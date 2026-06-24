«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков

Матч Португалия — Узбекистан запомнится болельщикам не только уверенной победой европейцев и дублем Криштиану Роналду. В ходе игры полузащитник «белых волков» Азиз Ганиев эффектно пробил в девятку издали, но после вмешательства VAR гол был отменен.

Букмекерская компания «Марафон», оценив красоту гола дебютантов ЧМ, приняла решение рассчитать выигрышными ставки на варианты «Узбекистан забьет — да» и «Индивидуальный тотал Узбекистана — больше 0.5» как в прематче, так и в лайве до 26-й минуты. Игроки, включившие эти исходы в свои купоны, могут проверить статус пари в личном кабинете.

Эта акция — далеко не единственная активность «Марафона» во время чемпионата мира. К примеру, компания повышает коэффициенты на основные исходы, тоталы и форы в перерывах матчей. Это повышает вероятность выгодной ставки, если один из фаворитов после первого тайма не может распечатать ворота аутсайдера, а голы уже на подходе, как это было во встрече Франции и Сенегала.