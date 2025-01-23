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Лучшие фрибеты и бонусы за установку приложения БК в 2025 году

Мы собрали для вас все актуальные бонусы за установку и использование мобильных приложений для ставок от разных букмекерских контор. Расскажем, как получить фрибет размером до 5 000 рублей за установку софта от БК.
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Условия

ТОП фрибеты за установку мобильного приложения на сегодня

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Фрибет за приложение представляет собой бесплатную ставку. Его особенность заключается в том, что он доступен исключительно через официальное мобильное приложение букмекера, а не на сайте.

Не все российские букмекерские компании в 2025 году поощряют пользователя фрибетом за установку приложения. В этом обзоре мы рассмотрим наиболее выгодные предложения такого рода от топовых национальных контор.

БукмекерФрибетАктивация
«Леон»🎁 20 000 ₽Забрать
Winline🎁 5 000 ₽Забрать
«Бетсити»🎁 3 000 ₽Забрать
«Бетбум»🎁 1 000 ₽Забрать

Фрибет за скачивание приложения от Винлайн (5 000 рублей)

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Winline ежемесячно возвращает своим пользователям до 5 000 рублей в качестве кэшбэка за ставки на события определенных категорий. В начале каждого месяца у беттора есть возможность выбрать категории для участия в программе лояльности Winline Priority. Например, осенью 2024 года можно было получить 0,5% кэшбэка за экспрессы или 2% за ставки на матчи НХЛ или НБА. Кэшбэк начисляется за каждую ставку, сделанную после выбора категорий, и обновляется каждые пять минут. В случае совпадения ставки с несколькими категориями, кэшбэк будет рассчитан по максимальной ставке. Максимальный размер кэшбэка достигает 5 000 рублей в месяц.

Как получить фрибет за установку мобильного приложения Винлайн?

Чтобы принять участие в этой акции Winline, достаточно нескольких несложных действий. Следуйте инструкции ниже:

  1. Перейдите на официальный сайт букмекерской конторы Winline по этой ссылке.
  2. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.
  3. Пройдите процедуру идентификации.
  4. Выберите категории ставок с повышенным кэшбэком в этом месяце.
  5. Делайте ставки (одинары или экспресс) с коэффициентом 1.30 и более на события выбранных категорий.

Подробнее о регистрации на официальном сайте и в мобильном приложении Винлайн читайте в этой статье

Условия бонуса за установку приложения

Пополнение счета должно быть произведено не позднее 30 дней с момента регистрации. Все действия следует выполнять исключительно через мобильное приложение, а не на сайте букмекерской конторы. После зачисления фрибета на бонусный счет у вас будет выбор между двумя вариантами его использования:

  • Проставить бонусные средства в трехкратном размере на любые события с коэффициентом от 1.30.
  • Заключить пари с основного счета на сумму, эквивалентную размеру фрибета, с такими же коэффициентами.

Как вывести выигрыш по фрибету 

После выполнения условий отыгрыша все оставшиеся бонусные средства могут быть зачислены на основной счет игрока. В случае выигрыша по бесплатному ставке игроки получают чистый выигрыш. В букмекерской конторе Винлайн выигранные средства можно вывести без отыгрыша после первого депозита для привязки платежного инструмента к аккаунту.

Фрибет 1 000 рублей за установку приложения и регистрацию от BetBoom

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БК BetBoom предлагает новым игрокам бесплатный бонус (фрибет) размером 1 000 рублей при регистрации.

Как получить фрибет за установку мобильного приложения Бетбум?

  1. Скачайте приложение Бетбум (о том, как это сделать, мы подробно рассказывали здесь).
  2. Зарегистрируйтесь в системе букмекерской конторы BetBoom.
  3. Пройдите процесс верификации учетной записи, обязательный у всех легальных букмекеров России.

После выполнения этих несложных действий на ваш бонусный счет будет зачислен фрибет за приложение на сумму 1 000 рублей.

Условия бонуса за установку приложения

Полученный фрибет можно применить в течение семи дней исключительно через мобильное приложение BetBoom для ставок на спортивные и киберспортивные события с коэффициентами от 1.30 до 3.50. В случае успеха пари выигрыш будет рассчитан без включения стоимости самого бонуса - вы получите чистый доход от ставки.

Как вывести выигрыш по фрибету 

В Бетбум выигрыш по фрибету не нужно отыгрывать. Он сразу зачисляется на основной счет игрока за вычетом номинала бесплатной ставки.

100% страховка ставки в мобильном приложении от Леон (до 20 000 рублей)

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Букмекерская компания Леон предлагает новым клиентам 100-процентный бонус в виде страховки ставок на футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, теннис и киберспорт, вплоть до первого проигрыша.

Как получить фрибет 20 000 рублей в Leon?

