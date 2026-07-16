Рейтинг киберспортивных российских команд и игроков

PARIVISION сумела не просто закрепиться на сцене, а буквально ворваться на сцену тир-1, став одним из самых обсуждаемых коллективов Восточной Европы. Молодая киберспортивная организация с первых шагов сделала ставку на амбиции, дисциплину и яркий стиль игры, и этот подход превратил ее в достойного конкурента.

Собранный состав объединил в себе всё, за что зрители любят современную «Доту»: бесстрашную агрессию на всех стадиях, неочевидные драфты и способность выходить победителем из самых запутанных макро-ситуаций. Связка титулованного мидера No[o]ne, чей опыт и хладнокровие стали фундаментом команды, и молодого Satanic позволяет PARIVISION диктовать темп с первых минут. И это не говоря о дуэте саппортов 9Class с Dukalis, а также Puppey на позиции тренера!

Также киберспорт сегодня в России развивается благодаря составу PARIVISION по Counter-Strike, который на данный момент, если опираться на рейтинг HLTV, занимает 18-е место в топе.