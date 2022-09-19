Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

Партнерский проект
«БЕТСИТИ» – один из самых популярных легальных букмекеров России. Компания пользуется высоким авторитетом не только у игроков, но и среди экспертов в области беттинга. В 2021 году БК выиграла Премию РБ сразу в трех номинациях («Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты», «Лучшее спортивное партнерство»), а в 2022-м – в двух («Лучшие коэффициенты», «Лучший приветственный бонус»). Два года подряд эта БК получала премии BR Awards в номинациях «Лучший клиентский сервис» и «Лучшая линия». В сезоне-2021/2022 компания выступала титульным спонсором второго по престижности футбольного состязания России – Кубка страны.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК "БЕТСИТИ"
Год основания – 2009
Лицензия – Федеральной налоговой службы
Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»
Адрес – Россия, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я Линия, д. 22
Мобильные приложения – Android, iOS
Бонус – до 100 000 рублей
Тотализатор – нет
Мобильная версия – есть
Видеотрансляции матчей – есть
Онлайн-чат – есть
Минимальная ставка – 10 рублей
Максимальная выплата – 595 000 рублей (разовая)
Комиссия за вывод – нет
Количество ППС – 84 (12 в Москве)
«БЕТСИТИ» предлагает клиенту одну из самых широких линий на рынке и высокую вариативность росписи. Компания принимает ставки на более чем 12000 различных турниров в год по 65 видам спорта. Относительно небольшая маржа этой БК гарантирует бетторам высокие коэффициенты. При этом букмекер регулярно устраивает для своих клиентов разнообразные акции. Призы в них не ограничиваются стандартными фрибетами или кэшбэком. Это может быть как аксессуар с автографами звезды, так и полностью оплаченная поездка на престижные соревнования. Фрибет от «БЕТСИТИ» новым игрокам достигает 100000 рублей.
Плюсы:
Минусы:
«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. «Рейтинг Букмекеров» присвоил букмекерской компании «БЕТСИТИ» оценку 5. Отметим, что периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.
Рейтинг – 5/5
(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)
Линия в прематче – 5/5
(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)
Линия в лайве – 5/5
(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)
Коэффициенты – 5/5
(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)
Бонусы и акции – 3/5
(размер и число бонусных и акционных предложений)
Служба поддержки – 4/5
(качество и удобство обратной связи)
Удобство платежей – 4/5
(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)
Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает игрокам широчайшую линейку видов спорта – до 65 дисциплин. Самые популярные из них:
В линии «БЕТСИТИ» представлены как топовые международные соревнования, так и экзотические, вроде чемпионата Уругвая по баскетболу. Наибольшей популярностью пользуются следующие турниры:
«БЕТСИТИ» позиционирует себя как компанию с низкой маржой*, и это действительно так. У этой БК она обычно составляет 3,5-6,5%, тогда как у других крупных букмекеров может достигать 8% на аналогичных рынках. В Лиге чемпионов и чемпионате России по футболу размер маржи колеблется между 2,3 и 3,5%.
Естественно, что в прематче комиссия букмекера ниже, чем в лайве. Но и здесь «БЕТСИТИ» предлагает игрокам одни из самых привлекательных условий по рынку – 5-9%.
* Маржа – это комиссия конторы, при помощи которой она зарабатывает вне зависимости от исхода события. Чем ниже ее размер, тем выше коэффициент и больше выигрыш.
Регистрация в «БЕТСИТИ» доступна как на сайте, так и в мобильных приложениях. Что нужно сделать:
Для совершения финансовых транзакций – пополнения баланса и вывода средств – игроку необходимо пройти процедуру верификации. «БЕТСИТИ» предоставляет на выбор несколько возможностей это сделать.
Удаленная верификация
«БЕТСИТИ» предлагает игрокам удобный способ идентификации без персонального присутствия в офисе. Чтобы им воспользоваться, необходимо:
Идентификация через Госуслуги
Пожалуй, самый простой вариант верификации потребует от вас только наличия подтвержденной учетной записи на Госуслугах. В этом случае порядок действий такой:
Идентификация в пункте приема ставок
Этот способ подразумевает личное присутствие в клубе букмекерской компании. Посетите ближайший ППС «БЕТСИТИ» с указанными выше документами и сообщите оператору о желании пройти верификацию.
Сделать ставку в «БЕТСИТИ» можно как онлайн, так и офлайн, в одном из наземных ППС. На официальном сайте или в мобильных версиях используйте следующий порядок действий:
Раньше для удобства пользователей была доступна также старая версия БЕТСИТИ, но теперь букмекер убрал ссылку на нее с официального сайта.
Лайв-ставки пользуются особой популярностью у бетторов. Чтобы начать их делать в «БЕТСИТИ», нужно:
Экспресс – это пари на несколько независимых исходов событий. Выигрыш здесь равен произведению суммы пари на коэффициенты всех исходов, входящих в экспресс. Проигрыш по одному из исходов означает проигрыш по всему экспрессу.
