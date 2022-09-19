Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

«БЕТСИТИ» предлагает клиенту одну из самых широких линий на рынке и высокую вариативность росписи. Компания принимает ставки на более чем 12000 различных турниров в год по 65 видам спорта. Относительно небольшая маржа этой БК гарантирует бетторам высокие коэффициенты. При этом букмекер регулярно устраивает для своих клиентов разнообразные акции. Призы в них не ограничиваются стандартными фрибетами или кэшбэком. Это может быть как аксессуар с автографами звезды, так и полностью оплаченная поездка на престижные соревнования. Фрибет от «БЕТСИТИ» новым игрокам достигает 100000 рублей.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

широкая линия и роспись;

большой выбор лайв-ставок;

высокие коэффициенты;

удобный сайт;

минимальная ставка – 10 рублей;

множество акций;

широкая сеть пунктов приема ставок.

Минусы:

ограниченный выбор видеотрансляций;

блокировки аккаунтов.

Характеристики букмекерской конторы от РБ

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. «Рейтинг Букмекеров» присвоил букмекерской компании «БЕТСИТИ» оценку 5. Отметим, что периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 5/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 5/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 5/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 5/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 3/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 4/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 4/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)