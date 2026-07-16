Крупнейшие киберспортивные турниры 2026 года

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Если вы только начинаете знакомство с профессиональной сценой, рекомендуем ознакомиться с материалом все о киберспорте. В этой статье мы собрали главные события года по месяцам: даты проведения, размеры призовых фондов, форматы, а также информацию о том, где смотреть матчи в прямом эфире.
Киберспортивные турниры — это соревнования по видеоиграм, в которых профессиональные команды и игроки борются за призовые фонды, рейтинговые очки и чемпионские титулы.
Большинство киберспортивных турниров делят на три уровня:
Организаторами могут выступать как разработчики игр, так и независимые турнирные операторы. Попасть на главные чемпионаты можно благодаря рейтинговым системам, прямым приглашениям или успешному прохождению квалификаций.
Большинство киберспортивных соревнований включают несколько этапов. Обычно сначала проходит групповая стадия, после которой команды выходят в плей-офф. Решающие матчи чаще всего проводятся в формате LAN, когда все участники находятся на одной площадке. При этом региональные лиги, квалификации и часть групповых этапов нередко проходят онлайн. Наиболее распространены следующие форматы:
Соревновательный год включает десятки международных чемпионатов, региональных лиг и квалификаций. Актуальное расписание киберспортивных турниров esports.ru поможет проверить даты ближайших матчей и изменения в программе, а ниже мы представили главные события 2026 года и распределили их по месяцам.
В центре внимания оказались IEM Katowice по CS2, который традиционно собирает сильнейшие составы мира, а также Six Invitational — главный чемпионат года по Rainbow Six Siege. В этот же период стартовали первые крупные турниры по Доте.
Турнир
Дисциплина
Дата
Призовой фонд
|IEM Kraków 2026
|Counter-Strike 2
|28 января — 8 февраля 2026
|$1 000 000
|Six Invitational 2026
|Rainbow Six Siege
|2–15 февраля 2026
|$3 000 000
|BLAST Slam VI
|Dota 2
|3–15 февраля 2026
|$1 000 000
|DreamLeague Season 28
|Dota 2
|16 февраля — 1 марта 2026
|$1 000 000
Весной календарь заметно набирает обороты. В CS проходят ESL Pro League Season 23. Он входит в число приоритетных событий, где самые лучшие тимы продолжают борьбу за рейтинговые очки и престижные титулы. В Dota сыграют на ESL One Birmingham — первом LAN-турнире ESL по дисциплине в году. Для поклонников League of Legends этот период станет временем региональных и предсезонных соревнований перед Mid-Season Invitational.
Турнир
Дисциплина
Дата
Призовой фонд
|ESL Pro League Season 23
|Counter-Strike 2
|1–15 марта 2026
|$275 000
|ESL One Birmingham 2026
|Dota 2
|22–29 марта 2026
|$1 000 000
|LEC 2026 Spring
|League of Legends
|28 марта — 7 июня 2026
|$80 000
|CBLOL 2026 Split 1
|League of Legends
|28 марта — 6 июня 2026
|$60 000
|LPL 2026 Split 2
|League of Legends
|4 апреля — 14 июня 2026
|$413 498
|LCP 2026 Split 2
|League of Legends
|4 апреля — 7 июня 2026
|$80 000
|LCS 2026 Spring
|League of Legends
|4 апреля — 14 июня 2026
|—
Mid-Season Invitational определил сильнейшего в рамках первой половины сезона в LOL, а VALORANT Masters London собрал лучших представителей всех регионов перед чемпионатом мира. Intel Extreme Masters Cologne Major стал первым мейджором года и одним из знаковых событий в КС2. В Dota начали борьбу за путёвки на The International 26, приняв участие в квалификациях.
Турнир
Дисциплина
Дата
Призовой фонд
|Intel Extreme Masters Cologne Major 2026
|Counter-Strike 2
|2–21 июня 2026
|$1 250 000
|VALORANT Masters London 2026
|VALORANT
|6–21 июня 2026
|$1 000 000
|Закрытые квалификации The International 2026
|Dota 2
|15–28 июня 2026
|Слоты на TI
|Mid-Season Invitational 2026
|League of Legends
|28 июня — 12 июля 2026
|$2 000 000
Летом проходят самые ожидаемые соревнования по киберспорту. TI определит чемпиона мира по Доте, а мультигейминговый Esports World Cup вновь объединит десятки дисциплин с одним из крупнейших призовых фондов в индустрии.
