Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиФинал ЧМ-2026 стал самым крупным по обороту и прибыли букмекеров матчем в году

Финал ЧМ-2026 стал самым крупным по обороту и прибыли букмекеров матчем в году

Обновлено:
Главные беттинговые итоги Кубка мира
Руслан Ипполитов

19 июля завершился ЧМ-2026 по футболу. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финальном матче сломила сопротивление Аргентины в дополнительное время — 1:0. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги турнира.

Итоги ЧМ-2026

ЧМ-2026 прошел сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Он запомнится поклонникам футбола победой сборной Испании. Действующие чемпионы Европы добавили к своим регалиям второй мировой титул. Единственная команда, которую испанцы не смогли обыграть, — сборная Кабо-Верде: ничья 0:0 в их первом матче на турнире. Также на пути к финалу «Красная фурия» обыграла Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В плей-офф испанцы победили Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).

В финале Испания встретилась с Аргентиной. Матч прошел с большим преимуществом команды Луиса де ла Фуэнте. Латиноамериканцы в основное время даже ни разу не пробили по воротам Унаи Симона. Ключевым стало удаление на последних минутах Энцо Фернандеса за вторую желтую карточку. В овертайме Испания реализовала численное преимущество — отличился Ферран Торрес. Это вторая победа для сборной этой страны на чемпионате мира. Впервые испанцы стали сильнейшими на ЧМ-2010 в ЮАР.

Третье место заняла сборная Англии. В сумасшедшем по результативности матче она переиграла Францию 6:4. 

Лучшим игроком турнира признали полузащитника сборной Испании Родри. Лучшим вратарем стал Унаи Симон, а лучшим молодым игроком — защитник чемпионов Пау Кубарси. Больше всех мячей на турнире забил француз Килиан Мбаппе (10 голов).

Испания принесла прибыль букмекерам, Норвегия — игрокам

Традиционно игроков привлекают крупные события. ЧМ-2026 не стал исключением. Примерно 33% клиентов PARI, делавших ставки на турнир, не заключали пари в последние три месяца перед мундиалем. Около 13% бетторов, проявивших активность на матчах ЧМ-2026, зарегистрировались в период его проведения. Активнее всего на встречи мирового первенства ставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.

Чаще всего игроки делали ставки на исход основного времени матча. На этот рынок пришлось около 38% от всего оборота на ЧМ-2026. Также среди популярных рынков пари были тотал голов (примерно 21%), «обе забьют» (приблизительно 14%), индивидуальные тоталы (около 9%) и ставки на форы (примерно 5%). 

На ставки в прематче пришлось примерно 61% от общего оборота пари на чемпионат мира, на лайв — около 39%. Активнее всего клиенты были вечером — в период с 19:00 до 23:00 по московскому времени было сделано 47% от общего числа ставок на турнир.

Самый большой объем пари среди всех матчей турнира пришелся на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина (1:0 д. в.). 

В топ-5 по этому показателю вошли полуфиналы Англия — Аргентина (1:2) и Франция — Испания (0:2), четвертьфинальная встреча между Испанией и Бельгией (2:1) и игра за третье место Франция — Англия (4:6).

Наименьший интерес у игроков вызвали матчи группового этапа Парагвай — Австралия (0:0), ДР Конго — Узбекистан (3:1), Чехия — Мексика (0:3), Египет — Иран (1:10) и Кабо-Верде — Саудовская Аравия (0:0). В этих матчах не играли топ-команды и встречи проходили в ночное время по московскому времени. К тому же все эти игры пришлись на третий тур, где параллельно с ними шли и другие, более интересные противостояния.

Чаще всего игроки ставили на матчи с участием сборной Испании. В топ-3 по этому показателю вошли Аргентина и Англия.

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла 19 июля, в день финала. Наименьший оборот за весь ЧМ-2026 зафиксировали днем ранее — 18 июля. В ночь на 19 июля проходил матч за третье место. Ставки на него относятся к 19 июля.

По количеству ставок лидером стал день 17 июня. В эту дату состоялись сразу пять матчей группового этапа, в том числе Аргентина — Алжир (3:0) и Португалия — ДР Конго (1:1). 

Удачнее всего для PARI сложился финальный матч Испания — Аргентина, где в основное время зрители голов не увидели. Также компания зафиксировала одни из лучших результатов по турниру на полуфинале Франция — Испания (уверенная победа испанцев 2:0) и встрече 1/16 финала между Германией и Парагваем, где латиноамериканцы победили в серии пенальти после ничейного исхода 1:1 в основное время. Кроме того, в PARI отметили успешные для себя матчи группового этапа Испания — Кабо-Верде (0:0) и Португалия — ДР Конго (1:1). Эти игры завершились громкими осечками фаворитов. 

Настоящим матчем — разрушителем экспрессов стала встреча Англии и Ганы на групповом этапе, которая завершилась нулевой ничьей. Этот матч оказался фатальным более чем для 105 000 экспрессов клиентов компании. 

