Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовости«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков

«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков

Обновлено:
Судья отменил, а букмекер - засчитал!
Руслан Ипполитов
Марафон
5/5Рейтинг
30000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч Португалия — Узбекистан запомнится болельщикам не только уверенной победой европейцев и дублем Криштиану Роналду. В ходе игры полузащитник «белых волков» Азиз Ганиев эффектно пробил в девятку издали, но после вмешательства VAR гол был отменен.

Букмекерская компания «Марафон», оценив красоту гола дебютантов ЧМ, приняла решение рассчитать выигрышными ставки на варианты «Узбекистан забьет — да» и «Индивидуальный тотал Узбекистана — больше 0.5» как в прематче, так и в лайве до 26-й минуты. Игроки, включившие эти исходы в свои купоны, могут проверить статус пари в личном кабинете.

Эта акция — далеко не единственная активность «Марафона» во время чемпионата мира. К примеру, компания повышает коэффициенты на основные исходы, тоталы и форы в перерывах матчей. Это повышает вероятность выгодной ставки, если один из фаворитов после первого тайма не может распечатать ворота аутсайдера, а голы уже на подходе, как это было во встрече Франции и Сенегала.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
Новости
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Новости
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Новости
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Новости
Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»
Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»
Новости
10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026
10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026
Новости
Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд
Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд
ЧМ-26
Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров
Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров
ЧМ-26
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости

Новое

loading