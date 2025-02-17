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«Салават Юлаев» забрал второе Медовое побоище!
«Салават Юлаев» забрал второе Медовое побоище!

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Финал ГП России: прогноз на произвольную программу у женщин
Финал ГП России: прогноз на произвольную программу у женщин

Ставим на Веронику Яметову

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«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили милую акцию в честь Дня всех влюбленных
«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили милую акцию в честь Дня всех влюбленных

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Новости

Клиенты PARI полагают, что «Тоттенхэм» обыграет «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Клиенты PARI полагают, что «Тоттенхэм» обыграет «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В Лондоне ожидается верховой футбол

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Клиенты PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»
Клиенты PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»

Самый интригующий матч дня в АПЛ

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Прогнозы

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Хоккей

Финляндия — Канада, 17 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

1.8

Александр Бокулёв

Футбол

Барселона - Райо Вальекано, 17 февраля: где смотреть матч испанской Примеры, прогноз, составы

2.02

Валентин Васильев

Футбол

Милан - Фейеноорд, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

2.25

Валентин Васильев

Футбол

Бенфика - Монако, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

1.55

Валентин Васильев

Футбол

Аталанта - Брюгге, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

1.73

Валентин Васильев

Футбол

Бавария - Селтик, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

1.85

Валентин Васильев

Футбол

Боруссия Д - Спортинг, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

1.63

Валентин Васильев

Футбол

Астон Вилла - Ливерпуль, 19 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

1.5

Валентин Васильев

Футбол

Реал Мадрид - Манчестер Сити, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

1.6

Валентин Васильев

Футбол

ПСЖ - Брест, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

1.82

Валентин Васильев

Футбол

ПСВ Эйндховен - Ювентус, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

1.57

Валентин Васильев

Футбол

Рома - Порту, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

1.81

Валентин Васильев
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Новое

Компания FONBET выступила на конференции «Социальные инвестиции»
Компания FONBET выступила на конференции «Социальные инвестиции»

Как букмекеры поддерживают российский спорт

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Мужская гонка преследования, 16 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
Мужская гонка преследования, 16 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

С победителем все ясно?

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Женская гонка преследования, 16 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
Женская гонка преследования, 16 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Привычные фаворитки

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Фонбет КХЛ: самое «сладкое» дерби страны пройдет в Уфе
Фонбет КХЛ: самое «сладкое» дерби страны пройдет в Уфе

На кону медовый бочонок!

Новости

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у спортивных пар
Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у спортивных пар

Реабилитируются ли Бойкова и Козловский?

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Клиенты PARI уверены в победе «Интера» над «Ювентусом» в матче Серии А
Клиенты PARI уверены в победе «Интера» над «Ювентусом» в матче Серии А

В Милане топы выдали шоу. Могут повторить на бис?

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Клиент PARI выиграл 4 500 000 рублей благодаря победам «Реала Сосьедад» и «Ференцвароша» в Лиге Европы
Клиент PARI выиграл 4 500 000 рублей благодаря победам «Реала Сосьедад» и «Ференцвароша» в Лиге Европы

Экспресс с коэффициентом 10 доехал

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Клиенты PARI считают, что «Спартак» возьмет реванш у «Торпедо» за три поражения подряд в КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Спартак» возьмет реванш у «Торпедо» за три поражения подряд в КХЛ

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Мужской спринт, 15 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
Мужской спринт, 15 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у женщин
Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у женщин

Аделия Петросян в статусе безальтернативной фаворитки

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BetBoom запускает акцию «Гонка PGL Cluj-Napoca» с призовым фондом 2 500 000 фрибетов
BetBoom запускает акцию «Гонка PGL Cluj-Napoca» с призовым фондом 2 500 000 фрибетов

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Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на ритм-танец
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Финал ГП России: прогноз на произвольную программу у мужчин
Финал ГП России: прогноз на произвольную программу у мужчин

Яркая интрига в борьбе за золото

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Женский спринт, 14 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
Женский спринт, 14 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у мужчин
Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у мужчин

Вновь самая конкурентная дисциплина?

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Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у спортивных пар
Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у спортивных пар

После снятия Блинниковой и Карпова в заявке осталось семь дуэтов

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Бездепозитные бонусы. Лучшие предложения букмекеров
Бездепозитные бонусы. Лучшие предложения букмекеров

Как получить крутой фрибет, не потратив ни копейки?