Турнир
Дисциплина
Дата
Призовой фонд
|Esports World Cup 2026
|25 дисциплин
|2 июля — 23 августа 2026
|$75 000 000
|The International 2026
|Dota 2
|13–23 августа 2026
|$1 600 000
Осенью внимание зрителей сосредоточено на мировых финалах. League of Legends World Championship традиционно станет ведущим событием в LoL, а Valorant Champions в Валоранте.
Турнир
Дисциплина
Дата
Призовой фонд
|VALORANT Champions 2026
|VALORANT
|24 сентября — 18 октября 2026
|$2 250 000
|World Championship 2026
|League of Legends
|15 октября — 14 ноября 2026
|TBD
Заключительные месяцы года подводят итоги. BLAST Rivals Fall станет последним крупным ивентом по КС перед PGL Major Singapore. BLAST Slam 9 завершит сезон по Dota перед началом нового соревновательного года, а Overwatch Champions Series World Finals определит чемпиона по Overwatch. Кроме того, в ноябре дебютирует Esports Nations Cup для национальных сборных, который пройдет по 16 игровым дисциплинам.
Турнир
Дисциплина
Дата
Призовой фонд
|BLAST Rivals Fall 2026
|Counter-Strike 2
|11–15 ноября 2026
|$350 000
|BLAST Slam IX
|Dota 2
|17–29 ноября 2026
|$750 000
|Esports Nations Cup 2026
|16 дисциплин
|2–29 ноября 2026
|$17 500 000
|PGL Major Singapore 2026
|Counter-Strike 2
|25 ноября — 13 декабря 2026
|$1 250 000
|Overwatch Champions Series 2026 World Finals
|Overwatch 2
|2–6 декабря 2026
|TBD
В 2026 году календарь киберспорта включает десятки крупных международных соревнований, однако каждая дисциплина имеет собственную систему чемпионатов и квалификаций. Ниже собраны ключевые события по самым популярным играм. Тем, кто следит за матчами не только как зритель, пригодится отдельный материал о том, как сделать ставку на киберспорт, с чего начать и на что обратить внимание при выборе пари.
Центральными событиями по Контер-Страйк 2 в 2026 году остаются два мейджора. Именно здесь выступают лучшие коллективы, занимающие лидирующие позиции в рейтинге Valve Regional Standings, среди которых Team Falcons, Team Spirit, Team Vitality и другие. Помимо мейджоров, существуют серии Intel Extreme Masters, BLAST Rivals, ESL Pro League и другие серии, с крупными призовыми и очками VRS.
Турнир
Дата
Призовой фонд
Победитель
|Intel Extreme Masters Kraków 2026
|28 января — 8 февраля 2026
|$1 000 000
|Team Vitality
|ESL Pro League Season 23
|13–15 марта 2026
|$275 000
|Natus Vincere
|BLAST Open Spring 2026
|18–29 марта 2026
|$400 000
|Team Vitality
|Intel Extreme Masters Rio 2026
|13–19 апреля 2026
|$300 000
|Team Vitality
|BLAST Rivals Spring 2026
|29 апреля — 3 мая 2026
|$350 000
|Team Vitality
|Intel Extreme Masters Atlanta 2026
|11–17 мая 2026
|$300 000
|Natus Vincere
|Intel Extreme Masters Cologne Major 2026
|2–21 июня 2026
|$1 250 000
|Team Falcons
|BLAST Open Fall 2026
|26 августа — 6 сентября 2026
|$400 000
|TBD
|ESL Pro League Season 24
|3–11 октября 2026
|$300 000
|TBD
|Intel Extreme Masters Beijing 2026
|2–8 ноября 2026
|$300 000
|TBD
|BLAST Rivals Fall 2026
|11–15 ноября 2026
|$350 000
|TBD
|PGL Major Singapore 2026
|25 ноября — 13 декабря 2026
|$1 250 000
|TBD
Ключевым событием остается The International. Вторым по значимости считается Esports World Cup. BLAST Slam, DreamLeague, PGL Wallachia и ESL One поддерживают высокий уровень конкуренции и позволяют подтвердить статус фаворитов The International, среди которых Team Yandex, PARIVISION и BetBoom Team.
