Регистрация в БК Зенит — пошаговая инструкция

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Промокод от БК Winline на фрибет до 10 000 рублей за регистрацию и депозит - VEDРеклама / ООО «Управляющая компания НКС» 18+
Возраст
18+
Телефон
Обязателен
Паспорт
Потребуется для подтверждения личности
Время
Не дольше 3 минут
Бонус
Зарегистрироваться в БК Зенит за 3 минуты поможет следующая инструкция:
Из-за разницы в приветственных акциях регистрацию в приложении и на сайте нужно рассмотреть отдельно.
В БК Зенит регистрация со смартфона осуществляется в 5 шагов:
1. Перейдите на официальный сайт букмекерской конторы.
2. Нажмите на «Войти».
3. Введите актуальный номер телефона.
4. Введите адрес электронной почты и нажмите «Далее».
5. Подтвердите номер телефона кодом из СМС.
Если указанные вами контактные данные уже есть в базе букмекерской конторы, вы просто авторизуетесь в личном кабинете.
Если вы хотите получить более простой бонус, лучше зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе через приложение. Также обычно именно там БК проводит больше акций. Беттору необходимо:
1. Установить приложение Zenit на смартфон.
2. Нажать на кнопку «Регистрация».
3. Ввести номер телефона.
4. Подтвердить его одноразовым кодом из СМС.
5. Указать дату рождения.
«В приложении вы подключаетесь к приветственной акции до 3000 рублей, а на сайте — до 35 000. Они не суммируются друг с другом, поэтому вам нужно заранее выбрать платформу для регистрации».
Веб-версия позволяет получить приветственный фрибет до 35 000 рублей по эксклюзивному промокоду «Ведомостей»:
1. Откройте сайт букмекера и нажмите на «Регистрация».
2. Заполните анкету, укажите: номер телефона, дату рождения, электронную почту, пароль и введите промокод VED35.
3. Подтвердите согласие с правилами букмекерской конторы.
4. Кликните на «Продолжить».
5. Введите одноразовый код из СМС.
«Если вы зарегистрируетесь без промокода, вас подключат к стандартной приветственной акции с фрибетом до 15 000 рублей. Условия отыгрыша такие же, но максимальная сумма бонуса отличается».
Букмекер предлагает 2 разные акции для новых клиентов: одна проходит на сайте, другая — в мобильном приложении. Их нельзя суммировать друг с другом, придется выбирать что-то одно. Для участия в каждой акции необходимым условием является пополнение, но размер отыгрыша отличается.
Если у вас есть аккаунт в ЦУПИС, регистрируйтесь на привязанный к нему номер телефона. Тогда вы сразу пройдете идентификацию и сможете участвовать в приветственной акции. Остальным новичкам нужно проходить идентификацию.
Способ
Время
Когда подходит
|Т-ID
|Не более 3 минут
|Владельцам карты Т-Банка
|Сбер-ID
|Не более 3 минут
|Владельцам карты Сбера
|Госуслуги
|Не более 3 минут
|Если есть аккаунт на Госуслугах
|Форма на сайте
|Не более 5 минут
|В других случаях
В последнем случае вы пройдете частичную идентификацию. При ней максимальная сумма вывода и пополнения достигает 100 000 рублей.
Пользоваться услугами «Зенит» могут только граждане Российской Федерации.
Мы изучили комментарии игроков о регистрации в БК Zenit и составили топ самых распространенных проблем и вариантов их решения.
Проблема
Решение
❌ Нет СМС
✔️ Запросите новое сообщение, это можно сделать через 60 секунд.
Актуальную информацию о том, как проходит регистрация и ответы на самые частые вопросы, также даст служба поддержки БК. Вы можете обратиться за помощью в онлайн-чат, по электронной почте support@zenit.win, в ВК, по телефону 8-800-222-55-50 и Telegram.
В Zenit регистрация возможна на любой платформе, но выбирать площадку для создания аккаунта нужно заранее. Если вы хотите получить максимальный приветственный бонус, используйте сайт и эксклюзивный промокод VED35 от «Ведомостей». Если хочется воспользоваться более простой акцией, регистрируйтесь в приложении с кодом TOP3000.
Да. Новые клиенты «Зенит» должны проходить верификацию в обязательном порядке. Без нее не получится ставить, вносить деньги и выводить выигрыши.
Сначала постарайтесь самостоятельно найти и устранить проблему. Если это не получается, обратитесь в службу поддержки БК.
Все доступные способы создания счета в БК занимают не более 3 минут.
Нет, инструментов, как зарегистрироваться в БК Zenit через социальные сети, не предлагается.
Букмекерская контора не разрешает регистрировать несколько аккаунтов. За такие действия последует блокировка.
Новые клиенты «Зенит» могут поучаствовать в 2 приветственных акциях на выбор: до 35 000 рублей и до 3000. Вид бонуса зависит от типа устройства, на котором проходит процедура создания аккаунта.
Валентин ВасильевАвтор
В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.
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