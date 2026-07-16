Крупнейшие киберспортивные турниры 2026 года

В 2026 году вновь разыгрывают многомиллионные призовые фонды, однако распределение денег между дисциплинами стало более равномерным. Самым дорогим туриком года остается Six Invitational по Rainbow Six Siege с призовым фондом $3 млн. Следом идут VALORANT Champions ($2,25 млн), а также Esports World Cup по отдельным дисциплинам, Mid-Season Invitational по Лиг оф Леджендс и Инт по Доте.

Место Турнир Дисциплина Призовой фонд 1 Six Invitational 2026 Rainbow Six Siege $3 000 000 2 VALORANT Champions 2026 VALORANT $2 250 000 3 Mid-Season Invitational 2026 League of Legends $2 000 000 4 Esports World Cup 2026 Dota 2 $2 000 000 5 Esports World Cup 2026 Counter-Strike 2 $2 000 000 6 Esports World Cup 2026 Rainbow Six Siege $2 000 000 7 The International 2026 Dota 2 $1 600 000 8 Esports Nations Cup 2026 (Dota 2) Dota 2 $1 500 000 9 PGL Major Singapore 2026 Counter-Strike 2 $1 250 000 10 Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 Counter-Strike 2 $1 250 000

По сравнению с 2025 годом общая картина киберспортивной сцены изменилась незначительно: в большинстве своем сохранились статусы главных событий, однако в большинстве дисциплин организаторы предпочли развивать структуру соревнований, а не существенно увеличивать призовые фонды.

Место Турнир Дисциплина Призовой фонд 1 2025 World Championship (Worlds) League of Legends $5,000,000 2 Six Invitational 2025 Rainbow Six Siege $3,000,000 3 The International 2025 Dota 2 $2,881,791 4 VALORANT Champions 2025 VALORANT $2,250,000 5 2025 Mid-Season Invitational League of Legends $2,000,000 6 Overwatch Champions Series 2025 Midseason Championship Overwatch 2 $1,060,000 7 DreamLeague Season 27 Dota 2 $1,000,000 8 BLAST Slam V Dota 2 $1,000,000 9 PGL Wallachia Season 6 Dota 2 $1,000,000 10 Intel Extreme Masters Chengdu 2025 CS2 $1,000,000

League of Legends также сохранила привычную структуру сезона с Worlds и Mid-Season Invitational, однако Riot продолжает делать ставку на развитие экосистемы и региональных лиг, а не на увеличение призовых фондов.. В целом главным трендом 2026 года стало не увеличение выплат победителям, а расширение количества крупных международных турниров и укрепление сезонных экосистем, благодаря чему команды получают больше возможностей зарабатывать призовые и рейтинговые очки на протяжении всего года, а не только на одном главном чемпионате.