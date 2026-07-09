Букмекеры назвали главных фаворитов ЧМ-2026 перед 1/4 финала

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В преддверии четвертьфиналов ЧМ-2026 лучшие БК России обновили котировки на итоги турнира.
По оценкам аналитиков PARI, главный претендент на победу в чемпионате мира — сборная Франции. Сделать ставку на итоговый успех «трехцветных» можно по коэффициенту 2.95. Вторым по силе фаворитом ЧМ-2026 букмекеры называют команду Аргентины. Поставить на ее успех можно за 4.60. Замыкает топ-3 сборная Испании с коэффициентом 4.70.
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