — турнир по CS с Recrent, Jerry и другими звездами

На кону 1 000 000 рублей
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI организует медиа-турнир PARI GALAXY: СТРИМНИЦА по Counter-Strike 2. В мероприятие примут участие популярные стримеры и бывшие профессиональные игроки. Финальный этап турнира пройдет на LAN в Москве. 

В PARI GALAXY: СТРИМНИЦА будут участвовать восемь команд. Составы будут сформированы капитанами, среди которых Recrent, delight, des0ut, Hooch и другие известные представители дисциплины. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 1 000 000 рублей, из которых 500 000 заберет победитель. 

Турнир пройдет в формате double elimination с 18 по 21 февраля. В первых раундах плей-офф все матчи будут best-of-1, финалы верхней и нижней сеток — best-of-3, а гранд-финал — best-of-5. 

Все матчи чемпионата будет освещать бывший профессиональный игрок Андрей Jerry Мехряков. Следить за матчами турнира также можно будет на трансляциях участников самого ивента, а на финальный день будет запущен комьюнити-каст. Решающие поединки PARI GALAXY: СТРИМНИЦА пройдут на LAN в клубе AVULUS. 

По ходу турнира зрители также смогут участвовать в розыгрыше призов и фрибетов. Помимо этого, букмекерская компания PARI откроет ставки на игры ивента.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

