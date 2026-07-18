Франция - Англия, 18 июля: где смотреть полуфинал ЧМ-2026, прямая трансляция матча

В субботу, 18 июля, пройдет предпоследний матч чемпионата мира по футболу 2026 г. В малом финале за бронзовые медали поспорят сборные Англии и Франции.

Встреча состоится на арене «Хард Рок» в Майами. Начало игры запланировано на 00:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Французы достигали финала ЧМ в двух предыдущих розыгрышах: в 2018-м в России они завоевали золото, а спустя четыре года довольствовались серебром. Всего в активе «трехцветных» два выигранных Кубка мира.

Англичане же в первый и последний раз становились чемпионами мира ровно полвека назад – на домашнем турнире 1966 г. В Катаре-2022 британцы вылетели в четвертьфинале.

Встреча французов и англичан не будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ». Бесплатную легальную онлайн-трансляцию предоставит пользователям букмекерская компания Winline.

Аналитики установили коэффициент 1.90 на победу французов в основное время. Поставить на ничью в Winline можно с котировкой 4.00. Предложение на выигрыш англичан немного ниже – 3.90.