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на матчи Англия — Аргентина (1/2 финала, 1:2), Франция — Сенегал (группа, 3:2), Испания — Бельгия (1/4 финала, 2:1), Бразилия — Япония (1/16 финала, 2:1) и Аргентина — Египет (1/8 финала, 3:2). Все эти встречи оказались результативными. В них забивали обе команды, а фавориты игроков побеждали.

Самым прибыльным днем для PARI оказался финальный — 19 июля. Немногие верили в нерезультативный футбол и ничью в основное время матча. Для игроков самым успешным стало 15 июля. В этот день Аргентина победила Англию в полуфинале.

Самой прибыльной для компании командой стала Испания. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла две нулевые ничьи — на старте против Кабо-Верде и в основное время финала против Аргентины, а практически во всех остальных матчах побеждала не пропуская. Для игроков удачнее всего сложились матчи с участием Норвегии. Скандинавы со всеми обменивались голами в своих матчах. По этому показателю норвежцы совсем немного опередили англичан.

Франция, Португалия, Испания — топ-3 команды на ЧМ-2026 по версии игроков

Клиенты PARI больше всего ставили на то, что чемпионами мира станут футболисты из Франции. На победу команды Дидье Дешама пришлось около 36% от общего оборота ставок на победителя турнира. В топ-3 на этом рынке также вошли Португалия (около 17%) и Испания (почти 12%).

Кроме того, игроки верили в победу Аргентины (примерно 10%) и Англии (около 9%). Доля сборной Нидерландов составила приблизительно 5%. 

Самый крупный выигрыш на ЧМ-2026 — более 41 000 000 рублей

Один из крупнейших выигрышей по ставкам на ЧМ-2026 составил 41 067 000 рублей. Игрок заключил пари на сумму 10 530 000 рублей на победу Англии над Францией в основное время матча за третье место с коэффициентом 3.90.  Уже в первом тайме англичане забили четыре гола, но после перерыва пришлось понервничать — французы завелись и почти достали соперника. Но в итоге игра завершилась со счетом 6:4 в пользу команды Томаса Тухеля.

Другой игрок превратил 12 000 000 рублей в 37 800 000 рублей, поставив на ничью в основное время матча 1/8 финала Швейцария — Колумбия за 3.15. Он оказался прав — за 90 минут команды почти не создали опасных моментов, голов зрители до серии пенальти не увидели.

Еще один клиент компании поставил 10 000 000 рублей на победу Испании над Францией в основное время полуфинала с коэффициентом 3.20. «Красная фурия» оказалась сильнее 2:0, а на выплату автор ставки получил 32 000 000 рублей.

Наконец, 10 000 000 рублей поставил на ничью в основное время финального матча Испания — Аргентина один из игроков PARI с коэффициентом 3.05. На выплату автор пари получил 30 500 000 рублей.

Самая невероятная ставка на ЧМ-2026 — это экспресс из четырех матчей, в которых клиент компании предсказал точный счет и оказался прав. Он угадал результаты встреч Тунис — Нидерланды (1:3), Кюрасао — Кот-д'Ивуар (0:2), Япония — Швеция (1:1) и Эквадор — Германия (2:1). Итоговый коэффициент составил 8112.00. 82 рубля превратились в 665 184 рубля!

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал ЧМ-2026 стал самым крупным по обороту и прибыли букмекеров матчем в году
Финал ЧМ-2026 стал самым крупным по обороту и прибыли букмекеров матчем в году
Новости
«Зенит» — чемпион, «Спартак» — первый клуб Москвы, лучшие бомбардиры — Кордоба и Тюкавин
«Зенит» — чемпион, «Спартак» — первый клуб Москвы, лучшие бомбардиры — Кордоба и Тюкавин
Новости
Карту болельщика превратят в цифровую экосистему. Главный приз за прогнозы – электромобиль
Карту болельщика превратят в цифровую экосистему. Главный приз за прогнозы – электромобиль
Новости
Матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» стал самым крупным по обороту букмекеров во 2-м туре Лиги PARI
Матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» стал самым крупным по обороту букмекеров во 2-м туре Лиги PARI
Новости
БЕТСИТИ организовал на «ВТБ Арене» мероприятие к финалу ЧМ-2026
БЕТСИТИ организовал на «ВТБ Арене» мероприятие к финалу ЧМ-2026
Новости
Ничья в финале ЧМ-2026 принесла любителю ставок более 30 000 000 рублей
Ничья в финале ЧМ-2026 принесла любителю ставок более 30 000 000 рублей
Новости
Бетторы считают Испанию фаворитом 90 минут финала ЧМ-2026, но верят в чемпионство Аргентины
Бетторы считают Испанию фаворитом 90 минут финала ЧМ-2026, но верят в чемпионство Аргентины
Новости
Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть финал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть финал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Новости
Франция - Англия, 18 июля: где смотреть матч за третье место ЧМ-2026, прямая трансляция бесплатно
Франция - Англия, 18 июля: где смотреть матч за третье место ЧМ-2026, прямая трансляция бесплатно
Новости
«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026
«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026
Новости

Новое

loading