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Промокод БК Зенит до 3000 рублей за регистрацию в мобильном приложении

Обновлено:
до 3000 ₽
Бонус
193 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Вступайте в игру сразу с 3 фрибетами!

Полное содержание

  • Как получить промокод Зенит до 3000 рублей
  • Как отыграть фрибет Зенит до 3000 рублей для новых игроков
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Зенита
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В приложении БК «Зенит» действует акция для новых пользователей с поэтапным начислением фрибетов. Участник проходит регистрацию по промокоду TOP3000, подтверждает личность и выполняет условия по ставкам, после чего получает бонусы на общую сумму до 3000 рублей.

Как получить промокод Зенит до 3000 рублей

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Предложение действует исключительно для новых клиентов букмекерской компании. Для получения бонусного промокода нужно выполнить следующие шаги:

1. Скачать мобильное приложение БК «Зенит».

2. Пройти регистрацию и указать промокод TOP3000.

3. Завершить полную верификацию личности.

4. Пополнить игровой счет минимум на 500 рублей в течение 14 дней.

5. Выполнять условия по ставкам для получения следующих фрибетов.

Новый игрок может забрать до 3 фрибетов. Они начисляются поэтапно после выполнения требований акции.

Номер фрибета

Сумма

Как получить

1

500 ₽

Зарегистрироваться в приложении БК «Зенит» и пополнить счет от 500 ₽ в течение 14 дней

2

1000 ₽

После получения первого фрибета сделать ставки на сумму от 1500 ₽ в течение 7 дней. Учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.50

3

1500 ₽

После выполнения второго этапа поставить от 3000 ₽ в течение 7 дней. Учитываются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.50

Как отыграть фрибет Зенит до 3000 рублей для новых игроков

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Каждый бонусный фрибет активен в течение 14 дней. Он используется целиком в 1 ставке. Коэффициент события не может превышать значение 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Зенита

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В рамках предложения для новых клиентов действуют определенные ограничения.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования фрибета

14 дней

Срок окончания акции

30.12.2026 (23:59 МСК)

Помимо этой акции, букмекерская компания «Зенит» предлагает новым клиентам классический приветственный бонус с максимальной суммой до 35 000 рублей.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Сразу 3 фрибета разного номинала за простые действия после регистрации➖ Ограниченные сроки для пари и обязательное соблюдение условий по кэфам
➕ Понятные правила выполнения этапов  

Заключение

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Важно отметить, что промо доступно только в мобильном софте БК «Зенит». В отличие от классического приветственного бонуса здесь отсутствует многократный вейджер, однако и итоговая сумма приза меньше. Каждый новый игрок может самостоятельно выбрать наиболее подходящее предложение.

Валентин Васильев

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