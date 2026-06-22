Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026

21 июня на чемпионате мира по футболу в Канаде, США и Мексике прошли очередные встречи второго тура группового этапа. Игровой день выдался успешным для букмекерской компании PARI — итоги воскресенья прокомментировал директор по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев.

Как прошел игровой день 21 июня

Воскресная программа стартовала матчем Эквадора и Кюрасао. Латиноамериканцы владели заметным территориальным и игровым преимуществом, создали множество опасных моментов, но так и не смогли пробить голкипера островитян Элоя Рома, который совершил 15 сейвов. Встреча завершилась безголевой ничьей, оставив команду Дика Адвоката с реальными шансами на выход в плей-офф.

Следом сборная Японии разгромила Тунис со счётом 4:0. Африканцам не помогла даже экстренная смена наставника после поражения в первом туре — тунисцы фактически лишились шансов на продолжение борьбы и покинут турнир после заключительного матча группы.

Испанцы сумели реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в игре с Кабо-Верде, уверенно переиграв Саудовскую Аравию с тем же счетом 4:0.

Завершил игровой день поединок Бельгии и Ирана. Европейцы доминировали на поле, однако не реализовали свои моменты. У иранцев, в свою очередь, был отменён гол из-за офсайда. Итогом стала вторая за день нулевая ничья.

Два матча вошли в пятерку самых прибыльных для PARI

В денежном выражении наибольший объем ставок 21 июня пришелся на встречу Бельгии и Ирана — около 33% от общего оборота за день. На матч Испании с Саудовской Аравией пришлось порядка 28%, на игру Тунис — Япония — примерно 22%. Меньше всего игроков заинтересовал матч Эквадор — Кюрасао (чуть более 17%).

Распределение по типам пари: 59% от общего оборота составили ставки до начала матчей, 41% — ставки по ходу игры (live).

Самым успешным событием для PARI стала встреча Бельгии и Ирана. Безголевая ничья принесла компании высокую прибыль: на победу бельгийцев пришлось около 81% всех ставок на исход, тогда как на ничью — лишь около 8%. Этот матч занял второе место в рейтинге самых прибыльных для букмекера за весь турнир.

В пятерку также вошла игра Эквадор — Кюрасао. Фаворит не сумел поразить ворота аутсайдера, и на победу эквадорцев пришлось более 91% объема ставок на исход, тогда как на ничью — всего около 6%.

Выгодным для компании оказался и матч Испании с Саудовской Аравией — «Красная фурия» забила четыре безответных мяча, при этом почти 97% ставок на исход было сделано на победу испанцев.

А вот для игроков удачно сложилась встреча Туниса и Японии: около 96% от объема ставок на исход пришлось на азиатскую сборную, и японцы не подвели, уверенно победив и сохранив свои ворота сухими.

Крупные выигрыши и проигрыши

Один из самых заметных выигрышей был зафиксирован в матче Тунис — Япония. При счете 3:0 в пользу «Синих самураев» клиент поставил 2 000 000 рублей на то, что они забьют еще хотя бы один гол, с коэффициентом 2.50. На 83-й минуте Аясэ Уэда оформил четвертый мяч, и выплата составила 5 000 000 рублей.

Другой игрок при счете 2:0 заключил пари на 1 000 000 рублей на победу Японии с форой (-3.5) с коэффициентом 4.20 — его выигрыш достиг 4 200 000 рублей.

Клиент, собравший экспресс из двух событий с общим коэффициентом 4.10, превратил 1 000 000 рублей в 4 100 000. По ходу матча Эквадор — Кюрасао он поставил на то, что Эквадор забьет не более одного гола (коэффициент 1.97), и добавил к этому пари на ТБ 2.5 гола в игре Тунис — Япония.

Еще один игрок поставил 1 000 000 рублей на ничью по ходу матча Бельгия — Иран с котировкой 3.25. Счет 0:0 принес ему 3 250 000 рублей.

Клиент, рискнувший 1 500 000 рублей на ТМ 4.5 гола в игре Испания — Саудовская Аравия за 1.38, переживал до финального свистка: испанцы забили трижды уже к 30-й минуте, четвертый мяч случился в начале второго тайма. На 89-й минуте Ферран Торрес поразил ворота, но гол был отменен. Выплата составила 2 070 000 рублей.

Однако не всем повезло. Один из клиентов PARI поставил 9 200 000 рублей на победу Эквадора над Кюрасао с коэффициентом 1.14, но эквадорцы так и не реализовали свои моменты. Еще один игрок зашел на тот же исход с 1 500 000 рублей при котировке 1.13.

Потерял 2 010 000 рублей клиент, поставивший на матч Бельгия — Иран — он выбрал пари на то, что в игре не будет удалений, с коэффициентом 1.18. Однако на 67-й минуте Натан Нгой получил красную карточку за фол последней надежды.

Два других игрока верили в голы в матче Испании и Саудовской Аравии. При счете 4:0 один из них поставил 1 000 000 рублей на ТБ 5.5 гола с кэфом 1.70, а другой — на то, что пятый мяч будет забит до окончания 89-й минуты (2.00). Оба пари проиграли — пятого гола зрители так и не дождались.