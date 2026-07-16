Франция - Англия, 18 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь с субботы на воскресенье на чемпионате мира по футболу пройдет предпоследний матч. В игре за третье место сойдутся сборные Франции и Англии. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на противостояние в Майами.
Сборная Франции стала одной из трех команд на чемпионате мира-2026, наряду с Аргентиной и Мексикой, прошедших групповой этап без потерь очков. Наиболее упорное сопротивление на старте турнира команде Дидье Дешама оказал Сенегал, но и этот барьер был преодолен. Встречи с Ираком и Норвегией завершились для «трехцветных» более уверенно — победы с разницей в три гола в каждом матче.
В 1/16 финала французы не испытали серьезных проблем со Швецией (3:0). Трудности возникли в 1/8 финала против Парагвая, который действовал жестко, на грани допустимого, и прибегал к провокациям. Тактика аутсайдера себя оправдала: фаворит забил лишь с пенальти, реализованного Килианом Мбаппе в середине второго тайма. В четвертьфинале Мбаппе с 11-метровой отметки не забил — удар отразил марокканский голкипер Буну, — но затем отличился с игры, а второй гол оформил Усман Дембеле. Итоговая победа над Марокко стала для Франции третьей подряд «сухой» на турнире и четвертой в целом.
Однако в полуфинале беспроигрышную поступь вице-чемпионов мира оборвала сборная Испании. На фоне сильнейшей команды Европы французы выглядели поразительно неубедительно. Итог – 0:2 и прощание с мечтой о третьем подряд финале ЧМ.
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.07.2026
|Франция
0:2
Испания
ЧМ-2026
|09.07.2026
|Франция
2:0
Марокко
ЧМ-2026
|04.07.2026
|Парагвай
0:1
Франция
ЧМ-2026
|30.06.2026
|Франция
3:0
Швеция
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
Сборная Англии добралась на чемпионате мира-2026 до полуфинала, хотя ее продвижение по турнирной сетке сложно было назвать легким. Наоборот, на каждом этапе британцам приходилось превозмогать себя и соперника. В первом туре команда Тухеля с трудом вырвала победу у Хорватии (4:2) — соперник дважды восстанавливал равенство по ходу тайма. Во втором матче последовала безголевая ничья с Ганой, а наиболее уверенной победой на групповом этапе стал разгром Панамы (2:0).
В 1/16 финала англичане пропустили уже в первом тайме от ДР Конго и уступали более часа, пока Кейн не восстановил равновесие. На 90-й минуте Харри оформил дубль, выведя команду в следующий круг. Встреча с Мексикой в 1/8 финала со счетом 3:2 в пользу европейцев. Джуд Беллингем оформил дубль в течение трех минут первого тайма, а Кейн добавил гол с пенальти после перерыва. В четвертьфинале Беллингем вновь отличился дважды, обеспечив волевую победу над Норвегией.
В полуфинале Англия уступила Аргентине со счетом 1:2. 40 минут европейцы вели в счете после точного удара Энтони Гордона, но даже ничью до конца основного времени не удержали. Два голевых паса Месси привели к голам Фернандеса и Лаутаро Мартинеса. В главный финал идет Аргентина, тогда как Англия – только в «утешительный».
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.07.2026
|Англия
1:2
Аргентина
ЧМ-2026
|11.07.2026
|Норвегия
1:2
Англия
ЧМ-2026
|06.07.2026
|Мексика
2:3
Англия
ЧМ-2026
|01.07.2026
|Англия
2:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Панама
0:2
Англия
ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|12
|6
|24
|49-144
|Англия
|24
|6
|12
|144-49
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Очевидно, что обе команды видели себя в главном финале, а не малом. Отношение к игре, скорее всего, будет соответствующим. В выставочном по сути матче шанс показать себя получат резервисты, и особо сдерживать себя в наступательных порывах команды вряд ли станут. Средняя результативность французов в последних 10 матчах составляла 2.3 гола, англичан – 1.8. Так что берем ТБ 2.5 в БЕТСИТИ за 1.49.
Сбалансированный. Если дополнить сбалансированный прогноз общим количеством голов более 2.5, суммарный коэффициент получится интереснее. Обмен голами в комплекте с ТБ 2.5 выглядит более чем реальным вариантом.
Рискованный. По идее, самым мотивированным участником игры за бронзу должен быть Килиан Мбаппе. Его спор за «Золотую бутсу» Кубка мира продолжается: у обоих по восемь голов. Поставить на девятый (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 1.71.
2:1 в пользу Франции – самый популярный счет в этом противостоянии в XXI веке. За семь матчей он встречался трижды. Если субботнее противостояние завершится с таким результатом, БЕТСИТИ рассчитает выигрышные пари по коэффициенту 8.60.
Ожидаемый счет — победа Франции со счетом 2:1.