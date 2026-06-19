Промокод БК Зенит до 3000 рублей за регистрацию в мобильном приложении

Партнерский проект
В приложении БК «Зенит» действует акция для новых пользователей с поэтапным начислением фрибетов. Участник проходит регистрацию по промокоду TOP3000, подтверждает личность и выполняет условия по ставкам, после чего получает бонусы на общую сумму до 3000 рублей.
Предложение действует исключительно для новых клиентов букмекерской компании. Для получения бонусного промокода нужно выполнить следующие шаги:
1. Скачать мобильное приложение БК «Зенит».
2. Пройти регистрацию и указать промокод TOP3000.
3. Завершить полную верификацию личности.
4. Пополнить игровой счет минимум на 500 рублей в течение 14 дней.
5. Выполнять условия по ставкам для получения следующих фрибетов.
Новый игрок может забрать до 3 фрибетов. Они начисляются поэтапно после выполнения требований акции.
Номер фрибета
Сумма
Как получить
1
500 ₽
Зарегистрироваться в приложении БК «Зенит» и пополнить счет от 500 ₽ в течение 14 дней
2
1000 ₽
После получения первого фрибета сделать ставки на сумму от 1500 ₽ в течение 7 дней. Учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.50
3
1500 ₽
После выполнения второго этапа поставить от 3000 ₽ в течение 7 дней. Учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.50
Каждый бонусный фрибет активен в течение 14 дней. Он используется целиком в 1 ставке. Коэффициент события не может превышать значение 3.00.
В рамках предложения для новых клиентов действуют определенные ограничения.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования фрибета
14 дней
Срок окончания акции
30.12.2026 (23:59 МСК)
Помимо этой акции, букмекерская компания «Зенит» предлагает новым клиентам классический приветственный бонус с максимальной суммой до 35 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Сразу 3 фрибета разного номинала за простые действия после регистрации
|➖ Ограниченные сроки для пари и обязательное соблюдение условий по кэфам
|➕ Понятные правила выполнения этапов
Важно отметить, что промо доступно только в мобильном софте БК «Зенит». В отличие от классического приветственного бонуса здесь отсутствует многократный вейджер, однако и итоговая сумма приза меньше. Каждый новый игрок может самостоятельно выбрать наиболее подходящее предложение.