Лучшие фрибеты и бонусы за установку приложения БК в 2025 году

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Фрибет за приложение представляет собой бесплатную ставку. Его особенность заключается в том, что он доступен исключительно через официальное мобильное приложение букмекера, а не на сайте.
Не все российские букмекерские компании в 2025 году поощряют пользователя фрибетом за установку приложения. В этом обзоре мы рассмотрим наиболее выгодные предложения такого рода от топовых национальных контор.
Winline ежемесячно возвращает своим пользователям до 5 000 рублей в качестве кэшбэка за ставки на события определенных категорий. В начале каждого месяца у беттора есть возможность выбрать категории для участия в программе лояльности Winline Priority. Например, осенью 2024 года можно было получить 0,5% кэшбэка за экспрессы или 2% за ставки на матчи НХЛ или НБА. Кэшбэк начисляется за каждую ставку, сделанную после выбора категорий, и обновляется каждые пять минут. В случае совпадения ставки с несколькими категориями, кэшбэк будет рассчитан по максимальной ставке. Максимальный размер кэшбэка достигает 5 000 рублей в месяц.
Чтобы принять участие в этой акции Winline, достаточно нескольких несложных действий. Следуйте инструкции ниже:
Подробнее о регистрации на официальном сайте и в мобильном приложении Винлайн читайте в этой статье.
Пополнение счета должно быть произведено не позднее 30 дней с момента регистрации. Все действия следует выполнять исключительно через мобильное приложение, а не на сайте букмекерской конторы. После зачисления фрибета на бонусный счет у вас будет выбор между двумя вариантами его использования:
После выполнения условий отыгрыша все оставшиеся бонусные средства могут быть зачислены на основной счет игрока. В случае выигрыша по бесплатному ставке игроки получают чистый выигрыш. В букмекерской конторе Винлайн выигранные средства можно вывести без отыгрыша после первого депозита для привязки платежного инструмента к аккаунту.
БК BetBoom предлагает новым игрокам бесплатный бонус (фрибет) размером 1 000 рублей при регистрации.
После выполнения этих несложных действий на ваш бонусный счет будет зачислен фрибет за приложение на сумму 1 000 рублей.
Полученный фрибет можно применить в течение семи дней исключительно через мобильное приложение BetBoom для ставок на спортивные и киберспортивные события с коэффициентами от 1.30 до 3.50. В случае успеха пари выигрыш будет рассчитан без включения стоимости самого бонуса - вы получите чистый доход от ставки.
В Бетбум выигрыш по фрибету не нужно отыгрывать. Он сразу зачисляется на основной счет игрока за вычетом номинала бесплатной ставки.
Букмекерская компания Леон предлагает новым клиентам 100-процентный бонус в виде страховки ставок на футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, теннис и киберспорт, вплоть до первого проигрыша.
Порядок действий следующий:
Если первая ставка окажется проигрышной, букмекер в полной мере возместит ваши потери фрибетом на сумму до 20 000 рублей. Допустим, первые два пари зашли, а третье - нет. В этом случае именно неудачная ставка будет компенсирована.
В случае выигрыша вам будет зачислен чистый доход без учета размера фрибета. Для перевода средств на основной счет зайдите в личный кабинет и кликните на кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы». Опытные бетторы и эксперты рекомендуют использовать для вывода средств тот же платежный инструмент, при помощи которого пополнялся депозит.
Легальный российский букмекер «Бетсити» подготовил интересное предложение для новых игроков - страховка первой ставки на сумму до 3 000 рублей в форме фрибета.
Тут все просто:
В случае проигрыша вашего дебютного пари, контора поднимет игроку настроение фрибетом на сумму ставки, но не выше 3 000 рублей. ₽ в виде фрибета. «Прокрутить» бесплатную ставку следует в течение недели, поставив его на любое событие с коэффициентом не выше 3.00. Если ставка сыграет, вы получите выигрыш без учета номинала фрибета.
Выплата выигрыша в Бетсити производится на банковскую карту, электронный кошелек или банковским переводом.
Рассмотрим алгоритм действий для получения фрибета на примере мобильного приложения Бетсити. Ниже расскажем и покажем, как установить софт компании на устройства с операционной системой Android.
1. Зайди на официальный сайт букмекерской конторы, воспользовавшись ссылкой betboom.ru.
2. Нажми на баннер «Скачай новое приложение BetBoom» вверху страницы.
3. Нажми кнопку "Скачать APK для Android".
4. Подтверди загрузку файла.
5. После завершения скачивания активируй загруженный файл.