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Смешанная эстафета, 12 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
Смешанная эстафета, 12 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Кто возьмет первое золото?

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Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Анчелотти справится, я в этом уверен. «Реал» просто сильнее на данный момент».
Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Анчелотти справится, я в этом уверен. «Реал» просто сильнее на данный момент».

«Сити» вряд ли уйдет без пропущенных мячей

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ДоброFON направит 9 300 000 рублей на благотворительность по итогам Фонбет Матча Звезд КХЛ
ДоброFON направит 9 300 000 рублей на благотворительность по итогам Фонбет Матча Звезд КХЛ

Болельщикам зрелище, больным детям - помощь

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Клиенты PARI полагают, что «Интер» победит «Фиорентину» и продолжит погоню за лидером
Клиенты PARI полагают, что «Интер» победит «Фиорентину» и продолжит погоню за лидером

Забойный финиш 24-го тура

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Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

Три соревновательных дня

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Полное расписание чемпионата мира по биатлону 2025 года
Полное расписание чемпионата мира по биатлону 2025 года

Будет разыграно 12 комплектов медалей

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Смешанные единоборства, турнир UFC 312: где смотреть, прямая трансляция
Смешанные единоборства, турнир UFC 312: где смотреть, прямая трансляция

Два титульных боя

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PARI: Дрикус дю Плесси сохранит титул в поединке с Шоном Стриклендом
PARI: Дрикус дю Плесси сохранит титул в поединке с Шоном Стриклендом

Большой реванш в UFC

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Фонбет Матч Звезд КХЛ — 2025: что важно знать
Фонбет Матч Звезд КХЛ — 2025: что важно знать

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Клиенты PARI: «Боруссия Д» отомстит «Штутгарту» за разгром в первом круге Бундеслиги
Клиенты PARI: «Боруссия Д» отомстит «Штутгарту» за разгром в первом круге Бундеслиги

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным

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Клиенты PARI уверены в победе «Реала» над «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Реала» над «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги

Самая крупная ставка — 1 000 000 рублей

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Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Динамо» в матче Зимнего Кубке РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Динамо» в матче Зимнего Кубке РПЛ

Коэффициент на успех «красно-белых» — 2.10

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Футбол, Динамо - Спартак: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция онлайн
Футбол, Динамо - Спартак: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция онлайн

Красно-белые третий раз подряд выйдут в финал?

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Клиент PARI поставил 500 000 рублей на сухую победу Spirit над Virtus.pro на IEM Katowice 2025 по CS2
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на сухую победу Spirit над Virtus.pro на IEM Katowice 2025 по CS2

Spirit возглавляет рейтинг лучших команд мира

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Клиенты PARI: PARIVISION возьмет реванш у Nigma и пройдет в полуфинал BLAST Slam II по Dota 2

Самая крупная ставка — 300 000 рублей

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Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Барселону» в Евролиге
Клиенты PARI: «Олимпиакос» победит «Барселону» в Евролиге

Шансы испанского клуба завоевать кубок котируются за 12.00

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Клиенты PARI: «Спортинг» во второй раз в сезоне победит «Порту»
Клиенты PARI: «Спортинг» во второй раз в сезоне победит «Порту»

Букмекеры считают шансы соперников равными

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Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Монако» в 21-м туре Лиги 1
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Монако» в 21-м туре Лиги 1

Эксперты ждут от команд результативной игры

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PARI: «Зенит» обыграет «Ростов» в Зимнем Кубке РПЛ
PARI: «Зенит» обыграет «Ростов» в Зимнем Кубке РПЛ

Один из клиентов поставил 200 000 рублей на «Зенит»

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Клиент БК Мелбет сорвал куш благодаря ординару с коэффициентом 21
Клиент БК Мелбет сорвал куш благодаря ординару с коэффициентом 21

Выплата – 1 050 000 рублей

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ПКР наградил FONBET за вклад в развитие Паралимпийского движения в России
ПКР наградил FONBET за вклад в развитие Паралимпийского движения в России

Стороны обсудили этапы дальнейшего сотрудничества

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