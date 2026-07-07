«Краснодар», «Спартак» и другие клубы получили награды в маркетинговых номинациях премии «WINLINE Герои РПЛ»

В WINBOX – многофункциональном пространстве в центре Москвы – состоялась церемония вручения наград премии «WINLINE Герои РПЛ» в маркетинговых и специальных номинациях.

Победителем в номинации «Журналист или блогер сезона» стал Константин Генич, а в категории «Видеоконтент сезона» – фильм «Краснодар: путь к чемпионству».

«Спартак» организовал матч славы Никиты Симоняна и удостоился награды за «Match Day сезона», а также приз за «Промо сезона» с роликом «Шоу Трумана. Ремейк». Первое место в номинации «Мерч сезона» занял «Локомотив». В категории «Социальный проект сезона» победила инициатива махачкалинского «Динамо» «Поможем Дагестану вместе». В номинации «Лучшая программа о РПЛ» победил проект «Итоги канала «Это футбол, брат!».

В этом году впервые вручили приз в категории «Лучший локальный журналист или блогер». Награду получили авторы 16 Telegram-каналов и представители СМИ, которые рассказывают о клубах и лиге, а также о футболе в регионах. Они посещают тренировки, микст-зоны, трибуны и превращают локальные сюжеты в большие истории для миллионной футбольной аудитории по всей стране.

В WINLINE подчеркнули, что развитие футбола за пределами самой игры – важная часть стратегии по привлечению внимания к сезону Российской премьер-лиги.

«Маркетинговые и специальные номинации премии «WINLINE Герои РПЛ» отмечают тех, кто не выходит на поле. Их работа и любовь к футболу делает каждый матч настоящим праздником, за которым хочется следить с первой до последней минуты, а сезон – запоминающейся историей. WINLINE особенно поддерживает всех, кто делает разницу в медиапространстве, работе с болельщиками и реализует проекты, которые объединяют еще больше людей вокруг игры», – заявили в букмекерской компании.

Церемония вручения спортивных наград премии состоится 9 июля в Центре кино «Мосфильм».