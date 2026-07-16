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ГлавнаяПрогнозыФранция - Англия, 18 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Франция - Англия, 18 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Не в этом финале себя видели европейские топы
Валентин Васильев

Франция – Англия
Команды

18 июля 2026 (23:59) МСК

Начало

Стадион «Хард Рок»   (Майами, Флорида, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют и тотал больше 2.5
Прогноз

1.77
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Франция – Англия

В ночь с субботы на воскресенье на чемпионате мира по футболу пройдет предпоследний матч. В игре за третье место сойдутся сборные Франции и Англии. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на противостояние в Майами. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
БЕТСИТИ1.923.903.902.201.70
Winline1.933.953.852.131.72
PARI2.403.253.252.181.70

Франция

Сборная Франции стала одной из трех команд на чемпионате мира-2026, наряду с Аргентиной и Мексикой, прошедших групповой этап без потерь очков. Наиболее упорное сопротивление на старте турнира команде Дидье Дешама оказал Сенегал, но и этот барьер был преодолен. Встречи с Ираком и Норвегией завершились для «трехцветных» более уверенно — победы с разницей в три гола в каждом матче.

В 1/16 финала французы не испытали серьезных проблем со Швецией (3:0). Трудности возникли в 1/8 финала против Парагвая, который действовал жестко, на грани допустимого, и прибегал к провокациям. Тактика аутсайдера себя оправдала: фаворит забил лишь с пенальти, реализованного Килианом Мбаппе в середине второго тайма. В четвертьфинале Мбаппе с 11-метровой отметки не забил — удар отразил марокканский голкипер Буну, — но затем отличился с игры, а второй гол оформил Усман Дембеле. Итоговая победа над Марокко стала для Франции третьей подряд «сухой» на турнире и четвертой в целом.

Однако в полуфинале беспроигрышную поступь вице-чемпионов мира оборвала сборная Испании. На фоне сильнейшей команды Европы французы выглядели поразительно неубедительно. Итог – 0:2 и прощание с мечтой о третьем подряд финале ЧМ.

Последние пять матчей сборной Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.07.2026Франция

0:2

Испания

ЧМ-2026

09.07.2026Франция

2:0

Марокко

ЧМ-2026

04.07.2026Парагвай

0:1

Франция

ЧМ-2026

30.06.2026Франция

3:0

Швеция

ЧМ-2026

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

Англия 

Сборная Англии добралась на чемпионате мира-2026 до полуфинала, хотя ее продвижение по турнирной сетке сложно было назвать легким. Наоборот, на каждом этапе британцам приходилось превозмогать себя и соперника. В первом туре команда Тухеля с трудом вырвала победу у Хорватии (4:2) — соперник дважды восстанавливал равенство по ходу тайма. Во втором матче последовала безголевая ничья с Ганой, а наиболее уверенной победой на групповом этапе стал разгром Панамы (2:0).

В 1/16 финала англичане пропустили уже в первом тайме от ДР Конго и уступали более часа, пока Кейн не восстановил равновесие. На 90-й минуте Харри оформил дубль, выведя команду в следующий круг. Встреча с Мексикой в 1/8 финала со счетом 3:2 в пользу европейцев. Джуд Беллингем оформил дубль в течение трех минут первого тайма, а Кейн добавил гол с пенальти после перерыва. В четвертьфинале Беллингем вновь отличился дважды, обеспечив волевую победу над Норвегией.

В полуфинале Англия уступила Аргентине со счетом 1:2. 40 минут европейцы вели в счете после точного удара Энтони Гордона, но даже ничью до конца основного времени не удержали. Два голевых паса Месси привели к голам Фернандеса и Лаутаро Мартинеса. В главный финал идет Аргентина, тогда как Англия – только в «утешительный».

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.07.2026Англия

1:2

Аргентина

ЧМ-2026

11.07.2026Норвегия

1:2

Англия

ЧМ-2026

06.07.2026Мексика

2:3

Англия

ЧМ-2026

01.07.2026Англия

2:1

ДР Конго

ЧМ-2026

27.06.2026Панама

0:2

Англия

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция1262449-144
Англия24612144-49

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Очевидно, что обе команды видели себя в главном финале, а не малом. Отношение к игре, скорее всего, будет соответствующим. В выставочном по сути матче шанс показать себя получат резервисты, и особо сдерживать себя в наступательных порывах команды вряд ли станут.  Средняя результативность французов в последних 10 матчах составляла 2.3 гола, англичан – 1.8. Так что берем ТБ 2.5 в БЕТСИТИ за 1.49.

Сбалансированный. Если дополнить сбалансированный прогноз общим количеством голов более 2.5, суммарный коэффициент получится интереснее. Обмен голами в комплекте с ТБ 2.5 выглядит более чем реальным вариантом.

Рискованный. По идее, самым мотивированным участником игры за бронзу должен быть Килиан Мбаппе. Его спор за «Золотую бутсу» Кубка мира продолжается: у обоих по восемь голов. Поставить на девятый (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 1.71.

Прогноз на точный счет

2:1 в пользу Франции – самый популярный счет в этом противостоянии в XXI веке. За семь матчей он встречался трижды. Если субботнее противостояние завершится с таким результатом, БЕТСИТИ рассчитает выигрышные пари по коэффициенту 8.60.

Ожидаемый счет — победа Франции со счетом 2:1.

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