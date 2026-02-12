PARI проведет PARI GALAXY: СТРИМНИЦА — турнир по CS с Recrent, Jerry и другими звездами

Букмекерская компания PARI организует медиа-турнир PARI GALAXY: СТРИМНИЦА по Counter-Strike 2. В мероприятие примут участие популярные стримеры и бывшие профессиональные игроки. Финальный этап турнира пройдет на LAN в Москве.

В PARI GALAXY: СТРИМНИЦА будут участвовать восемь команд. Составы будут сформированы капитанами, среди которых Recrent, delight, des0ut, Hooch и другие известные представители дисциплины. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 1 000 000 рублей, из которых 500 000 заберет победитель.

Турнир пройдет в формате double elimination с 18 по 21 февраля. В первых раундах плей-офф все матчи будут best-of-1, финалы верхней и нижней сеток — best-of-3, а гранд-финал — best-of-5.

Все матчи чемпионата будет освещать бывший профессиональный игрок Андрей Jerry Мехряков. Следить за матчами турнира также можно будет на трансляциях участников самого ивента, а на финальный день будет запущен комьюнити-каст. Решающие поединки PARI GALAXY: СТРИМНИЦА пройдут на LAN в клубе AVULUS.

По ходу турнира зрители также смогут участвовать в розыгрыше призов и фрибетов. Помимо этого, букмекерская компания PARI откроет ставки на игры ивента.