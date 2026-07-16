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Рейтинг киберспортивных российских команд и игроков

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Киберспорт в России переживает небывалый подъем. Российские команды штурмуют вершины мировых рейтингов, а профессиональные игроки становятся главными звездами мейджоров и чемпионатов мира. Отечественные коллективы уверенно чувствуют себя в Counter-Strike 2, Dota 2 и VALORANT, регулярно пополняя копилку трофеев и призовых. В этом материале мы разберем лучшие киберспортивные команды России, выделим сильнейших игроков по ключевым дисциплинам, оценим их заработки и вспомним самые яркие международные победы!
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Рейтинг российских киберспортивных команд 2026 года

Прямо сейчас они составляют серьезную конкуренцию признанным ведущим коллективам из Европы, Китая и других регионов. Рейтинг, представленный ниже, опирается на результаты выступлений в 2025–2026 годах, сумму призовых и позиции в международных турнирных таблицах. Все эти киберспортивные организации России доказали свою силу на крупнейших чемпионатах, включая The International и мейджоры по Counter-Strike 2, и в том числе такие заслуги достигаются за счет сильных команд. Для тех, кто хочет больше узнать о киберспортивных ростерах советуем посетить раздел о них на esports.ru.

Team Spirit — легенды CS2 и Dota 2

Team Spirit давно стала символом среди российских кибер команд. Многократные победители крупных чемпионатов (PGL Copenhagen 2024, Esports World Cup 2025, The International 2021 и 2023) продолжают удерживать позиции среди тир-1 организаций. Действующий ростер с donk и sh1ro по CS2 показывают феноменальные результаты, а капитанский штаб грамотно выстраивает тактику на каждом соревновании независимо от дисциплины

В Dota 2 Spirit также остаётся грозной силой: команда дважды побеждала на TI и регулярно попадает в топ-4 престижных турниров. Призовые клуба за отчетный период превысили 6 миллионов долларов. Важной частью экосистемы Spirit является молодёжная академия, которая ежегодно поставляет свежие таланты для основной команды и других российских киберспортивных клубов.

Virtus.pro — ветераны с историей

Один из старейших и самых узнаваемых брендов среди российских киберспортивных команд — Virtus.pro, основанный ещё в 2003 году. VP сохраняет железную хватку и в 2026-м. Актуальные составы по CS2, Dota 2 и VALORANT не всегда берут титулы, но показывают вполне достойные результаты. За плечами «Медведей» многомиллионные призовые (свыше 4 миллионов долларов за год) и колоссальный опыт международных выступлений. Спонсорские контракты с ведущими брендами и широкое присутствие в медиа позволяют VP оставаться актуальным и одним из главных киберспортивных клубов России.

PARIVISION — восходящая звезда Dota 2

PARIVISION сумела не просто закрепиться на сцене, а буквально ворваться на сцену тир-1, став одним из самых обсуждаемых коллективов Восточной Европы. Молодая киберспортивная организация с первых шагов сделала ставку на амбиции, дисциплину и яркий стиль игры, и этот подход превратил ее в достойного конкурента.

Собранный состав объединил в себе всё, за что зрители любят современную «Доту»: бесстрашную агрессию на всех стадиях, неочевидные драфты и способность выходить победителем из самых запутанных макро-ситуаций. Связка титулованного мидера No[o]ne, чей опыт и хладнокровие стали фундаментом команды, и молодого Satanic позволяет PARIVISION диктовать темп с первых минут. И это не говоря о дуэте саппортов 9Class с Dukalis, а также Puppey на позиции тренера!

Также киберспорт сегодня в России развивается благодаря составу PARIVISION по Counter-Strike, который на данный момент, если опираться на рейтинг HLTV, занимает 18-е место в топе.

BetBoom Team — мультигейминговая организация

BetBoom Team развивает сразу несколько направлений: Dota 2, CS2, Mobile Legends, Brawl Stars. Такой подход позволяет организации оставаться в топе российских киберспортивных клубов. Суммарный заработок за сезон превысил 2 миллиона долларов. Собственные ивенты BetBoom вносят огромный вклад в популяризацию российских киберспортивных команд и привлекают многотысячную аудиторию болельщиков.

Team Yandex — новый игрок с большими амбициями

Запущенная корпорацией Яндекс в 2025 году, эта организация прочно укрепила в стране два слова — Россия и киберспорт. Упор на технологическую инфраструктуру, серьезные инвестиции и мощную структуру организации позволили Team Yandex за короткий срок выйти в топ-5 СНГ по Dota 2. Призовые за год — более 1,5 миллиона долларов. Эксперты пророчат организации большое будущее и видят в ней будущего флагмана российского киберспорта.