Порядок действий следующий:

  1. Чтобы получить фрибет, необходимо скачать и установить софт BetBoom с официального сайта компании.
  2. Пройдите процедуры регистрации и верификации с помощью мобильного приложения.
  3. На странице акции нажмите кнопку «Принять участие».
  4. Пополните баланс на сумму от 1000 рублей.
  5. Заключите одиночное или комбинированное пари на одно из событий в категориях «Футбол», «Хоккей», «Волейбол», «Баскетбол», «Теннис» или «Киберспорт». Минимальный коэффициент акционной ставки -  от 1.60, а размер -  не менее 2 000 рублей.

Условия бонуса за установку приложения

Если первая ставка окажется проигрышной, букмекер в полной мере возместит ваши потери фрибетом на сумму до 20 000 рублей. Допустим, первые два пари зашли, а третье - нет. В этом случае именно неудачная ставка будет компенсирована.

Как вывести выигрыш по фрибету 

В случае выигрыша вам будет зачислен чистый доход без учета размера фрибета. Для перевода средств на основной счет зайдите в личный кабинет и кликните на кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы». Опытные бетторы и эксперты рекомендуют использовать для вывода средств тот же платежный инструмент, при помощи которого пополнялся депозит.

Страховка первой ставки в мобильном приложении от Бетсити (3 000 рублей)

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Легальный российский букмекер «Бетсити» подготовил интересное предложение для новых игроков - страховка первой ставки на сумму до 3 000 рублей в форме фрибета.

Как получить фрибет 3000 рублей в Бетсити?

Тут все просто:

  1. Скачайте и установите на свой девайс приложение Бетсити (подробное описание - по ссылке).
  2. Создайте аккаунт в системе БК, заполнив все поля регистрационной формы.
  3. Выберите опцию «Активировать бонус». 
  4. Пройдите процедуру верификации личности.
  5. Пополните игровой счет на приемлемую для вас сумму.
  6. Заключите первое пари на любое спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00.

Условия страховки первой ставки

В случае проигрыша вашего дебютного пари, контора поднимет игроку настроение фрибетом на сумму ставки, но не выше 3 000 рублей. ₽ в виде фрибета. «Прокрутить» бесплатную ставку следует в течение недели, поставив его на любое событие с коэффициентом не выше 3.00. Если ставка сыграет, вы получите выигрыш без учета номинала фрибета.

Как вывести выигрыш по фрибету 

Выплата выигрыша в Бетсити производится на банковскую карту, электронный кошелек или банковским переводом. 

Как получить бонусы за установку приложения на телефон - пошаговая инструкция

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Рассмотрим алгоритм действий для получения фрибета на примере мобильного приложения Бетсити. Ниже расскажем и покажем, как установить софт компании на устройства с операционной системой Android. 

1. Зайди на официальный сайт букмекерской конторы, воспользовавшись ссылкой betboom.ru.

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2. Нажми на баннер «Скачай новое приложение BetBoom» вверху страницы.

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3. Нажми кнопку "Скачать APK для Android".

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4. Подтверди загрузку файла.

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5. После завершения скачивания активируй загруженный файл.

6. Дождись окончания процесса установки последней версии приложения.

7. Нажми на значок приложения BetBoom, чтобы начать пользоваться сервисом.

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8. Пройди регистрацию на сайте, воспользовавшись меню в правом нижнем углу экрана. 

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9. Заполни все поля регистрационной формы или зарегистрируйся при помощи Сбер ID либо Е-Банк ID.

10. Получи премиальный «косарь» на ставки!

Сравнение бонусов за установку приложения в разных БК

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БукмекерWinline«Леон»«Бетсити»«Бетбум»
Фрибет, RUBКэшбэк до 5000 ₽Страховка до 20000 ₽Страховка первой ставки 3000 ₽Фрибет 1000 ₽
Условия полученияОткрытие счета, подтверждение личности, установка приложения, ставки с кф. от 1.30Открытие счета, подтверждение личности, депозит, минимальная ставка от 2 000 ₽Установка приложения, регистрация, пари с коэффициентом не выше 3.00Установка приложения и регистрация в системе БК
Срок действия, днейНет777
Условия отыгрышаНетМинимальный кэф 1.6НетМинимальный кэф 1.3

Какие бонусы за установку приложения существуют в букмекерских конторах

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Бонусы за установку мобильных приложений – это способ стимулирования клиентов со стороны букмекерских контор, который мотивирует их загружать программное обеспечение БК. Как правило, для получения бонуса достаточно скачать софт, зарегистрироваться с его помощью в системе БК и следовать инструкциям.