Максимальное количество событий в этом типе ставок – 20.
На интернет-ресурсах «БЕТСИТИ» удобно собрать экспресс. Делается это так:
Да, «БЕТСИТИ» предлагает пользователям букмекерские приложения как на Андроид, так и на iOS.
Скачать бесплатно БЕТСИТИ на андроид можно на официальном сайте букмекерской компании. Для корректной работы приложения требуется Андроид версии не ниже 4.0. Порядок действий:
Приложение БЕТСИТИ на iOS доступно в магазине бесплатного контента App Store. Скачать на айфон его можно также по ссылке на официальном сайте букмекера – на вкладке «Приложения БЕТСИТИ» в разделе «Информация».
Скачать приложение «БЕТСИТИ» из App Store:
Для корректной работы программы требуется iOS 11.0 или более поздняя версия. Приложение совместимо с iPhone, iPad и iPod touch.
«БЕТСИТИ» предлагает игрокам прямые видеотрансляции по всем популярным видам спорта. Следить за ними можно как на официальном сайте компании, так и в мобильных приложениях на iOS и Андроид. На наличие трансляции в десктоп-версии ресурса указывает соответствующая иконка рядом с названием события – синий экран с надписью TV. В приложении ищите специальный раздел «Видео».
Со списком доступных трансляций можно ознакомиться в разделе «Live-календарь». Но имейте в виду: у «БЕТСИТИ» они доступны только авторизованным пользователям с положительным балансом.
Внести деньги на счет в «БЕТСИТИ» можно несколькими способами:
Выплата выигрыша производится на банковскую карту, электронный кошелек или банковским переводом.
Банковская карта:
Банковский перевод:
Электронные кошельки:
«БЕТСИТИ» – легальная букмекерская компания, она действует в соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет 15000 рублей или больше, то БК выступает в роли налогового агента (п.1 ст 214.7 НК РФ), на которого возложены обязанности по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. При профите менее 15000 рублей игрок уплачивает налог самостоятельно. Размер сбора составляет 13% от суммарной прибыли беттора за год.
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Да, БК «БЕТСИТИ» работает с ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок).
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» располагает широкой сетью пунктов приема ставок – 84 точки в различных регионах страны. Больше всего ППС конторы (12) расположено в Москве.
Крупнейшие ставочные сайты России выступают независимыми посредниками в спорах «БЕТСИТИ» и игроков. В настоящее время на «Рейтинге Букмекеров» зарегистрировано около 1500 жалоб бетторов на эту БК. 60% из них специалисты РБ признали безосновательными. Чуть больше 30% жалоб пользователей были удовлетворены. Официальный представитель компании на сайте оперативно реагирует на замечания бетторов.
Для подачи жалобы на букмекера следует заполнить специальную форму на РБ (услуга доступна только зарегистрированным пользователям) и приложить к ней файлы, подтверждающие проблему.
В этом случае лучше сразу связаться с консультантом компании и изложить ему свою проблему. Телефон поддержки БЕТСИТИ: 8 (800) 100-74-75. Чтобы пообщаться со специалистом онлайн, нажмите на кнопку «Live-чат» в правой части сайта, введите свое имя и дождитесь ответа оператора.
Подготовьте скриншот, подтверждающий проблему, и обратитесь за помощью все в тот же лайв-чат. Связаться с техподдержкой можно также по телефону или электронной почте (все контакты – ниже).
|Телефон
|8 (800) 100-74-75
|support@betcity.ru
|Онлайн-чат
|https://betcity.ru/
Посетители «Рейтинга Букмекеров» оставили около 1800 отзывов о «БЕТСИТИ». Естественно, среди них встречаются как положительные, так и отрицательные. Одним из главных достоинств БК, по мнению бетторов, является широкая линия.
Контора супер. Проблем не было, и хочется чтобы не было, линия отличная . Кф хорошие! Удачи всем!
Очень удобная широкая линия, отдельный плюс балл за live. Прикольное оформление сайта и очень классное расположение на главной странице всяких полезных ссылочек. Также приложением частенько пользуюсь, когда нет доступа к компу.
Попадаются и негативные отзывы про БК «БЕТСИТИ». Претензии игроков, как это чаще всего бывает, касаются расчета выигрыша и вывода средств.
Когда-то играл по мелочи, ставил не более 1000 рублей, все было норм. Закидывал каждую неделю по 5 тысяч и проигрывал. Потом начал относиться к ставкам более серьезно. Ставил по 4-5 тысяч, вышел в небольшой плюс, сразу заблокировали счет. Вернули деньги через 2 месяца за вычетом комиссии. Теперь понимаю, что с подобными конторами никак не стоит связываться.
Партнерский проект