Регистрация в БК Зенит — пошаговая инструкция

Если у вас есть аккаунт в ЦУПИС, регистрируйтесь на привязанный к нему номер телефона. Тогда вы сразу пройдете идентификацию и сможете участвовать в приветственной акции. Остальным новичкам нужно проходить идентификацию.

Способ Время Когда подходит Т-ID Не более 3 минут Владельцам карты Т-Банка Сбер-ID Не более 3 минут Владельцам карты Сбера Госуслуги Не более 3 минут Если есть аккаунт на Госуслугах Форма на сайте Не более 5 минут В других случаях

В последнем случае вы пройдете частичную идентификацию. При ней максимальная сумма вывода и пополнения достигает 100 000 рублей.