Букмекерские компании чаще всего предлагают следующие виды бонусов:

  • Бездепозитный фрибет: для получения бонуса достаточно загрузить приложение и подтвердить личность. Такой фрибет обычно небольшой, имеет ограничения по ставкам и коэффициентам. Для вывода средств потребуется пополнить счет.
  • Фрибет за пополнение счета: требуется установить приложение, зарегистрироваться и внести определенную сумму на счет. Бонус может зависеть от размера депозита и активируется по условиям букмекера.
  • Страхование первой ставки: после регистрации и первой ставки, если она проиграет, средства вернутся на счет. Если ставка выиграет, бонус сгорит.
  • Повышенные коэффициенты: некоторые букмекеры предлагают увеличенные коэффициенты на определенные ставки через приложение.
  • Розыгрыши призов: иногда конторы проводят акции для пользователей мобильных приложений, в которых можно выиграть фрибеты, сувениры, билеты на спортивные мероприятия и ценные призы.

Советы экспертов по использованию бонусов

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Фрибеты за установку приложения – одно из самых выгодных предложение от российских букмекерских контор. В этом случае бесплатную ставку можно получить даже без пополнения счета. 

Эксперты совместного проекта «Ведомостей Спорт» и «Рейтинга Букмекеров» рекомендуют бетторам обратить внимание на следующие нюансы:

  • Внимательно ознакомьтесь с условиями акции перед получением приветственного бонуса.
  • Помните о том, что срок действия бесплатных ставок ограничен.
  • Избегайте повторной регистрации, поскольку букмекеры могут заблокировать все ваши счета. Мультиаккаунтинг в легальных букмекерских конторах Российской Федерации запрещен.
  • Не пытайтесь зарегистрироваться в конторе и получить бонус, если вам еще не исполнилось 18 лет

Как мы выбирали лучшие фрибеты БК

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Команда «Ведомостей Спорт» и «Рейтинга Букмекеров» внимательно изучила все актуальные предложения отечественных БК, так или иначе связанные с установкой мобильного софта. Особое внимание в своем анализе мы уделили уникальности бонуса, легкости его получения, а также функциональности программного обеспечения. Прежде чем предложить тот или иной бонус пользователю, наши эксперты самостоятельно тестируют их, выполняя необходимые действия по установке, активации и применению приложения. Только убедившись в корректной работе приложений, мы представляем их на суд читателей. 

Заключение

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Фрибет букмекерской компании за установку мобильного приложения - это специальное предложение, доступное новым клиентам после установки фирменного софта и регистрации в системе БК. В рамках соответствующей акции можно получить разнообразные вознаграждения - например, бонус на первый депозит, возврат суммы первой ставки, повышенные коэффициенты на экспресс-ставки, кэшбэк и многое другое. Соответствующие акции бывают постоянными и сезонными и зачастую направлены на привлечение новых клиентов и увеличение их активности в спортивных пари. Для самих же бетторов они представляют интерес тем, что помогают увеличить стартовый банк и получить дополнительную выгоду от игры.

FAQ

Отличается сумма фрибета при скачивании для Андроид и iOS?

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Зачастую букмекеру без разницы, какую операционную систему вы выберете для установки мобильного приложения. Соответственно, размер бонуса для устройств с Андроид и iOS, как правило, не отличается.

Где скачать приложения легальных букмекерских контор?

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Чтобы скачать мобильные приложения лицензированных букмекерских компаний, рекомендуется пользоваться официальными источниками:

  1. App Store – для устройств с операционной системой iOS (например, iPhone, iPad).
  2. Google Play – для устройств на базе Android.

Откройте магазин приложений на вашем устройстве и найдите нужную букмекерскую компанию по названию. Официальные приложения обычно содержат логотип компании и описание от разработчиков. Также ссылку на установочный файл приложения можно найти на вэб-сайтах конкретных контор. 

Можно ли получить бонус за установку на разных устройствах?

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Бонусы от букмекерских компаний, как правило, предоставляются для конкретного игрового счета, а не устройства, на которое установлено приложение. Это значит, что даже если вы установите приложение на несколько девайсов, бонус будет начислен лишь единожды для вашего аккаунта.

Какой самый большой фрибет в мобильном приложении существует на сегодня? 

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В БК Leon можно получить бонус за установку приложения до 20 000 рублей фрибетом в месяц по страховке ставок на спорт. Winline обещает пользователям программного обеспечения компании до 5 000 рублей кэшбэком. Фрибет без депозита размером 1 000 рублей за установку приложения предлагает бетторам BetBoom.

В каких приложениях дают деньги за регистрацию?

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Акционные программы легальных букмекеров постоянно обновляются. В данный момент получить дополнительные денежные средства для ставок за установку и использование мобильного приложения можно в следующих конторах: Winline, Бетбум, Леон и Бетсити.

Какие требования обычно предъявляются к отыгрышу бонуса, включая секретные промокоды в приложении?

Часто требуется сделать ставки на определенную сумму с минимальным коэффициентом в установленный срок. Конкретные условия, включая использование секретных промокодов, варьируются у разных букмекеров.

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