Приветственный фрибет БЕТСИТИ: до 3000 рублей при первом проигрыше

Порядок действий следующий:

1. Оформить регистрацию через сайт букмекера или мобильное приложение.

2. В соответствующую графу ввести код SAVE или SAVE3.

3. Подтвердить активацию бонусного предложения.

4. Верифицировать личность.

5. Внести средства на игровой счет.

6. В течение 10 дней с момента регистрации оформить пари с коэффициентом не выше 3.00.

Если промокод не был введен при регистрации, это не проблема — активировать акцию можно позже в разделе личного кабинета.

Компенсация срабатывает только в случае, если первая ставка игрока окажется проигрышной. Размер фрибета соответствует сумме несыгравшего пари, но ограничен потолком в 3000 рублей.