Турнир
Дата
Призовой фонд
Победитель
|BLAST Slam VI
|3–15 февраля 2026
|$1 000 000
|Team Liquid
|DreamLeague Season 28
|16 февраля — 1 марта 2026
|$1 000 000
|Tundra Esports
|PGL Wallachia Season 7
|7–15 марта 2026
|$1 000 000
|Team Yandex
|ESL One Birmingham 2026
|22–29 марта 2026
|$1 000 000
|Tundra Esports
|PGL Wallachia Season 8
|18–26 апреля 2026
|$1 000 000
|BetBoom Team
|DreamLeague Season 29
|13–24 мая 2026
|$1 000 000
|PARIVISION
|BLAST Slam VII
|26 мая — 7 июня 2026
|$1 000 000
|Team Yandex
|Esports World Cup 2026
|7–19 июля 2026
|$2 000 000
|TBD
|The International 2026
|13–23 августа 2026
|$1 600 000
|TBD
|PGL Wallachia Season 9
|17–27 сентября 2026
|$1 000 000
|TBD
|BLAST Slam VIII
|29 сентября — 11 октября 2026
|$750 000
|TBD
|BLAST Slam IX
|17–29 ноября 2026
|$750 000
|TBD
Главными международными явлениями по ЛоЛ являются Mid-Season Invitational и World Championship (Worlds). В течение года также выступают в лигах LEC, LCK, LPL, LTA и LCP, где определяются участники наиболее престижных международных чемпионатов. Претендентами на победу традиционно считаются сильнейшие коллективы мира, среди которых T1, Gen.G, Bilibili Gaming, G2 Esports и другие.
Турнир
Дата
Призовой фонд
Победитель
|Mid-Season Invitational 2026
|28 июня — 12 июля 2026
|$2 000 000
|TBD
|World Championship 2026
|15 октября — 14 ноября 2026
|TBD
|TBD
VALORANT построен вокруг системы VCT, которая включает лиги и Masters. Ростеры зарабатывают очки за успешные выступления в лигах и на международных чемпионатах. Набранные очки позволяют напрямую квалифицироваться на VALORANT Champions. После побед на VALORANT Masters Santiago и VALORANT Masters London кандидатами на титул чемпиона мира считаются Nongshim RedForce и Leviatán, которые подходят к VALORANT Champions в статусе сильнейших.
Турнир
Дата
Призовой фонд
Победитель
|VALORANT Masters Santiago 2026
|28 февраля — 15 марта 2026
|$1 000 000
|Nongshim RedForce
|VALORANT Masters London 2026
|6–21 июня 2026
|$1 000 000
|Leviatán
|VALORANT Champions 2026
|24 сентября — 18 октября 2026
|$2 250 000
|TBD
В Overwatch соревнованием года выступает Overwatch Champions Series Midseason Championship в рамках EWC, а также Overwatch Champions Series World Finals, завершающий ивент международной лиги.
Турнир
Дата
Призовой фонд
Победитель
|Overwatch Champions Series 2026 Midseason Championship
|29 июля — 2 августа 2026
|$1 000 000
|TBD
|Esports World Cup 2026
|4–15 августа 2026
|$1 000 000
|TBD
|Overwatch Champions Series 2026 World Finals
|2–6 декабря 2026
|TBD
|TBD
Для поклонников Rainbow Six Siege вершиной соревнований остается Six Invitational. В течение года составы выступают в региональных лигах и на международных BLAST R6 Major, зарабатывая SI Points, которые формируют мировой рейтинг и определяют участников чемпионата.
Турнир
Дата
Призовой фонд
Победитель
|Six Invitational 2026
|2–15 февраля 2026
|$3 000 000
|FaZe Clan
|BLAST R6 Major Salt Lake City 2026
|8–17 мая 2026
|$600 000
|DarkZero
|Esports World Cup 2026
|4–15 августа 2026
|$1 000 000
|TBD
|BLAST R6 Major Osaka 2026
|6–15 ноября 2026
|$600 000
|TBD
Современный киберспорт стал максимально доступным для зрителей: большинство крупных соревнований можно смотреть бесплатно в прямом эфире практически из любой точки мира. Ниже рассказываем, где проходят официальные трансляции, на каких платформах удобнее следить за матчами и как не пропустить самые важные события сезона.
Большинство трансляций проходят на Twitch или YouTube, где организаторы ведут официальные эфиры сразу на нескольких языках. Для отдельных дисциплин доступны трансляции внутри игровых клиентов и на официальных сайтах. Все чаще к показу подключаются и другие платформы. Например, онлайн-кинотеатр Okko получил права на трансляцию серии PGL по Counter-Strike 2 и Dota 2, расширяя возможности просмотра для зрителей.
Следить за расписанием удобнее всего через Liquipedia, GosuGamers и официальные сайты организаторов, где публикуются актуальные даты матчей, результаты и турнирные сетки. Многие сервисы позволяют добавить встречи в Google Calendar или подписаться на уведомления, а Telegram-каналы и мобильные приложения помогают получать напоминания о начале матчей и изменениях в расписании.
