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Приветственный фрибет БЕТСИТИ: до 3000 рублей при первом проигрыше

Обновлено:
до 3000 ₽
Бонус
176 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Букмекер компенсирует часть рисков

Полное содержание

  • Как получить приветственный фрибет до 3000 рублей от БК БЕТСИТИ за первую проигрышную ставку
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 3000 рублей для новых пользователей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«БЕТСИТИ» компенсирует первый проигрыш игрока приветственным фрибетом до 3000 рублей. Для подключения к акции необходимо зарегистрироваться в конторе с промокодом SAVE и SAVE3 сделать ставку с коэффициентом до 3.00. В случае неудачи контора вернет 100% от проигрыша в пределах установленного лимита. 

Как получить приветственный фрибет до 3000 рублей от БК БЕТСИТИ за первую проигрышную ставку

Порядок действий следующий:

1. Оформить регистрацию через сайт букмекера или мобильное приложение.

2. В соответствующую графу ввести код SAVE или SAVE3.

3. Подтвердить активацию бонусного предложения.

4. Верифицировать личность.

5. Внести средства на игровой счет.

6. В течение 10 дней с момента регистрации оформить пари с коэффициентом не выше 3.00.

Если промокод не был введен при регистрации, это не проблема — активировать акцию можно позже в разделе личного кабинета.

Компенсация срабатывает только в случае, если первая ставка игрока окажется проигрышной. Размер фрибета соответствует сумме несыгравшего пари, но ограничен потолком в 3000 рублей.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 3000 рублей для новых пользователей

Фрибет начисляется на неделю. За это время его нужно поставить на событие с коэффициентом не более 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БЕТСИТИ

Чтобы учесть все нюансы, разберем условия подробнее.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Промокод применится при проигрыше первой ставки. Если пользователь совершил возврат, он не засчитается. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Вейджер х1➖ Бонус поступит в случае проигрыша
➕ Промокод можно активировать на любой платформе БК 

Заключение

Представленная акция хорошо подходит консервативным игрокам. В случае неудачи оператор компенсирует потерю. Это удобно для тех, кто хочет рискнуть и поставить на большой коэффициент. 

Валентин Васильев

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