Лучшие фрибеты и бонусы за установку приложения БК в 2025 году

Winline ежемесячно возвращает своим пользователям до 5 000 рублей в качестве кэшбэка за ставки на события определенных категорий. В начале каждого месяца у беттора есть возможность выбрать категории для участия в программе лояльности Winline Priority . Например, осенью 2024 года можно было получить 0,5% кэшбэка за экспрессы или 2% за ставки на матчи НХЛ или НБА. Кэшбэк начисляется за каждую ставку, сделанную после выбора категорий, и обновляется каждые пять минут. В случае совпадения ставки с несколькими категориями, кэшбэк будет рассчитан по максимальной ставке. Максимальный размер кэшбэка достигает 5 000 рублей в месяц.

Как получить фрибет за установку мобильного приложения Винлайн?

Чтобы принять участие в этой акции Winline, достаточно нескольких несложных действий. Следуйте инструкции ниже:

Перейдите на официальный сайт букмекерской конторы Winline по этой ссылке . Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт. Пройдите процедуру идентификации. Выберите категории ставок с повышенным кэшбэком в этом месяце. Делайте ставки (одинары или экспресс) с коэффициентом 1.30 и более на события выбранных категорий.

Подробнее о регистрации на официальном сайте и в мобильном приложении Винлайн читайте в этой статье .

Условия бонуса за установку приложения

Пополнение счета должно быть произведено не позднее 30 дней с момента регистрации. Все действия следует выполнять исключительно через мобильное приложение, а не на сайте букмекерской конторы. После зачисления фрибета на бонусный счет у вас будет выбор между двумя вариантами его использования:

Проставить бонусные средства в трехкратном размере на любые события с коэффициентом от 1.30.

Заключить пари с основного счета на сумму, эквивалентную размеру фрибета, с такими же коэффициентами.

Как вывести выигрыш по фрибету

После выполнения условий отыгрыша все оставшиеся бонусные средства могут быть зачислены на основной счет игрока. В случае выигрыша по бесплатному ставке игроки получают чистый выигрыш. В букмекерской конторе Винлайн выигранные средства можно вывести без отыгрыша после первого депозита для привязки платежного инструмента к аккаунту.