Финансовая составляющая остается одной из главных движущих сил современного киберспорта. Размеры призовых продолжают расти, а доходы ведущих игроков уже давно складываются не только из турнирных выплат, но и из зарплат, рекламных контрактов, стриминга и других источников. Ниже рассмотрим, какие соревнования разыгрывают самые крупные суммы и сколько сегодня могут зарабатывать профессиональные киберспортсмены.
В 2026 году вновь разыгрывают многомиллионные призовые фонды, однако распределение денег между дисциплинами стало более равномерным. Самым дорогим туриком года остается Six Invitational по Rainbow Six Siege с призовым фондом $3 млн. Следом идут VALORANT Champions ($2,25 млн), а также Esports World Cup по отдельным дисциплинам, Mid-Season Invitational по Лиг оф Леджендс и Инт по Доте.
Место
Турнир
Дисциплина
Призовой фонд
|1
|Six Invitational 2026
|Rainbow Six Siege
|$3 000 000
|2
|VALORANT Champions 2026
|VALORANT
|$2 250 000
|3
|Mid-Season Invitational 2026
|League of Legends
|$2 000 000
|4
|Esports World Cup 2026
|Dota 2
|$2 000 000
|5
|Esports World Cup 2026
|Counter-Strike 2
|$2 000 000
|6
|Esports World Cup 2026
|Rainbow Six Siege
|$2 000 000
|7
|The International 2026
|Dota 2
|$1 600 000
|8
|Esports Nations Cup 2026 (Dota 2)
|Dota 2
|$1 500 000
|9
|PGL Major Singapore 2026
|Counter-Strike 2
|$1 250 000
|10
|Intel Extreme Masters Cologne Major 2026
|Counter-Strike 2
|$1 250 000
По сравнению с 2025 годом общая картина киберспортивной сцены изменилась незначительно: в большинстве своем сохранились статусы главных событий, однако в большинстве дисциплин организаторы предпочли развивать структуру соревнований, а не существенно увеличивать призовые фонды.
Место
Турнир
Дисциплина
Призовой фонд
|1
|2025 World Championship (Worlds)
|League of Legends
|$5,000,000
|2
|Six Invitational 2025
|Rainbow Six Siege
|$3,000,000
|3
|The International 2025
|Dota 2
|$2,881,791
|4
|VALORANT Champions 2025
|VALORANT
|$2,250,000
|5
|2025 Mid-Season Invitational
|League of Legends
|$2,000,000
|6
|Overwatch Champions Series 2025 Midseason Championship
|Overwatch 2
|$1,060,000
|7
|DreamLeague Season 27
|Dota 2
|$1,000,000
|8
|BLAST Slam V
|Dota 2
|$1,000,000
|9
|PGL Wallachia Season 6
|Dota 2
|$1,000,000
|10
|Intel Extreme Masters Chengdu 2025
|CS2
|$1,000,000
League of Legends также сохранила привычную структуру сезона с Worlds и Mid-Season Invitational, однако Riot продолжает делать ставку на развитие экосистемы и региональных лиг, а не на увеличение призовых фондов.. В целом главным трендом 2026 года стало не увеличение выплат победителям, а расширение количества крупных международных турниров и укрепление сезонных экосистем, благодаря чему команды получают больше возможностей зарабатывать призовые и рейтинговые очки на протяжении всего года, а не только на одном главном чемпионате.
Доход профессиональных киберспортсменов давно не ограничивается призовыми. Основную часть заработка игроков топ-уровня составляют ежемесячная зарплата, бонусы за результаты, доля от выигрышей, рекламные контракты, стриминг и участие в медийных проектах. Одной из самых обсуждаемых тем года стали зарплаты в Dota. Основатель Tundra Esports Максим Демин заявил, что рынок перегрет. По его словам, клубам становится все сложнее содержать составы топ-уровня, а игроки нередко получают большую часть заработка.
На мой взгляд, зарплаты игроков и правда стали одной из главных проблем экосистемы Dota 2. За эти годы в индустрию пришло заметно больше денег — за счет спонсоров, роста аудитории и появления хорошо профинансированных организаций, особенно тех, за которыми стоят беттинг-компании. Это закономерно увеличило и зарплаты, и суммы выкупа.
В Tundra Esports мы всегда старались платить конкурентно, но в разумных пределах. Мы хотели привлекать игроков топ-уровня и платить по рынку, при этом сохраняя устойчивый бизнес. Именно благодаря нашему титульному партнеру мы могли бороться за лучших игроков наравне с топ-клубами. При этом я считаю, что сегодня рынок изрядно перегрет. Организациям без сильной коммерческой поддержки конкурировать по деньгам становится всё труднее. – Максим Демин
В Counter-Stirke зарплаты традиционно считаются одними из самых высоких в киберспорте. Например, Александр s1mple Костылев публично опроверг слухи о зарплате в $120 000. в месяц, заявив, что получает меньше половины этой суммы.
