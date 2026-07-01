Разгром Швеции, трогательный жест Мбаппе и погоня за Месси: Франция уверенно идет в 1/8 ЧМ-2026

Килиан Мбаппе отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда, чуть позже капитан французов попал в штангу. Эмоциональным пиком тайма стал удар Майкла Олисе — полузащитник эффектно пробил через себя в падении, но мяч снова угодил в каркас, а Усман Дембеле не смог попасть в ворота после добивания.

Казалось, фортуна полностью на стороне Швеции, но на 45-й минуте магия закончилась. Мбаппе великолепно обыграл защитника и филигранно уложил мяч в угол, забив свой пятый гол на текущем мундиале. Этот момент получился не только красивым, но и невероятно трогательным. Вместо фирменного празднования Килиан подбежал к скамейке и крепко обнял Дидье Дешама. Этим жестом нападающий поддержал главного тренера, который на прошлой неделе потерял маму.