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Клиенты букмекеров уверены в победе ЦСКА над «Балтикой» в стартовом матче РПЛ

Обновлено:
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Руслан Ипполитов

24 июля ЦСКА и «Балтика» откроют новый сезон РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру. 

Букмекеры считают москвичей фаворитами противостояния. Коэффициент на успех ЦСКА — 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. Поставить на то, что выиграют калининградцы, можно за 4.00 (около 23%). На ничью предлагают котировку 3.35 (приблизительно 29%). 

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу москвичей приходится около 83% от общего объема ставок на исход встречи. Примерно 8% сделано на балтийцев, еще приблизительно 9% — на ничью. 

Букмекеры не верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в игре забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.18. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов), котируется за 1.68

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Балтика», и ЦСКА, сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.80. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с коэффициентом 3.35

На то, что первой отличится команда Дмитрия Игдисамова, можно поставить за 1.72. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Калининграда составляют 2.60. 

ЦСКА завершил прошлый сезон на пятом месте. Команда по ходу чемпионата пережила смену тренера — Фабио Челестини сменил Дмитрий Игдисамов. В это межсезонье москвичи пока обходятся без трансферов, а в последнем контрольном матче они проиграли «Динамо» 2:5. Поставить на чемпионство ЦСКА можно за 13.00, а вероятность финиша в топ-3 оценили коэффициентом 3.70. 

«Балтика» стала шестой в прошлом сезоне, став открытием сезона. В межсезонье команду покинул основной защитник Кевин Андраде, перебравшийся в «Зенит», зато из «Оренбурга» перешел марокканец Фахд Муфи. В последнем контрольном матче команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Краснодаром» 1:1. Шансы калининградцев стать чемпионами оценили в 500.00, а вероятность завершить сезон в тройке сильнейших — 50.00

В прошлом сезоне команды встречались четырежды. В РПЛ команды обменялись домашними победами со счетом 1:0, а матч в Калининграде завершился потасовкой с участием тренеров обоих клубов. В Кубке России ЦСКА на выезде победил 2:0, а в Москве команды сыграли вничью. В серии пенальти точнее были балтийцы.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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