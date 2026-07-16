Как устроены матчи и турниры в КС 2 и Дота 2

The International (TI)— ежегодный чемпионат мира по Dota 2 от Valve, главное событие сезона. Для всей профессиональной сцены весь год сводится к одной цели — попасть на TI и как можно дальше продвинуться по турнирной таблице. Его ключевая особенность заключалась в том, что многие годы он был турниром с крупнейшим призовым фондом в киберспорте. На The International 2021 общая сумма выигрыша составляла более 40 миллионов долларов. Такие цифры стали возможными благодаря краудфандинговой системе через Battle Pass внутри игры. Игроки покупали уровни БП, получая скины и различные награды, а часть средств перечислялась в общий призовой фонд чемпионата. В последние три года Valve поменяли подход к этой системе и Prize Pool устаканился в районе 3 миллионов долларов.

Ранее формат TI традиционно включал групповую стадию с round-robin, но в 2025-м Valve пришли к более устоявшейся швейцарской системе. Сетка плей-офф остается без изменений: double elimination, где все матчи bo3, кроме гранд-финала — best-of-5. TI 2025 прошел в Гамбурге, а победителем стала Team Falcons, обыгравшая Xtreme Gaming в финале со счетом 3:2. TI 2026 пройдет в Шанхае — возвращение в город, где TI не проводился с 2019 года.

На TI попадают по двум принципам: прямые инвайты от Valve командам с лучшими результатами по ходу сезона, а также через открытые и закрытые региональные квалификации, которые дают шанс командам без прямого приглашения.