Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиФранция - Англия, 18 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча

Франция - Англия, 18 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча

Обновлено:
Последний матч Дешама в сборной
Руслан Ипполитов
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

В субботу, 18 июля, пройдет предпоследний матч чемпионата мира по футболу 2026 г. В малом финале за бронзовые медали поспорят сборные Англии и Франции.

Встреча состоится на арене «Хард Рок» в Майами. Начало игры запланировано на 00:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен  Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Французы достигали финала ЧМ в двух предыдущих розыгрышах: в 2018-м в России они завоевали золото, а спустя четыре года довольствовались серебром. Всего в активе «трехцветных» два выигранных Кубка мира.

Англичане же в первый и последний раз становились чемпионами мира ровно полвека назад – на домашнем турнире 1966 г. В Катаре-2022 британцы вылетели в четвертьфинале.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ

Встреча французов и  англичан не будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ». Бесплатную легальную онлайн-трансляцию предоставит пользователям букмекерская компания Winline.

Аналитики установили коэффициент 1.90  на победу французов в основное время. Поставить на ничью в Winline можно с котировкой 4.00. Предложение на выигрыш англичан немного ниже – 3.90.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ОТ WINLINE
Ранее по теме:Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Франция - Англия, 18 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Франция - Англия, 18 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Новости
«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026
«Это самая сильная сборная своей страны всех времен». Игнашевич назвал лучшего тренера ЧМ-2026
Новости
Любители ставок уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России
Любители ставок уверены в победе «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России
Новости
Клиенты букмекеров уверены, что Франция обыграет Англию в матче за бронзу ЧМ-2026
Клиенты букмекеров уверены, что Франция обыграет Англию в матче за бронзу ЧМ-2026
Новости
Англия – Аргентина, 15 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Англия – Аргентина, 15 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча
Новости
Эрика Сурикова — о ЧМ-2026, партнерстве РФС с Яндексом и новой экономике футбола
Эрика Сурикова — о ЧМ-2026, партнерстве РФС с Яндексом и новой экономике футбола
Новости
Франция – Испания, 14 июля: где смотреть, прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026
Франция – Испания, 14 июля: где смотреть, прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026
Новости
Данила Козловский рассказал, может ли Александр Мостовой сыграть царя
Данила Козловский рассказал, может ли Александр Мостовой сыграть царя
Новости
Чемпионат мира-2026: как устроена самая дорогая футбольная машина в истории
Чемпионат мира-2026: как устроена самая дорогая футбольная машина в истории
ЧМ-26
UFC 329, Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй: во сколько бой, прямая трансляция
UFC 329, Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй: во сколько бой, прямая трансляция
Новости

Новое

loading