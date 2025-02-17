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В Лондоне ожидается верховой футбол
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Как букмекеры поддерживают российский спорт
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С победителем все ясно?
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Привычные фаворитки
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Реабилитируются ли Бойкова и Козловский?
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В Милане топы выдали шоу. Могут повторить на бис?
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Экспресс с коэффициентом 10 доехал
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Пятая встреча за сезон
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Французы или норвежцы?
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Аделия Петросян в статусе безальтернативной фаворитки
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500 победителей
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Без лидеров
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Яркая интрига в борьбе за золото
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Второе золото для Франции?
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Вновь самая конкурентная дисциплина?
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После снятия Блинниковой и Карпова в заявке осталось семь дуэтов
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Как получить крутой фрибет, не потратив ни копейки?
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Кто возьмет первое золото?
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«Сити» вряд ли уйдет без пропущенных мячей
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Болельщикам зрелище, больным детям - помощь
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Забойный финиш 24-го тура
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Три соревновательных дня
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Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным
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Самая крупная ставка — 1 000 000 рублей
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Коэффициент на успех «красно-белых» — 2.10
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Красно-белые третий раз подряд выйдут в финал?
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Spirit возглавляет рейтинг лучших команд мира
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Самая крупная ставка — 300 000 рублей
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Шансы испанского клуба завоевать кубок котируются за 12.00
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Букмекеры считают шансы соперников равными
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Эксперты ждут от команд результативной игры
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Один из клиентов поставил 200 000 рублей на «Зенит»
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