1win, Magic, CYBERSHOKE, JUMBO Team

Замыкают десятку лучших киберспортивных команд России — это стабильные и амбициозные клубы. 1win в прошлом году завоевала несколько титулов по CS2 и Dota 2, а недавно приобрела ростер Tundra Esports. Magic — молодой российский коллектив, подающая большие надежды и уже успевшая «пошуметь» на региональных отборах. CYBERSHOKE — признанный середняк, который регулярно отбирает очки у грандов и воспитывает будущих звезд. JUMBO Team — новичок рейтинга, сенсационно прошедший квалификации на крупные турниры и доказавший, что даже молодые команды киберспорта в России способны удивлять.

Лучшие российские киберспортсмены по дисциплинам

Киберспортсмены России — это то, что делает любой клуб более значимым, прибыльным и популярным. Конечно, можно провести сравнение турниров КС2 и Дота 2, но в любом случае всё зависит от профессиональных игроков. Именно они чаще всего создают историю на турнирах. Ниже мы собрали топ игроков по ведущим дисциплинам, опираясь на индивидуальные рейтинги, статистику и вклад в победы.

Топ киберспортсменов России в CS2

  • Donk (Team Spirit) — главная суперзвезда CS2. Данил Крышковец ворвался на про-сцену, мгновенно став MVP мейджоров и закрепившись в топ-3 рейтинга HLTV с феноменальным показателем 1.30+. Его агрессивный стиль и невероятная реакция принесла Spirit несколько титулов.
  • sh1ro (Team Spirit) — Дмитрий Соколов, признанный лучшим снайпером мира 2024–2025 годов. Чемпион мейджоров и обладатель высочайшего винрейта в клатчах. Уверенно держит позицию одного из сильнейших российских киберспортсменов прямо сейчас.
  • Ax1Le (Cloud9/NAVI) — Сергей Рыхторов стабильно попадает в список лучших по версии HLTV. Огромный опыт международных побед, универсализм и умение выигрывать решающие раунды делают его незаменимым игроком.
  • Nafany (Cloud9) — Владислав Горшков, капитан с богатой историей в Gambit  Esports и автор многих тактических идей. Под его руководством российские ростеры не раз становились лучшими.
  • Hobbit (BetBoom Team) — Абай Хасенов, ветеран с несколькими титулами, сохраняющий стабильный рейтинг и передающий опыт молодым игрокам.

Топ киберспортсменов России в Dota 2

  • RAMZES666 (завершил карьеру) — Роман Кушнарёв, победитель нескольких крупных турниров, универсальный игрок, способный закрыть несколько ролей. Икона российского киберспорта, чей ранг редко опускался ниже 500-го.
  • Malr1ne (Team Falcons) — Станислав Поторак, лучший мидер мира 2024–2026 годов, неоднократный MVP и победитель турниров;
  • Dyrachyo (завершил карьеру) — Антон Шкредов, керри с максимально агрессивной манерой игры. Входит в топ-3 мира по GPM и на протяжении всей карьеры выделялся тем, что играл неоднократно темпово, и это было крайне нетипично для керри;
  • Gpk- (BetBoom Team) — Данил Скутин, восходящая звезда и один из пяти сильнейших мидеров планеты. Его техничный микро-скилл и глубокий пул героев уже принесли клубу громкие победы, а среди остальных участников состава отличается невероятной стабильностью.

Популярные киберспортсмены России в других дисциплинах

Помимо главных игр, известные русские киберспортсмены громко заявляют о себе в Rainbow Six Siege, Overwatch 2, FIFA и мобильных дисциплинах. Например, в Brawl Stars российские ростры постоянно финишируют в топ-8 мировых финалов, а в Mobile Legends наши команды успешно конкурируют с азиатскими мастодонтами.

История развития киберспорта в России

Путь, который прошёл российский киберспорт, — это череда ярких побед и сложных испытаний. Изначально индустрия считалась нишевой, отсутствовали спонсоры и крупные организации, но со временем многие дисциплины стали крайне популярными. И во многом это произошло благодаря значимым победам, увеличенному количеству турниров и лиг, а также командам и игрокам. В целом история за несколько десятилетий образовалось большая, но мы постарались пересказать ее вкратце.

Зарождение киберспорта в России: 2000–2010 годы

Первые шаги российские киберспортивные организации делали на полуподпольных LAN-турнирах. В 2003 году появилась Virtus.pro, ставшая первопроходцем профессиональной сцены. Тогда же зародилась лига StarLadder, а легендарные игроки вроде Zeus, Dosia и другие начали коллекционировать медали на турнирах по Counter-Strike 1.6, формируя основу для будущего развития профессиональной сцены в самых разных дисциплинах.

Золотая эра: 2010–2020 годы

Настоящий прорыв произошел в 2011-м году. Natus Vincere завоевала первый миллион долларов для СНГ-сцены на The International 2011 по Dota 2. Более того, всё те же NAVI доминировали в Counter-Strike 2. В это десятилетие, появились Gambit, Winstrike, HellRaisers. Российские киберспортсмены массово стали попадать в зарубежные ростры, подтверждая высокий уровень игры и понимания тех дисциплин, в которых находились.

