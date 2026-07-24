«Марафон» подвел итоги чемпионата мира по футболу

ЧМ-2026 был богат на события — удивительное выступление Кабо-Верде, сборная Франции во главе с диктатором Мбаппе, несбывшаяся мечта Роналду и многое другое.

В линии компании «Марафон» тоже кипела жизнь. Клиенты активно делали ставки на турнир, и по его итогам букмекер выделил несколько трендов:

● многие любят футбол за голы, и клиенты «Марафона» в их числе — практически всегда они выбирали рынки «Обе забьют — да» и вариации «Тотал больше»;

● больше всего денег было поставлено на классические исходы: П1, Х или П2;

● крупнейший оборот пришелся на финал состязания и схватку Испании с Францией в полуфинале;

● самой популярной командой оказалась Аргентина — клиенты на протяжении всего мундиаля верили в магию Месси, которая дала осечку только в решающем матче ЧМ;

● самым прибыльным для игроков стал поединок Аргентины с Египтом, где «альбиселесте» отыгрались с 0:2 в последние 15 минут матча.

Финальный свисток прозвучал, трибуны опустели, а Кубок мира улетел в Испанию, где пробудет следующие четыре года. Но завершение мундиаля — это не повод грустить. В «Марафоне» верят, что грядущий клубный сезон окажется не менее интересным и насыщенным. Впереди тысячи матчей национальных чемпионатов и любимых еврокубков!