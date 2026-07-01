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ГлавнаяЧМ-26Разгром Швеции, трогательный жест Мбаппе и погоня за Месси: Франция уверенно идет в 1/8 ЧМ-2026

Разгром Швеции, трогательный жест Мбаппе и погоня за Месси: Франция уверенно идет в 1/8 ЧМ-2026

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Сборная Франции без лишнего шума и нервов преодолела 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В матче, который прошел 1 июля, «галльские петухи» разгромили команду Швеции со счетом 3:0, гарантировав себе место в 1/8 финала турнира ЧМ-2026.

Шведская удача против французского класса

Первый тайм мог подарить скандинавам призрачную надежду на сенсацию. Подопечные Дидье Дешама не могли пробиться сквозь оборонительные редуты оппонентов. Если это удавалось, то в игру вступал шведский голкипер. Когда и у него не хватало прыти, удары на себя принимал каркас ворот.

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Килиан Мбаппе отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда, чуть позже капитан французов попал в штангу. Эмоциональным пиком тайма стал удар Майкла Олисе — полузащитник эффектно пробил через себя в падении, но мяч снова угодил в каркас, а Усман Дембеле не смог попасть в ворота после добивания.

Казалось, фортуна полностью на стороне Швеции, но на 45-й минуте магия закончилась. Мбаппе великолепно обыграл защитника и филигранно уложил мяч в угол, забив свой пятый гол на текущем мундиале. Этот момент получился не только красивым, но и невероятно трогательным. Вместо фирменного празднования Килиан подбежал к скамейке и крепко обнял Дидье Дешама. Этим жестом нападающий поддержал главного тренера, который на прошлой неделе потерял маму.

Мбаппе преследует Месси

Во второй половине встречи Франция быстро и прагматично убила интригу. Уже на 53-й минуте Барколя, получив передачу от Олисе, красивым ударом сделал счет 2:0.

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На 74-й Олисе стал автором результативной передачи во второй раз за вечер. Защита шведов полностью «проспала» пас Майкла, и Мбаппе остался один на один с вратарем. Килиан хладнокровно закрутил мяч в дальний угол, после чего утонул в радостных объятиях партнеров. Для 27-летнего француза этот гол стал 6 на ЧМ-2026 и 18 на всех чемпионатах мира.

После этого матча Мбаппе вплотную приблизился к Лео Месси. На счету аргентинца 19 голов в рамках чемпионатов мира, и теперь нападающего «Реала» отделяет всего 1 точный удар от повторения этого исторического достижения Лео.

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Что дальше?

Благодаря этой уверенной победе Франция продолжает свой победный марш по турнирной сетке ЧМ-2026. В следующем матче 1/8 финала подопечным Дешама предстоит проверить на прочность сборную Парагвая, которая ранее сенсационно выбила из розыгрыша Германию в серии пенальти.

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В целом эксперты и болельщики сходятся во мнении, что с первыми серьезными трудностями команда Дешама столкнется не ранее стадии полуфинала. Скорее всего, в 1/2 их будет ждать сильная европейская сборная, которую, к слову, французам вполне по силам пройти — уж очень мощно и монолитно выглядит сборная Франции.

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Если учесть, что и Аргентине достанутся довольно слабые соперники по сетке, то можно предположить повторение финала прошлого чемпионата мира по футболу, который подарил болельщикам всей планеты массу незабываемых эмоций.

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