Приветственный фрибет БЕТСИТИ: до 3000 рублей при первом проигрыше

Партнерский проект
«БЕТСИТИ» компенсирует первый проигрыш игрока приветственным фрибетом до 3000 рублей. Для подключения к акции необходимо зарегистрироваться в конторе с промокодом SAVE и SAVE3 сделать ставку с коэффициентом до 3.00. В случае неудачи контора вернет 100% от проигрыша в пределах установленного лимита.
Порядок действий следующий:
1. Оформить регистрацию через сайт букмекера или мобильное приложение.
2. В соответствующую графу ввести код SAVE или SAVE3.
3. Подтвердить активацию бонусного предложения.
4. Верифицировать личность.
5. Внести средства на игровой счет.
6. В течение 10 дней с момента регистрации оформить пари с коэффициентом не выше 3.00.
Если промокод не был введен при регистрации, это не проблема — активировать акцию можно позже в разделе личного кабинета.
Компенсация срабатывает только в случае, если первая ставка игрока окажется проигрышной. Размер фрибета соответствует сумме несыгравшего пари, но ограничен потолком в 3000 рублей.
Фрибет начисляется на неделю. За это время его нужно поставить на событие с коэффициентом не более 3.00.
Чтобы учесть все нюансы, разберем условия подробнее.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Промокод применится при проигрыше первой ставки. Если пользователь совершил возврат, он не засчитается.
Плюсы
Минусы
|➕ Вейджер х1
|➖ Бонус поступит в случае проигрыша
|➕ Промокод можно активировать на любой платформе БК
Представленная акция хорошо подходит консервативным игрокам. В случае неудачи оператор компенсирует потерю. Это удобно для тех, кто хочет рискнуть и поставить на большой коэффициент.