6. Дождись окончания процесса установки последней версии приложения.
7. Нажми на значок приложения BetBoom, чтобы начать пользоваться сервисом.
8. Пройди регистрацию на сайте, воспользовавшись меню в правом нижнем углу экрана.
9. Заполни все поля регистрационной формы или зарегистрируйся при помощи Сбер ID либо Е-Банк ID.
10. Получи премиальный «косарь» на ставки!
|Букмекер
|Winline
|«Леон»
|«Бетсити»
|«Бетбум»
|Фрибет, RUB
|Кэшбэк до 5000 ₽
|Страховка до 20000 ₽
|Страховка первой ставки 3000 ₽
|Фрибет 1000 ₽
|Условия получения
|Открытие счета, подтверждение личности, установка приложения, ставки с кф. от 1.30
|Открытие счета, подтверждение личности, депозит, минимальная ставка от 2 000 ₽
|Установка приложения, регистрация, пари с коэффициентом не выше 3.00
|Установка приложения и регистрация в системе БК
|Срок действия, дней
|Нет
|7
|7
|7
|Условия отыгрыша
|Нет
|Минимальный кэф 1.6
|Нет
|Минимальный кэф 1.3
Бонусы за установку мобильных приложений – это способ стимулирования клиентов со стороны букмекерских контор, который мотивирует их загружать программное обеспечение БК. Как правило, для получения бонуса достаточно скачать софт, зарегистрироваться с его помощью в системе БК и следовать инструкциям.
Букмекерские компании чаще всего предлагают следующие виды бонусов:
Фрибеты за установку приложения – одно из самых выгодных предложение от российских букмекерских контор. В этом случае бесплатную ставку можно получить даже без пополнения счета.
Эксперты совместного проекта «Ведомостей Спорт» и «Рейтинга Букмекеров» рекомендуют бетторам обратить внимание на следующие нюансы:
Команда «Ведомостей Спорт» и «Рейтинга Букмекеров» внимательно изучила все актуальные предложения отечественных БК, так или иначе связанные с установкой мобильного софта. Особое внимание в своем анализе мы уделили уникальности бонуса, легкости его получения, а также функциональности программного обеспечения. Прежде чем предложить тот или иной бонус пользователю, наши эксперты самостоятельно тестируют их, выполняя необходимые действия по установке, активации и применению приложения. Только убедившись в корректной работе приложений, мы представляем их на суд читателей.
Фрибет букмекерской компании за установку мобильного приложения - это специальное предложение, доступное новым клиентам после установки фирменного софта и регистрации в системе БК. В рамках соответствующей акции можно получить разнообразные вознаграждения - например, бонус на первый депозит, возврат суммы первой ставки, повышенные коэффициенты на экспресс-ставки, кэшбэк и многое другое. Соответствующие акции бывают постоянными и сезонными и зачастую направлены на привлечение новых клиентов и увеличение их активности в спортивных пари. Для самих же бетторов они представляют интерес тем, что помогают увеличить стартовый банк и получить дополнительную выгоду от игры.
Зачастую букмекеру без разницы, какую операционную систему вы выберете для установки мобильного приложения. Соответственно, размер бонуса для устройств с Андроид и iOS, как правило, не отличается.
Чтобы скачать мобильные приложения лицензированных букмекерских компаний, рекомендуется пользоваться официальными источниками:
Откройте магазин приложений на вашем устройстве и найдите нужную букмекерскую компанию по названию. Официальные приложения обычно содержат логотип компании и описание от разработчиков. Также ссылку на установочный файл приложения можно найти на вэб-сайтах конкретных контор.
Бонусы от букмекерских компаний, как правило, предоставляются для конкретного игрового счета, а не устройства, на которое установлено приложение. Это значит, что даже если вы установите приложение на несколько девайсов, бонус будет начислен лишь единожды для вашего аккаунта.
В БК Leon можно получить бонус за установку приложения до 20 000 рублей фрибетом в месяц по страховке ставок на спорт. Winline обещает пользователям программного обеспечения компании до 5 000 рублей кэшбэком. Фрибет без депозита размером 1 000 рублей за установку приложения предлагает бетторам BetBoom.
Акционные программы легальных букмекеров постоянно обновляются. В данный момент получить дополнительные денежные средства для ставок за установку и использование мобильного приложения можно в следующих конторах: Winline, Бетбум, Леон и Бетсити.
Часто требуется сделать ставки на определенную сумму с минимальным коэффициентом в установленный срок. Конкретные условия, включая использование секретных промокодов, варьируются у разных букмекеров.
Партнерский проект