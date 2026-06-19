Промокод БК Зенит до 3000 рублей за регистрацию в мобильном приложении

Зарегистрироваться в приложении БК «Зенит» и пополнить счет от 500 ₽ в течение 14 дней

После получения первого фрибета сделать ставки на сумму от 1500 ₽ в течение 7 дней. Учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.50

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1500 ₽