Не может быть, чтобы эти дурачки верили, будто я зарабатываю $120 тысяч в месяц. Это даже не половина от этой суммы – Александр "s1mple" Костылев
В VALORANT финансовая ситуация заметно отличается. Бывший профессиональный игрок TenZ отмечал, что зарплаты в дисциплине существенно уступают уровню КС, несмотря на высокий интерес к игре и развитую экосистему VCT.
Я скажу, что, конечно же, в CS. Зарплаты игроков в Valorant очень далеки от зарплат в CS. – Тайсон TenZ Нго
Высокими остаются зарплаты в LoL, особенно в крупнейших региональных лигах. По данным Sheep Esports, средняя зарплата игрока LEC составляет около €240 тыс. в год, а самые высокооплачиваемые звезды могут получать до €400 тыс. в год.
2026 год в очередной раз подтвердил, что киберспорт уже давно не ограничивается несколькими популярными ПК-дисциплинами. Одним из трендов стало стремительное развитие MLBB и Honor of Kings. Если раньше мобильные дисциплины воспринимались как региональное явление, то сегодня призовые по ним составляют более $3 млн.
Турнир
Дисциплина
Дата
Призовой фонд
|MLBB Mid Season Cup 2026
|Mobile Legends: Bang Bang
|1 июля — 1 августа 2026
|$3 025 000
|Honor of Kings World Cup 2026
|Honor of Kings
|30 июля — 8 августа 2026
|$3 025 000
|M7 World Championship
|Mobile Legends: Bang Bang
|3–25 января 2026
|$1 000 000
|Games of the Future 2026 (MLBB)
|Mobile Legends: Bang Bang
|4–9 августа 2026
|$900 000
|MLBB Women's Invitational 2026
|Mobile Legends: Bang Bang
|14–18 июля 2026
|$525 000
Не менее заметной тенденцией стало усиление роли Китая в мировой киберспортивной индустрии. В 2026 году именно здесь пройдут The International по Dota, VALORANT Champions, World Championship по ЛоЛ, а также множество крупнейших событий по CS2 и HoK.
Турнир
Дисциплина
Призовой фонд
|The International 2026
|Dota 2
|$1,600,000
|World Championship 2026
|League of Legends
|Не объявлен
|VALORANT Champions 2026
|VALORANT
|$2,250,000
|Six Invitational 2026
|Rainbow Six Siege
|$3,000,000
|PGL Major Singapore 2026
|Counter-Strike 2
|$1,250,000
|Intel Extreme Masters Cologne Major 2026
|Counter-Strike 2
|$1,250,000
|Mid-Season Invitational 2026
|League of Legends
|$2,000,000
|MLBB Mid Season Cup 2026
|Mobile Legends: Bang Bang
|$3,025,000
|Honor of Kings World Cup 2026
|Honor of Kings
|$3,025,000
К главным событиям года относятся The International 2026 по Dota 2, World Championship 2026 по League of Legends, два мейджора по CS2, VALORANT Champions 2026 и Six Invitational 2026. Отдельное место занимает мультидисциплинарный Esports World Cup, объединяющий соревнования по десяткам игр.
Актуальное расписание публикуют Liquipedia, GosuGamers, календарь Esports.ru, а также сайты организаторов ESL, BLAST, PGL, Riot Games и других компаний. На этих площадках можно найти даты матчей, состав участников, результаты и турнирные сетки.
На момент подготовки материала призовой фонд The International 2026 указан в размере $1,6 млн. Вероятно, как и в предыдущие годы, итоговый призовой фонд увеличится за счёт продаж внутриигровых пропусков и других тематических предметов.
Для посещения LAN необходимо приобрести билет на официальном сайте организатора или у его билетного партнера. Перед поездкой стоит проверить возрастные ограничения, правила прохода на арену, расписание игровых дней и возможность повторного входа по билету.
Одним из крупнейших событий региона в 2026 году стал PGL Astana 2026 по CS2, прошедший в Казахстане с участием международных команд. Крупные LAN по Dota 2 и League of Legends в России и СНГ пока встречаются реже, однако в регионе регулярно проводятся локальные, студенческие и любительские соревнования.
Да, бесплатный вход часто предлагают локальные чемпионаты, любительские лиги, фестивали и открытые квалификации. Для посещения крупных международных LAN на аренах обычно требуется билет, хотя организаторы иногда открывают отдельные зоны или игровые дни для свободного посещения.
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