Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяБаза знанийРегистрация в БК Зенит — пошаговая инструкция

Регистрация в БК Зенит — пошаговая инструкция

Обновлено:
Хотите быстро пройти регистрацию в БК Зенит и получить приветственный фрибет до 35 000 рублей? Ниже мы расскажем, как зарегистрироваться к конторе буквально за 2 минуты. Достаточно указать номер телефона — паспорт на первом этапе не потребуется. Далее вы узнаете обо всех способах регистрации в БК, познакомитесь с самыми частыми ошибками игроков и методами их устранения.

Возраст

18+

Телефон

Обязателен

Паспорт

Потребуется для подтверждения личности

Время

Не дольше 3 минут

Бонус

35 000 ₽

Регистрация в Зенит за 3 минуты

Зарегистрироваться в БК Зенит за 3 минуты поможет следующая инструкция:

  1. Изучите бонусы «Зенит» и выберите подходящий для вас вариант.
  2. Откройте выбранный ресурс БК (сайт или приложение).
  3. Запустите регистрационную форму и введите номер телефона.
  4. Заполните обязательные разделы.
  5. Введите одноразовый код из СМС.

Из-за разницы в приветственных акциях регистрацию в приложении и на сайте нужно рассмотреть отдельно.

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Зенит35000 ₽x5101 ₽2.74
    VED35Скопировать промокод
    Забрать

    Условия 100% за депозит от 101 до 35 000 рублей

Как зарегистрироваться в Зенит с мобильного телефона

В БК Зенит регистрация со смартфона осуществляется в 5 шагов:

1. Перейдите на официальный сайт букмекерской конторы.

2. Нажмите на «Войти».

image not found

3. Введите актуальный номер телефона.

image not found

4. Введите адрес электронной почты и нажмите «Далее».

image not found

5. Подтвердите номер телефона кодом из СМС.

Если указанные вами контактные данные уже есть в базе букмекерской конторы, вы просто авторизуетесь в личном кабинете.

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Зенит35000 ₽x5101 ₽2.74
    VED35Скопировать промокод
    Забрать

    Условия 100% за депозит от 101 до 35 000 рублей

Регистрация в Зенит через приложение Android и iOS

Если вы хотите получить более простой бонус, лучше зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе через приложение. Также обычно именно там БК проводит больше акций. Беттору необходимо:

1. Установить приложение Zenit на смартфон.

2. Нажать на кнопку «Регистрация».

3. Ввести номер телефона.

image not found

4. Подтвердить его одноразовым кодом из СМС.

image not found

5. Указать дату рождения.

image not found

«В приложении вы подключаетесь к приветственной акции до 3000 рублей, а на сайте — до 35 000. Они не суммируются друг с другом, поэтому вам нужно заранее выбрать платформу для регистрации».

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Зенит35000 ₽x5101 ₽2.74
    VED35Скопировать промокод
    Забрать

    Условия 100% за депозит от 101 до 35 000 рублей

Как зарегистрироваться в Зенит с компьютера

Веб-версия позволяет получить приветственный фрибет до 35 000 рублей по эксклюзивному промокоду «Ведомостей»:

1. Откройте сайт букмекера и нажмите на «Регистрация».

image not found

2. Заполните анкету, укажите: номер телефона, дату рождения, электронную почту, пароль и введите промокод VED35.

image not found

3. Подтвердите согласие с правилами букмекерской конторы.

4. Кликните на «Продолжить».

5. Введите одноразовый код из СМС.

«Если вы зарегистрируетесь без промокода, вас подключат к стандартной приветственной акции с фрибетом до 15 000 рублей. Условия отыгрыша такие же, но максимальная сумма бонуса отличается».

Бонус за регистрацию в Zenit

Букмекер предлагает 2 разные акции для новых клиентов: одна проходит на сайте, другая — в мобильном приложении. Их нельзя суммировать друг с другом, придется выбирать что-то одно. Для участия в каждой акции необходимым условием является пополнение, но размер отыгрыша отличается. 

Идентификация в Zenit

Если у вас есть аккаунт в ЦУПИС, регистрируйтесь на привязанный к нему номер телефона. Тогда вы сразу пройдете идентификацию и сможете участвовать в приветственной акции. Остальным новичкам нужно проходить идентификацию.

Способ

Время

Когда подходит

Т-IDНе более 3 минутВладельцам карты Т-Банка
Сбер-IDНе более 3 минутВладельцам карты Сбера
ГосуслугиНе более 3 минутЕсли есть аккаунт на Госуслугах
Форма на сайтеНе более 5 минутВ других случаях

В последнем случае вы пройдете частичную идентификацию. При ней максимальная сумма вывода и пополнения достигает 100 000 рублей.

Регистрация иностранным гражданам

Пользоваться услугами «Зенит» могут только граждане Российской Федерации.

Возможные проблемы при регистрации

Мы изучили комментарии игроков о регистрации в БК Zenit и составили топ самых распространенных проблем и вариантов их решения.

Проблема

Решение

❌ Нет СМС

✔️ Запросите новое сообщение, это можно сделать через 60 секунд.
✔️ Исправьте контактные данные на актуальные.
✔️ Проверьте качество сигнала сотовой связи.
✔️ Отключите блокировку спам-рассылок в настройках вашего телефона.

Актуальную информацию о том, как проходит регистрация и ответы на самые частые вопросы, также даст служба поддержки БК. Вы можете обратиться за помощью в онлайн-чат, по электронной почте support@zenit.win, в ВК, по телефону 8-800-222-55-50 и Telegram

Заключение

В Zenit регистрация возможна на любой платформе, но выбирать площадку для создания аккаунта нужно заранее. Если вы хотите получить максимальный приветственный бонус, используйте сайт и эксклюзивный промокод VED35 от «Ведомостей». Если хочется воспользоваться более простой акцией, регистрируйтесь в приложении с кодом TOP3000

FAQ

Обязательно ли проходить верификацию в Зенит? 

Да. Новые клиенты «Зенит» должны проходить верификацию в обязательном порядке. Без нее не получится ставить, вносить деньги и выводить выигрыши.

Что делать, если не получилось пройти регистрацию? 

Сначала постарайтесь самостоятельно найти и устранить проблему. Если это не получается, обратитесь в службу поддержки БК.

Какой способ регистрации самый быстрый? 

Все доступные способы создания счета в БК занимают не более 3 минут.

Можно ли зарегистрироваться в БК Zenit через соцсети? 

Нет, инструментов, как зарегистрироваться в БК Zenit через социальные сети, не предлагается. 

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов? 

Букмекерская контора не разрешает регистрировать несколько аккаунтов. За такие действия последует блокировка. 

Есть ли у Зенит бонус при регистрации? 

Новые клиенты «Зенит» могут поучаствовать в 2 приветственных акциях на выбор: до 35 000 рублей и до 3000. Вид бонуса зависит от типа устройства, на котором проходит процедура создания аккаунта.

author's photo
Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Зенит»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Новости
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Новости
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Новости
Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»
Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»
Новости
10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026
10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026
Новости
Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд
Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд
ЧМ-26
Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров
Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров
ЧМ-26
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
Новости

Новое

loading