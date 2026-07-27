Финал ЧМ-2026 стал самым крупным по обороту и прибыли букмекеров матчем в году

Традиционно игроков привлекают крупные события. ЧМ-2026 не стал исключением. Примерно 33% клиентов PARI, делавших ставки на турнир, не заключали пари в последние три месяца перед мундиалем. Около 13% бетторов, проявивших активность на матчах ЧМ-2026, зарегистрировались в период его проведения. Активнее всего на встречи мирового первенства ставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.

Чаще всего игроки делали ставки на исход основного времени матча. На этот рынок пришлось около 38% от всего оборота на ЧМ-2026. Также среди популярных рынков пари были тотал голов (примерно 21%), «обе забьют» (приблизительно 14%), индивидуальные тоталы (около 9%) и ставки на форы (примерно 5%).

На ставки в прематче пришлось примерно 61% от общего оборота пари на чемпионат мира, на лайв — около 39%. Активнее всего клиенты были вечером — в период с 19:00 до 23:00 по московскому времени было сделано 47% от общего числа ставок на турнир.

Самый большой объем пари среди всех матчей турнира пришелся на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина (1:0 д. в.).

В топ-5 по этому показателю вошли полуфиналы Англия — Аргентина (1:2) и Франция — Испания (0:2), четвертьфинальная встреча между Испанией и Бельгией (2:1) и игра за третье место Франция — Англия (4:6).

Наименьший интерес у игроков вызвали матчи группового этапа Парагвай — Австралия (0:0), ДР Конго — Узбекистан (3:1), Чехия — Мексика (0:3), Египет — Иран (1:10) и Кабо-Верде — Саудовская Аравия (0:0). В этих матчах не играли топ-команды и встречи проходили в ночное время по московскому времени. К тому же все эти игры пришлись на третий тур, где параллельно с ними шли и другие, более интересные противостояния.

Чаще всего игроки ставили на матчи с участием сборной Испании. В топ-3 по этому показателю вошли Аргентина и Англия.

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла 19 июля, в день финала. Наименьший оборот за весь ЧМ-2026 зафиксировали днем ранее — 18 июля. В ночь на 19 июля проходил матч за третье место. Ставки на него относятся к 19 июля.

По количеству ставок лидером стал день 17 июня. В эту дату состоялись сразу пять матчей группового этапа, в том числе Аргентина — Алжир (3:0) и Португалия — ДР Конго (1:1).

Удачнее всего для PARI сложился финальный матч Испания — Аргентина, где в основное время зрители голов не увидели. Также компания зафиксировала одни из лучших результатов по турниру на полуфинале Франция — Испания (уверенная победа испанцев 2:0) и встрече 1/16 финала между Германией и Парагваем, где латиноамериканцы победили в серии пенальти после ничейного исхода 1:1 в основное время. Кроме того, в PARI отметили успешные для себя матчи группового этапа Испания — Кабо-Верде (0:0) и Португалия — ДР Конго (1:1). Эти игры завершились громкими осечками фаворитов.

Настоящим матчем — разрушителем экспрессов стала встреча Англии и Ганы на групповом этапе, которая завершилась нулевой ничьей. Этот матч оказался фатальным более чем для 105 000 экспрессов клиентов компании.

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матчи Англия — Аргентина (1/2 финала, 1:2), Франция — Сенегал (группа, 3:2), Испания — Бельгия (1/4 финала, 2:1), Бразилия — Япония (1/16 финала, 2:1) и Аргентина — Египет (1/8 финала, 3:2). Все эти встречи оказались результативными. В них забивали обе команды, а фавориты игроков побеждали.

Самым прибыльным днем для PARI оказался финальный — 19 июля. Немногие верили в нерезультативный футбол и ничью в основное время матча. Для игроков самым успешным стало 15 июля. В этот день Аргентина победила Англию в полуфинале.

Самой прибыльной для компании командой стала Испания. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла две нулевые ничьи — на старте против Кабо-Верде и в основное время финала против Аргентины, а практически во всех остальных матчах побеждала не пропуская. Для игроков удачнее всего сложились матчи с участием Норвегии. Скандинавы со всеми обменивались голами в своих матчах. По этому показателю норвежцы совсем немного опередили англичан.

Франция, Португалия, Испания — топ-3 команды на ЧМ-2026 по версии игроков

Клиенты PARI больше всего ставили на то, что чемпионами мира станут футболисты из Франции. На победу команды Дидье Дешама пришлось около 36% от общего оборота ставок на победителя турнира. В топ-3 на этом рынке также вошли Португалия (около 17%) и Испания (почти 12%).

Кроме того, игроки верили в победу Аргентины (примерно 10%) и Англии (около 9%). Доля сборной Нидерландов составила приблизительно 5%.