Современный этап: 2020–2026 годы

Современный российский киберспорт — это эпоха триумфов Team Spirit: победа на The International 2021 с рекордными призовыми в 18 миллионов долларов, затем ещё один трофей TI в 2023-м. К этому добавились мейджоры CS2, а в 2025–2026 годах появилась масса других русских организаций. Взрывной рост инвестиций, приход Team Yandex и развитие академий сделали киберспорт в России индустрией мирового уровня.

Достижения российских команд на международных турнирах

Коллекция трофеев российских команд по киберспорту впечатляет даже бывалых аналитиков. Изначально может показаться, что количество побед у них маленькое, но это ровно до того момента, пока не начинаешь глубже изучать ту или иную дисциплину. И именно из-за их количества мы предлагаем кратко пройтись по ключевым событиям в киберспорте.

Победы на The International по Dota 2

Главный турнир года покорялся российскими командами трижды. Сначала это были Natus Vincere, а намного позже это два раза сделали Team Spirit. В финалах и полуфиналах также отметились Virtus.pro, PARIVISION и BetBoom Team. Суммарно профессиональные игроки из этих коллективов заработали на TI свыше 35 миллионов долларов.

Титулы на мейджорах CS2

В дисциплине CS2 тон задают Team Spirit: Intel Extreme Masters Katowice 2024, Perfect World Shanghai Major 2024 и PGL Astana 2026. Стоит вспомнить и NAVI с российским костяком в прошлом (мейджоры 2011, 2021), а также Gambit Esports (PGL Major Kraków 2017). Эти победы закрепили статус российских киберспортивных команд как грозных соперников на любых турнирах.

Успехи в Valorant, Rainbow Six Siege и других дисциплинах

Достижения российских киберспортивных клубов не ограничиваются Dota и CS. В VALORANT коллективы добирались до плей-офф VCT EMEA, в Rainbow Six Siege стабильно выступают на Six Invitational, а в FIFA и Mobile Legends наши игроки регулярно попадают в топ-8 мировых соревнований.

Сколько зарабатывают российские киберспортсмены

Финансовая сторона российских команд по киберспорту становится всё прозрачнее. Доходы топов складываются из призовых, зарплат и спонсорских отчислений.

Топ-10 российских киберспортсменов по призовым

В этот список по версии Forbes за 2026 год входят: Malr1ne, Collapse, Rue, Pure, Larl и DM. Все они заработали от $400 000 за неполный сезон. Хотя на практике этот список намного больше.

Зарплаты и спонсорские контракты

Средняя зарплата игрока топ-5 российских киберспортивных организаций составляет 5–15 тысяч долларов в месяц, если брать уровень тир-1. Крупные бренды, такие как Red Bull, Logitech и Яндекс, заключают со звёздами индивидуальные контракты, увеличивая доходы. Дополнительным источником становятся стриминговые платформы, где известные киберспортсмены России собирают тысячи зрителей.

Итоги: состояние российского киберспорта в 2026 году

Русские киберспортивные команды находятся на историческом пике. Страна прочно входит в тройку лидеров по заработанным призовым и количеству титулов. Главные организации, упомянутые ранее, задают тренды, а звёзды уровня donk, RAMZES666 и m0nesy — вдохновляют миллионы. Основные векторы развития: масштабирование молодёжных академий, рост инвестиций и экспансия мобильных дисциплин. С такими темпами уже в 2027 году клубы наверняка возьмут новые вершины на TI и мейджорах CS2. 

Вопросы и ответы

Какая российская киберспортивная команда самая сильная в 2026 году?

После последних изменений таковой можно считать 1win Team, которая недавно выкупила весь состав Tundra Esports.

Сколько призовых заработали российские команды на The International?

Суммарно российские киберспортсмены заработали на всех The International более 35 миллионов долларов, из которых 18 млн пришлось на победу Spirit в 2021 году.

Есть ли российские команды в Valorant и Rainbow Six Siege?

Да, такие есть в Valorant, а также в R6 наши коллективы стабильно играют на Six Invitational, представляя киберспорт России на высшем уровне.

Где играют лучшие русские киберспортсмены — в российских или зарубежных клубах?

Это зависит в первую очередь от дисциплины. Например, в Dota 2 на данный момент доминируют российские команды, в то время как соревновательная сцена Counter-Strike 2 более сложная и неоднозначная.

Как попасть в российскую киберспортивную организацию?

Начните с высокого MMR/рейтинга, участвуйте в открытых отборах, проявите себя в командах тир-2 и тир-3. Некоторые клубы имеют академии, в которые попасть намного проще.

Ранее по теме:Киберспорт: дисциплины, турниры и ставки — полный гид для новичков и фанатов

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