Франция - Англия, 18 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Франции стала одной из трех команд на чемпионате мира-2026, наряду с Аргентиной и Мексикой, прошедших групповой этап без потерь очков. Наиболее упорное сопротивление на старте турнира команде Дидье Дешама оказал Сенегал, но и этот барьер был преодолен. Встречи с Ираком и Норвегией завершились для «трехцветных» более уверенно — победы с разницей в три гола в каждом матче.

В 1/16 финала французы не испытали серьезных проблем со Швецией (3:0). Трудности возникли в 1/8 финала против Парагвая, который действовал жестко, на грани допустимого, и прибегал к провокациям. Тактика аутсайдера себя оправдала: фаворит забил лишь с пенальти, реализованного Килианом Мбаппе в середине второго тайма. В четвертьфинале Мбаппе с 11-метровой отметки не забил — удар отразил марокканский голкипер Буну, — но затем отличился с игры, а второй гол оформил Усман Дембеле. Итоговая победа над Марокко стала для Франции третьей подряд «сухой» на турнире и четвертой в целом.

Однако в полуфинале беспроигрышную поступь вице-чемпионов мира оборвала сборная Испании. На фоне сильнейшей команды Европы французы выглядели поразительно неубедительно. Итог – 0:2 и прощание с мечтой о третьем подряд финале ЧМ.

Последние пять матчей сборной Франции: