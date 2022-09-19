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19 сентября 15:21ГлавнаяБукмекеры

Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

БетситиБетсити
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Многократный лауреат премии «РБ»
Валентин Васильев

«БЕТСИТИ» – один из самых популярных легальных букмекеров России. Компания пользуется высоким авторитетом не только у игроков, но и среди экспертов в области беттинга. В 2021 году БК выиграла Премию РБ сразу в трех номинациях («Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты», «Лучшее спортивное партнерство»), а в 2022-м – в двух («Лучшие коэффициенты», «Лучший приветственный бонус»). Два года подряд эта БК получала премии BR Awards в номинациях «Лучший клиентский сервис» и «Лучшая линия». В сезоне-2021/2022 компания выступала титульным спонсором второго по престижности футбольного состязания России – Кубка страны.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК "БЕТСИТИ"

Основные характеристики букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

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Год основания – 2009

Лицензия – Федеральной налоговой службы

Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»

Адрес – Россия, 344037, г. Ростов-⁠на-⁠Дону, ул. 20-⁠я Линия, д. 22

Мобильные приложения – Android, iOS 

Бонус – до 100 000 рублей

Тотализатор – нет

Мобильная версия – есть 

Видеотрансляции матчей – есть

Онлайн-чат – есть 

Минимальная ставка – 10 рублей

Максимальная выплата – 595 000 рублей (разовая)

Комиссия за вывод – нет

Количество ППС – 84 (12 в Москве)

Что отличает «БЕТСИТИ» от других букмекеров?

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«БЕТСИТИ» предлагает клиенту одну из самых широких линий на рынке и высокую вариативность росписи. Компания принимает ставки на более чем 12000 различных турниров в год по 65 видам спорта. Относительно небольшая маржа этой БК гарантирует бетторам высокие коэффициенты. При этом букмекер регулярно устраивает для своих клиентов разнообразные акции. Призы в них не ограничиваются стандартными фрибетами или кэшбэком. Это может быть как аксессуар с автографами звезды, так и полностью оплаченная поездка на престижные соревнования. Фрибет от «БЕТСИТИ» новым игрокам достигает 100000 рублей.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

  • широкая линия и роспись;
  • большой выбор лайв-ставок;
  • высокие коэффициенты;
  • удобный сайт;
  • минимальная ставка – 10 рублей;
  • множество акций;
  • широкая сеть пунктов приема ставок.

Минусы:

  • ограниченный выбор видеотрансляций;
  • блокировки аккаунтов.

Характеристики букмекерской конторы от РБ 

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. «Рейтинг Букмекеров» присвоил букмекерской компании «БЕТСИТИ» оценку 5. Отметим, что периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 5/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 5/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 5/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 5/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 3/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 4/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 4/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)

На какие виды спорта можно делать ставки в «БЕТСИТИ»?

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Букмекерская контора БЕТСИТИ предлагает игрокам широчайшую линейку видов спорта – до 65 дисциплин. Самые популярные из них:

  • футбол;
  • хоккей;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гандбол;
  • регби;
  • теннис;
  • бейсбол;
  • бадминтон;
  • Формула 1;
  • бокс, единоборства;
  • киберспорт.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в букмекерской конторе?

В линии «БЕТСИТИ» представлены как топовые международные соревнования, так и экзотические, вроде чемпионата Уругвая по баскетболу. Наибольшей популярностью пользуются следующие турниры:

  • Лига чемпионов УЕФА;
  • Лига Европы УЕФА;
  • Чемпионат мира по футболу;
  • Чемпионат Европы по футболу;
  • РПЛ;
  • Кубок России;
  • АПЛ;
  • Серия А;
  • Ла Лига;
  • НХЛ;
  • КХЛ;
  • НБА;
  • Формула 1;
  • UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

«БЕТСИТИ» позиционирует себя как компанию с низкой маржой*, и это действительно так. У этой БК она обычно составляет 3,5-6,5%, тогда как у других крупных букмекеров может достигать 8% на аналогичных рынках. В Лиге чемпионов и чемпионате России по футболу размер маржи колеблется между 2,3 и 3,5%.

Естественно, что в прематче комиссия букмекера ниже, чем в лайве. Но и здесь «БЕТСИТИ» предлагает игрокам одни из самых привлекательных условий по рынку – 5-9%. 

* Маржа – это комиссия конторы, при помощи которой она зарабатывает вне зависимости от исхода события. Чем ниже ее размер, тем выше коэффициент и больше выигрыш. 

Как зарегистрироваться на официальном сайте «БЕТСИТИ»?

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Регистрация в «БЕТСИТИ» доступна как на сайте, так и в мобильных приложениях. Что нужно сделать:

  1. Открыть официальный сайт БК betcity.ru или мобильное приложение.
  2. В правом верхнем углу страницы нажать кнопку «Регистрация» (тут же находится вход в личный кабинет).
  3. От вас потребуется только ввести номер телефона и дату рождения, а также придумать надежный пароль (латинские буквы и цифры; минимум 8 символов). 
  4. При наличии ввести промокод БЕТСИТИ. (Куда вводить промокод БЕТСИТИ)
  5. Подтвердить согласие с правилами приема ставок и дать согласие на обработку персональных данных.
  6. Запросить код подтверждения на телефон.
  7. Ввести код из SMS.

Как пройти идентификацию и какие документы для этого нужны?

Для совершения финансовых транзакций – пополнения баланса и вывода средств – игроку необходимо пройти процедуру верификации. «БЕТСИТИ» предоставляет на выбор несколько возможностей это сделать. 

Удаленная верификация 

«БЕТСИТИ» предлагает игрокам удобный способ идентификации без персонального присутствия в офисе. Чтобы им воспользоваться, необходимо:

  1. Открыть счет в букмекерской конторе с помощью вкладки «Регистрация».
  2. Авторизоваться на официальном сайте Betcity.
  3. Перейти на вкладку «Идентификация» в личном кабинете и загрузить сканы документов, удостоверяющих личность: первой страницы паспорта, разворота с пропиской, ИНН и/или СНИЛС.
  4. На верхней панели сайта перейти в раздел «История счета» (вкладка «Реквизиты счета»).
  5. Нажать «Заказать звонок».
  6. Выбрать наиболее удобный способ видеосвязи (Skype, WhatsApp, Viber) и ориентировочное время звонка.
  7. В указанное время с вами свяжется оператор (обратите внимание, отменить звонок онлайн нельзя) и попросит повторно предъявить паспорт.
  8. После этого игровой профиль получит статус «Идентифицированный». 

Идентификация через Госуслуги

Пожалуй, самый простой вариант верификации потребует от вас только наличия подтвержденной учетной записи на Госуслугах. В этом случае порядок действий такой:

  1. Создать аккаунт на официальном сайте Единого ЦУПИС – 1cupis.ru (если уже создан – авторизоваться).
  2. В предложенном списке легальных букмекерских контор выбрать «БЕТСИТИ».
  3. Выбрать верификацию через Госуслуги.
  4. Авторизоваться на портале Госуслуг.
  5. После авторизации игровому профилю будет присвоен статус «Идентифицированный».

Идентификация в пункте приема ставок

Этот способ подразумевает личное присутствие в клубе букмекерской компании. Посетите ближайший ППС «БЕТСИТИ» с указанными выше документами и сообщите оператору о желании пройти верификацию. 

Как сделать ставку в «БЕТСИТИ»?

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Сделать ставку в «БЕТСИТИ» можно как онлайн, так и офлайн, в одном из наземных ППС. На официальном сайте или в мобильных версиях используйте следующий порядок действий:

  1. Войти на сайт «БЕТСИТИ» или в мобильное приложение БК под своими учетными данными.
  2. В разделе «Линия» выбрать интересующий вид спорта. 
  3. Открыть нужную встречу.
  4. Выбрать событие в матче.
  5. Ввести сумму ставки.
  6. Нажать «Подтвердить». 

Раньше для удобства пользователей была доступна также старая версия БЕТСИТИ, но теперь букмекер убрал ссылку на нее с официального сайта.

Лайв (ставка по ходу матча) – как ее оформить?

Лайв-ставки пользуются особой популярностью у бетторов. Чтобы начать их делать в «БЕТСИТИ», нужно: 

  1. Зайти на сайт или в мобильную версию БК «БЕТСИТИ».
  2. В разделе Live на верхней панели сайта перейти на вкладку «Live-пари».
  3. Выбрать вид спорта. 
  4. Открыть интересующий матч.
  5. Кликнуть на событие.
  6. Ввести сумму ставки.
  7. Нажать «Подтвердить». 

Экспресс в букмекерской конторе: как его собрать?

Экспресс – это пари на несколько независимых исходов событий. Выигрыш здесь  равен произведению суммы пари на коэффициенты всех исходов, входящих в экспресс. Проигрыш по одному из исходов означает проигрыш по всему экспрессу. 

Максимальное количество событий в этом типе ставок – 20.

На интернет-ресурсах «БЕТСИТИ» удобно собрать экспресс. Делается это так:

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «БЕТСИТИ».
  2. Найти нужную игру в линии или лайве.
  3. Выбрать интересующий маркет.
  4. Повторить действия 2-3 для добавления новых матчей в экспресс.
  5. Ввести сумму ставки.
  6. Нажать «Заключить пари».

Есть ли у «БЕТСИТИ» мобильные приложения для Андроид и iOS?

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Да, «БЕТСИТИ» предлагает пользователям букмекерские приложения как на Андроид, так и на iOS.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать бесплатно БЕТСИТИ на андроид можно на официальном сайте букмекерской компании. Для корректной работы приложения требуется Андроид версии не ниже 4.0. Порядок действий:

  1. Зайдите со своего смартфона/планшета на официальный сайт букмекера: https://m.betcity.ru/.
  2. Кликните на баннер с надписью «Установить» вверху экрана.
  3. Скачайте установочный apk-файл приложения.
  4. Перейдите в загрузки и нажмите на скачанный файл.
  5. Разрешите установку приложений из неизвестных источников.
  6. Дождитесь окончания операции.
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Как скачать и установить iOS приложение БК?

Приложение БЕТСИТИ на iOS доступно в магазине бесплатного контента App Store. Скачать на айфон его можно также по ссылке на официальном сайте букмекера – на вкладке «Приложения БЕТСИТИ» в разделе «Информация». 

Скачать приложение «БЕТСИТИ» из App Store:

  1. Открыть App Store на мобильном устройстве и ввести в строку поиска «бетсити».
  2. Кликнуть на «Установить».
  3. Дождаться окончания скачивания и установки.
  4. Открыть приложение на вашем устройстве.

Для корректной работы программы требуется iOS 11.0 или более поздняя версия. Приложение совместимо с iPhone, iPad и iPod touch.

Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?

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«БЕТСИТИ» предлагает игрокам прямые видеотрансляции по всем популярным видам спорта. Следить за ними можно как на официальном сайте компании, так и в мобильных приложениях на iOS и Андроид. На наличие трансляции в десктоп-версии ресурса указывает соответствующая иконка рядом с названием события – синий экран с надписью TV. В приложении ищите специальный раздел «Видео». 

Со списком доступных трансляций можно ознакомиться в разделе «Live-календарь». Но имейте в виду: у «БЕТСИТИ» они доступны только авторизованным пользователям с положительным балансом.

Как пополнить счет в БК «БЕТСИТИ»?

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Внести деньги на счет в «БЕТСИТИ» можно несколькими способами:

  • банковские карты Visa, Mastercard или Мир (без комиссии, от 100 до 595000 рублей, мгновенное зачисление);
  • электронные кошельки – Qiwi, ЮMoney, Кошелек ЦУПИС, SberPay (без комиссии, мгновенное зачисление);
  • мобильная коммерция – МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 (без комиссии, мгновенное зачисление);
  • терминалы «Элекснет» (максимальная сумма одного платежа – 15000 рублей, без комиссии, мгновенное зачисление).

Как вывести деньги с «БЕТСИТИ»?

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Выплата выигрыша производится на банковскую карту, электронный кошелек или банковским переводом. 

Банковская карта:

  • комиссия: 0% (некоторые банки могут взимать комиссию, подробности лучше узнать у своего банка-эмитента);
  • сроки: до 5 дней;
  • минимум: 1 000 руб.;
  • максимум: 595 000 руб.

Банковский перевод:

  • комиссия: 0%;
  • сроки: до 5 рабочих дней;
  • минимум: 100 руб.;
  • максимум: 550 000 руб.

Электронные кошельки:

  • комиссия: 0%;
  • сроки: мгновенное зачисление;
  • минимум: 100 руб.;
  • максимум: 15000 (для Кошелька ЦУПИС – 550 000 руб.).

Нужно ли платить налог с выигрыша?

«БЕТСИТИ» – легальная букмекерская компания, она действует в соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет 15000 рублей или больше, то БК выступает в роли налогового агента (п.1 ст 214.7 НК РФ), на которого возложены обязанности по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. При профите менее 15000 рублей игрок уплачивает налог самостоятельно. Размер сбора составляет 13% от суммарной прибыли беттора за год.

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Какие виды бонусов предоставляет «БЕТСИТИ»?

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Какие виды бонусов предоставляет «БЕТСИТИ»?
БонусОписание
100 000 ₽ новым игрокамФрибет 50% от суммы первого депозита, но не более 100000 рублей
2000 ₽ за ставкуФрибет за первую ставку на любое событие
«Беспроигрышная ставка»До 3000 рублей, если первая ставка не зайдет
Программа лояльностиДо 25% кэшбэка в месяц
Дарим фрибетыБесплатные ставки в соцсетях с призами
Welcome фрибетДо 200000 ₽, кэшбэк до 10% за достижение статусов
5% на экспрессБонусы за экспрессы в клубах
Фрибеты каждую неделюДо 2500 ₽ за ставки в клубах
ПризыРозыгрыш планшетов и фрибетов до 20000 ₽
Счастливые часыРозыгрыш сертификатов на фрибеты до 20000 ₽

Часто задаваемые вопросы

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Зарегистрирована ли БК «БЕТСИТИ» в ЦУПИС?

Да, БК «БЕТСИТИ» работает с ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок). 

Есть ли у букмекера пункты приема ставок (ППС)?

Букмекерская компания «БЕТСИТИ» располагает широкой сетью пунктов приема ставок – 84 точки в различных регионах страны. Больше всего ППС конторы (12) расположено в Москве. 

Решает ли «БЕТСИТИ» претензии и жалобы клиентов? 

Крупнейшие ставочные сайты России выступают независимыми посредниками в спорах «БЕТСИТИ» и игроков. В настоящее время на «Рейтинге Букмекеров» зарегистрировано около 1500 жалоб бетторов на эту БК. 60% из них специалисты РБ признали безосновательными. Чуть больше 30% жалоб пользователей были удовлетворены. Официальный представитель компании на сайте оперативно реагирует на замечания бетторов.

Для подачи жалобы на букмекера следует заполнить специальную форму на РБ (услуга доступна только зарегистрированным пользователям) и приложить к ней файлы, подтверждающие проблему.

Что делать, если неправильно рассчитана ставка?

В этом случае лучше сразу связаться с консультантом компании и изложить ему свою проблему. Телефон поддержки БЕТСИТИ: 8 (800) 100-74-75. Чтобы пообщаться со специалистом онлайн, нажмите на кнопку «Live-чат» в правой части сайта, введите свое имя и дождитесь ответа оператора. 

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Что делать, если заблокировали счет?

Подготовьте скриншот, подтверждающий проблему, и обратитесь за помощью все в тот же лайв-чат. Связаться с техподдержкой можно также по телефону или электронной почте (все контакты – ниже).

Какие контакты у службы поддержки букмекера?

Телефон8 (800) 100-74-75
E-mailsupport@betcity.ru
Онлайн-чатhttps://betcity.ru/

Что говорят игроки о букмекерской конторе «БЕТСИТИ»

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Посетители «Рейтинга Букмекеров» оставили около 1800 отзывов о «БЕТСИТИ». Естественно, среди них встречаются как положительные, так и отрицательные. Одним из главных достоинств БК, по мнению бетторов, является широкая линия.

Контора супер. Проблем не было, и хочется чтобы не было, линия отличная . Кф хорошие! Удачи всем!

Очень удобная широкая линия, отдельный плюс балл за live. Прикольное оформление сайта и очень классное расположение на главной странице всяких полезных ссылочек. Также приложением частенько пользуюсь, когда нет доступа к компу.

Попадаются и негативные отзывы про БК «БЕТСИТИ». Претензии игроков, как это чаще всего бывает, касаются расчета выигрыша и вывода средств.

Когда-то играл по мелочи, ставил не более 1000 рублей, все было норм. Закидывал каждую неделю по 5 тысяч и проигрывал. Потом начал относиться к ставкам более серьезно. Ставил по 4-5 тысяч, вышел в небольшой плюс, сразу заблокировали счет. Вернули деньги через 2 месяца за вычетом комиссии. Теперь понимаю, что с подобными конторами никак не стоит связываться. 

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