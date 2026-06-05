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ГлавнаяНовостиКомпания Winline запустила ИИ-аналитика, который измеряет зрелищность матчей Медиалиги

Компания Winline запустила ИИ-аналитика, который измеряет зрелищность матчей Медиалиги

Обновлено:
Первый в мировом футболе live-индекс
Руслан Ипполитов

БК Winline представилa GAMECHANGER INDEX (GCI) — уникальный live-индекс зрелищности игры. Уже со 2 июня технология эксклюзивно работает на матчах Медиалиги. ИИ-аналитик, обученный на тысячах часов футбольных трансляций, в реальном времени оценивает, насколько текущий матч Winline Медиалиги выглядит ярким и насыщенным.

Индекс фиксирует ключевые моменты, которые меняют ход игры: опасные атаки, эффектные индивидуальные действия, эмоции у бровки, акустику трибун, реакции комментаторов, а также медийные спецсобытия лиги — красный мяч и буллитальти.

В основе проекта — технологический комплекс, разработанный с нуля силами Winline. Система использует многоэтапную обработку, объединяющую компьютерное зрение, большие языковые модели, аудиоанализ и контекстный слой. Получая непрерывный поток визуальных и звуковых данных, ИИ-оркестратор умножает их на контекст матча (минуту, счёт и градус интриги) и превращает в понятный зрителю индекс.

GCI работает в прямом эфире и постоянно обновляется, отражая пульс игры для каждого зрителя. Задержка между получением потока и передачей live-индекса в эфир составляет менее секунды.

Специальный бонус для поклонников Медиалиги: когда GCI матча достигает отметки 100, в трансляции автоматически появляется промокод с подарком от Winline. Таким образом, индекс не только делает просмотр увлекательнее, но и создаёт прямую связь между эмоциональным накалом игры и реальным вознаграждением для аудитории.

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